[Plouf et Pseudo] Que retenir de Devil's Third ?
Plouf et Pseudo


Bonjour, et joyeux Noël! Bien entendu, chez Plouf et Pseudo, qui dit Noël dit également jeu tout nul. Celle grande et longue tradition se perpétue cette année avec un épisode un petit peu spécial. Avec la mort de Tomonobu Itagaki en octobre dernier, on s'est dit qu'on pourrait lui rendre hommage en parlant de son ultime jeu vidéo : Devil's Third. Sorti en 2015, il reste son jeu le plus personnel et une œuvre fascinante à analyser. Car aujourd'hui, on flirte avec le mauvais jeu, mais on est plutôt dans la catégorie des nanars. Pourquoi donc? Eh bien c'est ce qu'on va essayer d'analyser. Un jeu raté, un jeu de réac, un jeu hilarant malgré lui, c'est parti pour Devil's Third, et joyeux Noël!
https://www.youtube.com/watch?v=pe3r7zY03DI
    posted the 12/25/2025 at 11:30 PM by nicolasgourry
    comments (12)
    burningcrimson posted the 12/26/2025 at 06:53 AM
    Une belle bande de connards pour sortir une vidéo comme ça après la mort du mec. Je dis pas d'encenser le jeu mais là, c'est limite se foutre de la gueule de Itagaki alors qu'on sait tous les conditions dans lequel le jeu a été réalisé.
    solarr posted the 12/26/2025 at 07:17 AM
    burningcrimson +1 surtout que le jeu n'est pas mauvais
    masharu posted the 12/26/2025 at 07:57 AM
    burningcrimson solarr Croyez moi que la seule grosse connerie qu'ils disent dans la vidéo c'est que c'est Nintendo qui possède la marque Devil's Third alors qu'il suffit de check les bases de données des marques pour voir que non. Sinon Plouf et Pseudo sont d'accord pour dire qur ça n'est pas un mauvais jeu mais qu'il a des defauts, ils parlent de frontière entre les mauvais jeux et des jeux comme Devil's Third.
    grundbeld posted the 12/26/2025 at 08:43 AM
    masharu Devil’s Third est vraiment un mauvais jeu. La différence avec le reste des mauvais jeux pour Plouf c’est simplement le deux poids, deux mesures parce que le jeu avait un statut d’exclu Wii U. Je me rappelle avoir halluciné de voir à quel point il tentait de minimiser le désastre à l’époque alors que d’habitude il pinaille toujours comme un dingue. Quelques mois auparavant il avait tout fait pour trouver des défauts à Bloodborne pour pouvoir l’enfoncer. Mais un jeu comme Devil’s Third y a marqué Nintendo alors ça passe. Ridicule.

    Pseudoless est encore pire. Plouf à au moins l’air d’être un gars sympathique en dehors du fait d’être un pisse froid par intermittence. Et il a crée son propre univers avec ses bonhommes en « papier » qui ajoutent une touche personnelle. Pseudoless on dirait une caricature de hipster hautain qu’on colle à la porte des soirées après 2h car plus personne ne le supporte.
    badeuh posted the 12/26/2025 at 08:52 AM
    Perso j'aime ce jeu, bien que je dirai pas que c'est un bon jeu.
    C'est un excellent nanar, comme il en existe trop peu (autre exemple dans un autre style de jeu Overkill). Alors Oui le jeu n'a pas sauvé la Wii U, normal c'était impossible. Est-ce un excellent jeu ? non plus et même s'il n'avait pas de défaut. En fait, l'une des faiblesses grossière à savoir l'IA devient un avantage permettant à monsieur tout le monde de faire le jeu.
    Comme beaucoup d'oeuvres (films et livres inclus), si tu n'es pas dans la norme alors tu es naze...c'est bien dommage.
    darkwii posted the 12/26/2025 at 05:18 PM
    J ai bien kiffé
    solarr posted the 12/26/2025 at 09:04 PM
    masharu grundbeld badeuh darkwii 200 dollars la version US..
    Pourquoi ? je n’en sais rien.
    masharu posted the 12/26/2025 at 09:19 PM
    solarr Très peu d'exemplaires produits.
    solarr posted the 12/26/2025 at 09:38 PM
    masharu ceci dit sur ebay, ils étaient encore une bonne 50aine.
    Mais rien en dessous des 200 euros.
    badeuh posted the 12/27/2025 at 07:40 AM
    solarr hypothèse : spéculation sur le dernier jeu du regrété (au moins par moi) Itagaki. Après comme toujours il y a le prix demandé et le prix de vente.
    solarr posted the 12/27/2025 at 12:31 PM
    badeuh en 2017, la version US coûtait déjà plus de 120 euros. Tu as raison : c’est le dernier jeu d’Itagaki. En Europe, cette "donnée" n’a pas été suivie.
    badeuh posted the 12/27/2025 at 07:56 PM
    solarr Dans tous les cas, j'ai une version EU même si je ne compte pas la vendre
