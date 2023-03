Cette démo était donc principalement axée sur les combats, et non sur les éléments plus ouverts de type RPG. En quoi cela consiste-t-il ? Comment se déroule une session de jeu typique ?



Hiroshi Takai : Pour donner un exemple simple de ce qui se rapproche le plus de notre cycle de jeu, on pourrait probablement dire que c'est le plus proche de God of War. Nous avons notre carte du monde et dans cette carte du monde, vous trouverez les quêtes du scénario principal qui seront débloquées. Clive se rendra dans ces zones et accomplira la quête principale. Ensuite, vous pourrez retourner dans une zone centrale que nous avons créée, et à partir de cette zone centrale, Clive aura de nouvelles possibilités de poursuivre la quête principale, de débloquer des zones, ou aussi des quêtes secondaires et du contenu secondaire.

Nous avons mentionné comment Cid a cette organisation qui cherche à changer le monde. Le centre est le refuge de Cid - que nous appelons le refuge dans le jeu - et dans ce refuge, il y a beaucoup d'éléments de RPG. Vous avez la boutique, où vous pouvez acheter de nouveaux objets, vous avez un forgeron, où vous pouvez fabriquer et améliorer des objets, et puis il y aura d'autres PNJ qui peuvent vous donner plus d'informations sur le monde, comme un historien qui peut parler de l'histoire du monde, ou un érudit qui peut parler des événements géopolitiques dans le monde ainsi.



Et bien sûr, il y a aussi d'autres PNJ qui vivent dans cette cachette et en interagissant avec eux, vous pouvez apprendre leurs histoires. Ils débloquent des quêtes qui peuvent vous envoyer dans le monde pour en apprendre davantage sur le monde, sur ses habitants. Au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le monde, vous vous rendez dans de nouvelles villes. Dans ces villes, vous avez aussi des personnages qui ont leur propre histoire et qui débloquent de nouvelles quêtes. Et c'est à partir de là que tout commence. C'est encore une fois une pause dans le scénario principal pour en apprendre davantage sur le monde.

Et d'autres choses, comme ce qu'on appelle le tableau de chasse, où nous avons construit toutes ces marques notoires autour du monde et nous vous donnerons des indices sur l'endroit où les trouver. Clive peut alors partir à la chasse de ces marques notoires et en tirer des matériaux et des récompenses. Il y a aussi un objet spécial, difficile à expliquer, qui est une sorte de relique d'une ancienne région à laquelle seul Clive peut accéder. Et en y accédant, il peut aller dans ce monde virtuel où il peut faire encore plus de contenu secondaire, comme un mode d'entraînement étoffé pour vous aider à apprendre vos combos et à vous habituer aux capacités que vous avez apprises. Il est également possible de revenir en arrière et de rejouer les quêtes passées, les étapes que vous avez déjà vécues, ainsi qu'une autre option qui vous permet de rejouer ces étapes et d'afficher vos scores sur le classement pour voir comment vous vous situez par rapport aux joueurs du monde entier. Il y a donc beaucoup de contenu supplémentaire, même au-delà de l'histoire et du monde.

Je voudrais donc parler un peu du cadre et des thèmes. Vous revenez à un cadre de haute-fantaisie, par opposition à ce que l'on pourrait appeler la techno-fantaisie de Final Fantasy 10-13 environ. Qu'est-ce qui a inspiré ce changement pour revenir à cette direction high-fantasy ?



Yoshida : Une réponse simple à cette question est que nous aimons mieux la high fantasy.

Et ce n'est qu'une opinion personnelle, mais lorsque vous avez une civilisation très avancée, la technologie devient souvent beaucoup plus forte que le pouvoir d'une personne individuelle. Et donc on arrive à des situations où on se demande pourquoi cet individu essaie de combattre la technologie. Pourquoi ne pas simplement utiliser plus de technologie pour combattre la technologie et retirer la personne de cette situation ? Dans un jeu où les personnages sont les points centraux, le combat contre quelque chose comme la technologie ne semble pas très réel, car dans le monde réel, il n'y a aucune chance qu'une personne puisse affronter un tank avec une épée. C'est pourquoi nous avons toujours pensé que si l'on devait combattre la technologie, pourquoi tout le monde n'aurait-il pas des pistolets laser et ne combattrait-il pas la technologie par la technologie ?



Cela dit, comme il s'agit d'un Final Fantasy, nous n'évitons pas complètement ce type de technologie avancée issue d'une civilisation passée. Il y en a même un peu dans le jeu. C'est juste que nous ne l'avons pas encore introduit dans notre promotion. Nous allons donc en parler un peu plus.

Dans le monde de Final Fantasy XVI, il y a eu une civilisation très avancée il y a 1 500 ans. Leur civilisation se trouvait dans le ciel, et ils étaient si avancés qu'ils avaient tout là-haut. Mais cette civilisation s'est éteinte il y a 1 500 ans, et cette civilisation est maintenant appelée par les gens qui restent, The Fallen.



Quand on parle de Final Fantasy et d'une civilisation dans le ciel, on pense, oh, peut-être à des dirigeables qui traversent le ciel. Mais quelque chose est arrivé à cette civilisation il y a 1 500 ans, quelque chose qui a provoqué sa chute, et la civilisation est littéralement tombée du ciel au sol. Et maintenant les restes de cette civilisation sont dispersés à travers le royaume. Au cours de son voyage, Clive pourra rencontrer ces vestiges de la civilisation déchue.

Mais ces vestiges ne sont pas seulement des points de repère. Ce sont des choses qui sont directement liées à l'histoire que Clive vit lui-même. Au fur et à mesure de son voyage et de ses visites de ces ruines et de ces vestiges, il apprendra lentement pourquoi la civilisation est tombée et ce qui leur est arrivé, ainsi que l'histoire de Valisthea.

Une autre raison pour laquelle nous avons décidé de revenir à la high fantasy, c'est que la série se trouvait dans cette zone de fantasy technologique depuis si longtemps. En revenant à la High Fantasy et en créant un Final Fantasy qui soit de la High Fantasy, nous montrons à l'équipe suivante - celle qui travaillera sur Final Fantasy XVII et XVIII - qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à la technologie avancée, à la High Fantasy technologique, mais qu'il est possible de revenir à la High Fantasy. En fait, cela montre aux développeurs suivants qu'il y a du potentiel dans la série Final Fantasy pour faire ce que l'on veut.

..... Une relique spéciale d'une ancienne région à laquelle seul Clive peut accéder. Et en y accédant, il peut entrer dans ce monde virtuel où il peut faire encore plus de contenu secondaire, comme un mode d'entraînement étoffé pour vous aider à apprendre vos combos et à vous habituer aux capacités que vous avez apprises.

Yoshida : Les Royaumes de Fer sont confinés sur une île volcanique, il n'y a donc pas de champs, mais à titre d'exemple, la République Dhalmekian est une vaste zone désertique avec trois grandes villes que l'on pourrait imaginer quand on pense à un monde ouvert. Cependant, si nous devions dire que le champ est semblable à un monde ouvert, l'image du jeu serait tirée dans cette direction. ...... Nous voulons que les gens apprécient d'abord l'histoire et l'action, c'est pourquoi nous ne poussons pas activement dans ce sens. Cependant, les champs sont très beaux, donc je pense que l'aventure en vaudra la peine. Soit dit en passant, le champ est une zone que vous pouvez visiter pour l'histoire et aussi pour vaincre des " mobs ", qui sont des monstres puissants.



Takai:A mesure que vous progresserez dans l'histoire, vous rencontrerez des monstres dangereux qui n'étaient pas là auparavant.



Yoshida : Comme nous nous sommes donné beaucoup de mal pour créer les actions de Clive, vous pouvez vous attendre à trouver des ennemis puissants sur le terrain que vous pourrez combattre en utilisant ces actions en plus de la trame principale.

Quelques détails qui viennent de la team FF16 dans l'interview Gamespot.Il y a aussi une mention du mode d'entraînement, où Takai mentionne :Pour ceux qui sont intéressés, ceci provient du twitch de TheNightSkyPrince et peut être vu ici (vers 00:37 minute) : https://m.twitch.tv/videos/1753685508-Il dit que le monde que nous aurons est super grand, dense et incroyablement détaillé.-Il affirme qu'il a vu des images de ce monde dans le jeu.-Il dit qu'ils ont déclaré que si vous êtes sur le terrain, vous devriez pouvoir aller partout où vous voyez autour de vous.- en tout cas pas de corridors- Il semble que la Hi-Potion a été renommée en High Potion et qu'il y a des limites de transport d'objets.Un ex pour les villes, par exemple la zone de Dhalmekian a 3 grandes villes: