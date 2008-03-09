profile
Switch 2 : Ubisoft justifie son choix de Game Key Card pour Star Wars Outlaws
Actualité Nintendo


On le sait, les Game Key Cards sur Switch 2 font grincer des dents. Une cartouche réduite à une clé d’activation, qui oblige ensuite à télécharger l’intégralité du jeu… pour beaucoup, c’est légitimement tout sauf du vrai format physique. Star Wars Outlaws vient tout juste de débarquer sur la nouvelle machine de Nintendo, et nous avons également pu découvrir que Ubisoft a opté pour ce format controversé pour son titre.

Rob Bantin, audio architect sur le moteur Snowdrop d’Ubisoft, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la décision n’est pas qu’une question de coûts mais surtout de performances. Snowdrop repose massivement sur le "streaming disque" pour gérer ses vastes environnements, et les cartouches Switch 2 n’étaient pas capables d’assurer la vitesse de lecture nécessaire :

"Les cartes Switch 2 ne donnaient pas les performances dont nous avions besoin au niveau de qualité visé. La question du coût ne s’est même pas posée, c’était caduc."


Un constat qui rejoint les doutes de John Linneman de Digital Foundry, convaincu qu’un moteur pensé pour le SSD ne pouvait que se heurter aux limites de ce format.

Bantin ajoute que si le jeu avait été conçu dès le départ pour Switch 2, l’approche aurait pu être différente. Mais dans les faits, Outlaws a été pensé pour des plateformes SSD, et la console de Nintendo est arrivée en bout de chaîne.

Le problème est d’autant plus frustrant que la Switch 2 ne permet pas d’installer les données d’une cartouche sur son stockage interne. Résultat : pas de contournement possible.

Et même si une cartouche 64 Go aurait pu contenir le jeu, la vitesse de lecture restait jugée trop faible pour ce type de projet. Ubisoft a donc préféré imposer un téléchargement intégral plutôt que de risquer une expérience dégradée.

Un choix techniquement défendable, mais qui ne fera qu’accentuer le sentiment d’un support physique vidé de son sens.
    posted the 09/05/2025 at 06:59 PM by liquidus
    comments (65)
    masharu posted the 09/05/2025 at 07:10 PM
    Les mêmes qui disent que la licence Star Wars est hasbeen d'où l'echec du jeu, CQFD.
    fdestroyer posted the 09/05/2025 at 07:16 PM
    Ouais mais bon, il suffit de rendre l'installation obligatoire comme sur PS5, et tu peux avoir une vraie cartouche avec l'avantage de la rapidité du stockage interne en même temps
    bennj posted the 09/05/2025 at 07:20 PM
    fdestroyer tout de façon ca ne sert à rien car le jeu n'aurait jamais tenu sur une simple cartouche de 64 Go. Et visiblement tu ne peux même pas copier le contenu d'une cartouche sur le disque interne de la console. Soit c'est tout soit c'est rien.
    fdestroyer posted the 09/05/2025 at 07:49 PM
    bennj Il fait 20 GO.

    https://www.nintendo.com/us/store/products/star-wars-outlaws-gold-edition-switch-2/
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 07:53 PM
    Bullshit...
    supasaiyajin posted the 09/05/2025 at 07:55 PM
    Ne pas pouvoir installer le jeu depuis la cartouche. Nintendo, toujours à la pointe.
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 07:56 PM
    PlayStation 5 Internal SSD : 5.5 GB/s
    Xbox Series Internal SSD : 2.4 GB/s
    Switch 2 Internal UFS Storage : 2.1 GB/s
    Micro SD Express : 880 MB/s
    Switch 2 Cartridge : 400 MB/s
    ghostdeath posted the 09/05/2025 at 08:06 PM
    leonr4 Tout est vrai pour tes chiffres mais bon les experts de gamekyo croient tout savoir et cette paranoïa collective sur les GCK comme si les serveurs allaient fermer dans 2 jours ça me dépasse vraiment, Nintendo crée depuis 1889 avec 10 milliards à la banque qui va fermer bientôt c'est du délire collectif comme on n'a jamais vu...

    Pas si comme on pouvait toujours télécharger les jeux Wii alors qu'il y avait même pas de compte Nintendo Online à l'époque....
    ouroboros4 posted the 09/05/2025 at 08:08 PM
    La format cartouche qui va rapidement atteindre ses limites sur des gros AAA
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 08:22 PM
    leonr4 : tu peux envoyer la source de ces données, parce qu’elles ne reflètent aucunement la réalité des temps de chargement observés sur les différents formats.
    chreasy97 posted the 09/05/2025 at 08:25 PM
    Cyberpunk 2077 te salue...

    Attendez-vous à ce que les developpeurs trouvent tous des excuses pour faire passer le format GKC.
    arquion posted the 09/05/2025 at 08:29 PM
    tripy73 le rapport entre la vitesse des stockages et les temps de chargements n'est pas aussi simple que de dire qu'un stockage 2x plus rapide réduisent le temps de chargement par 2.
    derno posted the 09/05/2025 at 08:34 PM
    maintenant il dit aussi que si l'architecture switch 2 avait été prise en compte dès le début ils auraient pu faire autrement. Je fais confiance à son expertise et que s'ils voulaient être présent dans la fenêtre de lunch ils pouvaient difficilement faire autrement mais j'espère vraiment qu'à l'avenir ils proposeront aussi leurs jeux en format cartouche.
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 08:49 PM
    tripy73

    https://blog.playstation.com/2023/10/10/new-look-for-ps5-console-this-holiday-season/
    https://www.xbox.com/en-US/consoles/xbox-series-x#specs
    https://www.xbox.com/en-US/consoles/xbox-series-s#specs
    https://videocardz.com/newz/alleged-nintendo-switch-2-design-leaks-out-8-inch-screen-and-12gb-lpddr5x-7500-memory
    https://shop.sandisk.com/en-au/topics/memory-cards/sandisk-nintendo-switch-2-microsd
    https://www.atpinc.com/jp/blog/what-is-emmc-ssd-difference-between-managed-raw-nand
    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3lwgdn433kc27
    playshtayshen posted the 09/05/2025 at 08:53 PM
    leonr4 d'où tu as pris ces informations ?
    leonr4 posted the 09/05/2025 at 08:54 PM
    playshtayshen J'ai mis les liens juste au dessus.
    judebox posted the 09/05/2025 at 09:10 PM
    Mouais, pas très convaincant tout ça...
    masharu posted the 09/05/2025 at 09:20 PM
    chreasy97 Ça et le fait que Doom the Dark Ages et Gear of War Reload sont en clé sur PS5.
    kambei312 posted the 09/05/2025 at 09:36 PM
    Ubisoft, toujours autant en phase avec les joueurs !
    tripy73 posted the 09/05/2025 at 11:14 PM
    arquion : je n’ai pas dit le contraire, mais quand tu as des temps de chargement de seulement quelques secondes de plus entre la mémoire interne et une cartouche (sur Cyberpunk 2077 par exemple), tu te doutes bien que les chiffres indiqués sont faux et ne prennent pas en compte la particularité des différents types de cartouche Switch 2.

    J'ai d'ailleurs trouvé la source du 400 MB/s (merci d'avoir également posté le lien ) et c'est une erreur d'interprétation des brevets qui parlent des cartouches hybrides de Nintendo qui portent la mention LN dans leur numéro de série là où les cartouches Switch 2 sont identifiées avec la mention LB.

    Dans les 3 brevets il est indiqué que la norme utilisée peut être eMMC (celle de la Switch 1) ou un type propriétaire (celle de la Switch 2 dérivée du SD Express). En gros selon le type de console dans laquelle la cartouche est utilisée, elle sera lue avec une norme ou une autre, c'est ce qui est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les descriptions des brevets :

    Brevet 01 : "L'invention concerne une cartouche pouvant être reliée à une machine actuelle et à une machine successeur et adaptée aux performances de chacune de la machine actuelle et de la machine successeur. La cartouche du présent mode de réalisation peut être reliée à une première fente d'un premier dispositif de jeu et à une seconde fente d'un second dispositif de jeu. Si la cartouche est reliée à la première fente, un premier circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une première norme est utilisé pour traiter ledit signal. Si la cartouche est reliée à la seconde fente, un second circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une seconde norme est utilisé pour traiter ledit signal."

    Brevet 02 : "La présente invention concerne un dispositif de traitement d'informations qui est capable de détecter la connexion d'une cartouche et d'identifier le type de la cartouche connectée..."

    Brevet 03 : "L'invention concerne une cartouche permettant d'identifier le type d'une cartouche et de faciliter l'insertion et le retrait. L'invention concerne également un dispositif de traitement d'informations."

    Du coup les gens ont fait un raccourci et en ont déduit que les cartouches de la Switch 2 (les brevets parlent des hybrides pas celles dédiées à la Switch 2) utilisaient la norme eMMC et étaient donc limitées à 400 MB/S (le max de cette norme). Alors que c'est justement indiqué que ce type de cartouche dispose de plusieurs normes intégrées et n'est pas uniquement basée sur le type eMMC, c'est pour ça que si tu les utilises sur Switch 2 la vitesse de lecture des données est plus élevée en utilisant la norme propriétaire.

    Je connais très bien le compte "Nintendo Patents Watch" car on partage souvent ses posts dans le Discord de développeurs JV dans lequel je suis et ce n'est pas la première fois qu'ils interprètent mal des données provenant des brevets et que ce genre de fake news se propage sur Internet, étant donné que pas grand monde va à la source pour comprendre la réalité derrière les infos contenues dans les brevets...
    olex posted the 09/05/2025 at 11:25 PM
    Difficile de savoir si les performances auraient drastiquement été différentes sur une cartouche normale, même avec la vitesse de lecture et de réception des données. Il aurait sans doute fallu optimiser davantage et donc plutôt que de rallonger le temps de développement et orienter plusieurs membres sur un portage, Ubi a choisi cette option plus simple.... mais aussi moins chère. On revient toujours à une question de coût, quoi qu'on en dise.
    playshtayshen posted the 09/06/2025 at 12:00 AM
    leonr4 merci
    eyrtz posted the 09/06/2025 at 05:49 AM
    Il est certain que la lecture des données des jeux depuis la cartouche Switch 2 soit plus lente que depuis la mémoire flash interne, celle-ci étant plus proche du SoC.
    cyr posted the 09/06/2025 at 05:54 AM
    fdestroyer mais si tu est obligé d'installer le jeux, quel intérêt pour la cartouche dans ce cas? C'est le chat qui se mort la queu....


    Le jeux pèse 20,5 go ....
    eyrtz posted the 09/06/2025 at 06:02 AM
    Cyr D'éviter de télécharger le jeu? Pour ceux qui n'ont pas la fibre par exemple.
    pimoody posted the 09/06/2025 at 06:10 AM
    Où alors il aurait fallut optimiser d’avantage comme d’autres qui sont arriver à le faire. Cependant, Nintendo devrait effectivement pouvoir permettre l’installation à partir d’une cartouche…
    thelastone posted the 09/06/2025 at 06:16 AM
    Supasaiyajin Faut vraiment être simplet pour les croire
    fdestroyer posted the 09/06/2025 at 06:44 AM
    cyr De pas avoir besoin de connexion internet, tout simplement.

    Je comprends bien qu'aujourd'hui ça peut sembler triviale, mais en plus sur une console portable, c'est pourtant bien plus important que sur PS5, en tout cas je trouve.

    Tu peux acheter ton jeu en voyage et y jouer sur la route par exemple.

    Et naturellement, tu n'es par la suite (et pour la postérité, sur le long, voir très long terme) pas dépendant de servers
    ouroboros4 posted the 09/06/2025 at 07:23 AM
    fdestroyer laisse tomber. Ça doit bien faire 10x que j'essaye de lui expliquer la différence
    Mais on dirait qu'il fait exprès de ne pas comprendre
    ippoyabukiki posted the 09/06/2025 at 07:31 AM
    Lol qu'est ce qu'on s'en tape que ca soit sur la cartouche ou pas ? Les jeux ont des tonnes de mise à jour.
    Je rappelle que space marine 2 qui est applaudi ici n'est qu'en parti sur la cartouche vu que tous les ajouts se font via téléchargement...

    Je vous laisse prendre votre ps5, la remettre en sortie d'usine, ne jamais la connecter à internet et y lancer vos jeux. On va rigoler
    ippoyabukiki posted the 09/06/2025 at 07:34 AM
    eyrtz tu es rigolo mais tu fais comment pour les mises à jour ? "Ceux qui n'ont pas la fibre".
    On dirait qu'on parle des choses qui nécessitent un iphone et sue tu dis "et ceux qui n'ont qu'une cabine téléphonique dans leur village ?".

    Bah à un moment, soit tu demenage vers la civilisation, soit tu laisses tomber les hobbies non possibles dans ton trou et tu te mets au jardinage.
    Le monde de la tech ne va pas s'adapter aux quelques personnes qui vivent encore comme il y a 20 ans !

    Tu te rends compte que ton argument ne concerne qu'une extreme minorité de gens dans le monde
    bennj posted the 09/06/2025 at 09:16 AM
    chreasy97 ah oui Cyberpunk le fameux jeu pas du tout sorti sur ps4 et xbox one ses fameuses consoles qui n'ont pas de ssd.

    fdestroyer autant pour moi c'est vraiment très peu pour le coup.
    patrickleclairvoyant posted the 09/06/2025 at 09:26 AM
    Ubisoft
    « Vos jeux ne vous appartiennent pas » dixit Hyves
    shadowmarshal posted the 09/06/2025 at 09:55 AM
    CP tourne sans problème sur une simple cartouche de NS2… incroyable non ?

    Un vrai AAA, en monde ouvert s’il vous plaît… mais ça marche quand même.

    Et le plus drôle ? Le jeu n’a même pas été pensé pour la NS2 à la base… et pourtant, ça tourne.

    Mais bon, chez Ubi on préfère sortir la carte magique des excuses.

    En réalité ça prendrait trop de temps, ça coûterait trop cher”… en gros, tout sauf admettre qu’il y a un sérieux déficit de talent dans la maison.
    naoshige11 posted the 09/06/2025 at 09:57 AM
    shadowmarshal la prochaine fois que tu fais un copier/coller de ChatGPT pour un commentaire (....) essaye de le lire avant...
    mooplol posted the 09/06/2025 at 09:58 AM
    Ils mettent même pas leurs jeux sur bluray alors aucune raison de croise leurs excuses foireuses
    amario posted the 09/06/2025 at 11:07 AM
    Dommage pour eux je ferais pas l'effort de prendre le jeu. Pas de GKC en neuf chez moi
    j9999 posted the 09/06/2025 at 11:53 AM
    Moi je pense surtout qu'il faut arreter de vous accrocher au support physique, c'est du passé et l'industrie de va certainement pas évoluer dans ce sens. Les gamekey card c'est la meilleure alternative a l'inévitable effondrement du marché physique. Beaucoup de gens font une fixette sur le physique, mais franchement gardez ça pour le retro, ça n'a plus aucun dens aujourd'hui.
    sussudio posted the 09/06/2025 at 11:57 AM
    Le Game Khey
    iglooo posted the 09/06/2025 at 12:12 PM
    sussudio mooplol
    bennj C.2077 est peut-être sorti sur old gen' mais soyons sérieux, dans quel état? Sans compter que le sujet est le stockage... Vu que SW:O fait 20 Go sur S2, bon... Leur excuse pour ne pas sortir de version physique est nulle à chier (cf le com de Fdestroyer ).
    masharu posted the 09/06/2025 at 12:17 PM
    j9999 Je ne sais pas où vous vivez pour croire que le cinéma et la musique ce sont passé du support physique, il n'y a aucune raison pour que le jeu vidéo abandonne ce format.
    ippoyabukiki posted the 09/06/2025 at 01:39 PM
    masharu je bosse juste dans le cinema et l'audiovisuel. On a le marché physique pour nos films et des paroles meme du chef de notre secteur, le support physique est quasi mort. Il reste les collectors mais le formzt normal c'est fini.
    On se demande plutot dans qu'elle campagne tu vis. Je sais que les avancées de la ville mettent toujours du temps à atteindre les campagnes, mais là tu es quand meme tres en retard
    olex posted the 09/06/2025 at 01:48 PM
    j9999 C'est bien d'avoir le plus de choix possibles. Le GKC bien que controversé reste une alternative pour revendre, trouver à moindre coût via l'occasion et les différentes offres sur le marché physique, ce que ne propose pas toujours le numérique. D'autant plus qu'on a accès à un seul Store, qui propose qu'un seul prix, ferme.
    cyr posted the 09/06/2025 at 01:56 PM
    olex j'ai rien a ajouter. Je suis favorable a la game key card. Car ça reste une excellente alternative.

    Perso il y aurai que des code dans les boîtes, je les soutiendrais. Mais pas sur les game key card, car encore une fois revendable......

    La seul différence entre un jeux ps5 et une game key card, c'est que d'un côté le jeux s'installe sur le ssd via le disque. Et la game key card il faut télécharger.
    Mais dans les 2 cas , tu joue pas avec les donne sur le support. Mais via les donnée enregistré sur le ssd, ou memoire interne switch2 ou carte micro sd express....
    tripy73 posted the 09/06/2025 at 02:00 PM
    arquion : en relisant mon précédent commentaire, je me rend compte que je n'ai pas indiqué d'où provient le peut-être que j'ai souligné, donc je me permets d'ajouter la précision. Il provient du screen cité par le compte "Nintendo Patents Watch" dans ce post et que l'on retrouve dans les 3 brevets et voici ce qui est indiqué dans celui-ci :

    "Dans le chemin de dérivation entre le commutateur 52 et le commutateur 53, des signaux conformes à la première norme sont envoyés et reçus. La première norme peut être, par exemple, la norme eMMC (embedded Multi Media Card). La première norme peut être n'importe quelle autre norme standard ou une norme propriétaire. De plus, dans le premier chemin entre la partie de commutation 52 et la partie de conversion 54, des signaux conformes à la deuxième norme sont envoyés et reçus. La deuxième norme peut être, par exemple, une norme propriétaire. La deuxième norme peut également être n'importe quelle autre norme standard.

    Les performances de la première norme et de la deuxième norme sont différentes. Par exemple, la première norme peut avoir une vitesse de transmission de données plus rapide que la deuxième norme. De plus, la première norme peut avoir une consommation d'énergie inférieure à celle de la deuxième norme."

    Les conclusions sur la norme utilisée par le SoC et le débit maximum de 400MB/s sont donc totalement fausses… De plus comme le dit de façon transparente la personne du compte "Nintendo Patents Watch" dans le post en question, cela dépasse ses compétences (pas la 1ère fois donc il préfère être prudent) et il a demande l’avis à une autre personne qui n’est pas beaucoup plus compétent apparemment. Au final l’un comme l’autre ne sait pas de quoi il parle et ont le voit clairement en consultant le sujet des brevets (cartouches hybrides) et le fameux passage où est citée la norme eMMC (alors que c’est bien indiqué qu’il s’agit que d’une des deux normes utilisables).

    bennj : sauf que la version Switch 2 dispose du DLC qui n’a pas pu sortir sur les PS4/XboxOne principalement à cause de l’absence de SSD comme l’a indiqué le vice-président technologique de CD Projekt. Après le DLC arrive quand même à tourner sur PC sur des HDD à 7200t/m et en activant un paramètre particulier dans le jeu, mais il a plusieurs problèmes techniques qui entachent l'expérience (textures, stuttering, temps de chargement, etc.)
    olex posted the 09/06/2025 at 02:01 PM
    cyr Effectivement. Et ce serait bien d'avoir la possibilité de tout installer sur la console ou carte SD Express, à l'instar de l'installation HDD sur Xbox 360. Ce serait déjà un bon compromis pour optimiser les performances.
    solarr posted the 09/06/2025 at 03:22 PM
    Avec 12Go de mémoire dispo dans la Switch 2, ces arguments ne sont pas tenables.

    D'autant plus que je fais tourner tous les AAA sur un HDD... qui, je le rappelle, reste moins véloce que le microSD EX issu du PCI-E Gen 3 v1 du PC, donc vitesse de l'an 2019..

    Ubisoft oublie sans doute qu'il y a de plus en plus de joueurs PC jouant aussi aux consoles, et vice-versa, pour balancer ces théories de pigeon.
    solarr posted the 09/06/2025 at 03:24 PM
    En plus je lance mes AAA à partir d'un HDD externe, ce qui devrait me faire lagguer à mort, mais non : tout fonctionne parfaitement, sans avoir besoin de plus de 9 Go de RAM..
    solarr posted the 09/06/2025 at 03:27 PM
    Et CP2077, censé être un baromètre n'a même pas étérnal un gros problème...

    Et le DLSS ? Ubisoft a dû l'oublier en chemin...
    eyrtz posted the 09/06/2025 at 03:43 PM
    Ippoyabukiki Je me demande vraiment si tu n'as pas une case en moins toi.
    xhander posted the 09/06/2025 at 04:18 PM
    shadowmarshal Sauf que contrairement à SWO, CP2077 n'a pas été pensé pour les SSD vu que c'est sorti sur PS4 et XBox One (dans un état lamentable certes). Rien d'extraordinaire que la Switch 2 fasse tourner ce jeu sur cartouche puisque ça ne demande pas de haute vitesse.
    leonr4 posted the 09/06/2025 at 05:08 PM
    shadowmarshal
    Rob Bantin : « Notre moteur Snowdrop s'appuie fortement sur le streaming disque pour ses environnements en monde ouvert, et nous avons constaté que les cartouches Switch 2 n'offraient tout simplement pas les performances requises pour atteindre l'objectif de qualité que nous recherchions. Je ne me souviens pas que le coût des cartes ait jamais été évoqué, probablement parce qu'il était discutable. Je pense que si nous avions conçu une version spécifique pour la Switch 2 de A à Z, cela aurait pu être différent. En fait, lorsque nous avons développé le jeu nous avons décidé de le faire autour des SSD des plateformes cibles initiales (il parle des PS5/XS et PC), la Switch 2 est arrivée un peu plus tard. Dans ce cas précis, je pense que nos dirigeants ont pris la bonne décision. »


    Il explique qu'ils ont opté pour une game key card afin d'optimiser les performances du jeu, car la qualité souhaitée aurait été moindre sur une cartouche de jeu standard (64GB) car pas du tout adaptée à leur moteur de jeu.

    Par exemple les jeux qui sont sur disques Blu-ray UHD sur PS5 et Xbox Series X/S sont installés sur le SSD pour pouvoir y jouer, ceux qui se lancent directement depuis le disque sont très rares mais la norme c'est l'installation. Donc contrairement aux cartouches de la Switch 2, le disque Blu-Ray ici ne sert qu'à vérifier la licence du jeu (comme une clé d'authentification) et à installer les données nécessaires sur le support de stockage des consoles du coup la vitesse de lecture du disque n'a aucun impact sur les perfs. Leur moteur Snowdrop est conçu pour des environnements en monde ouvert et repose sur un streaming intensif et constant des données depuis le support de stockage selon ses dires. Cela permet donc de charger rapidement ces vastes environnements sans ralentissements.

    Sur Switch 2 tu peux jouer directement depuis la cartouche du moment qu'elle contient bien l’intégralité du jeu comme CP 2077 même si il nécessite aussi une installation mais elle est partielle contrairement à Star Wars qui d'après ce dev d'Ubisoft ça pose problème car la vitesse des cartouches Switch 2 qui sont basées sur la technologie eMMC est de 400 MB/s maximum donc très très loin derrière le stockage UFS interne qui monte jusqu'à 2100 MB/s et comme la cartouche coute en plus 23 dollars la pièce le choix a été vite fait pour eux, une cartouche qui coute chère et qui en plus pas très performante à leurs yeux c'est un choix inutile pour le coup difficile de les blâmer, c'est à Nintendo de trouver une solution.

    Donc à la place ils ont choisi la Game-Key Card qui coute moins chère mais qui pour le coup t'oblige à installer le jeu sur le stockage interne UFS ou sur une microSD Express jusqu'à environ 900 MB/s donc plus de 2 fois plus rapide qu'une cartouche de jeu standard, pour eux cette solution offre les performances nécessaires pour une expérience acceptable.


    CP2077 lui utilise le RED Engine, un vieux moteur qui a été conçu pour fonctionner sur les consoles de 8eme génération même si l'optimisation c'était pas ça au départ mais néanmoins ça reste un moteur qui s'adapte aux disques durs bien sur le jeu reste meilleur sur ssd mais il tourne sur HDD et reste jouable contrairement à Star Wars Outlaws qui est un désastre dessus car pour la bonne raison le jeu a été désigné autour du ssd dés le début, c'est pas le cas de CP2077, bref incomparable.
    gaymer40 posted the 09/06/2025 at 06:31 PM
    La seule chose qui m’ embête sur GKC, c’ est de ne pas pouvoir pré télécharger le jeu
    solarr posted the 09/06/2025 at 08:25 PM
    leonr4 tripy73 très bonnes explications vous deux.
    Léon, je vais tout de même installer Star wars sur HDD 7500 rpm, pour confirmer tes propos.
    metroidvania posted the 09/06/2025 at 09:12 PM
    Steamdeck 2 au secoouuuuuuurs . On a besoin de toi en 2026
    tripy73 posted the 09/06/2025 at 10:59 PM
    leonr4 : ça pose problème car la vitesse des cartouches Switch 2 qui sont basées sur la technologie eMMC est de 400 MB/s maximum

    Peux tu arrêter de propager cette fake news basée sur une erreur d'interprétation des brevets ? Merci

    Et si jamais tu n'avais pas compris de quoi je parlais en indiquant cartouche hybride, il s'agit des cartouches contenant toutes les données du jeu qui sont dans les jeux "Switch 2 Édition" et qui peuvent être lu sur Switch 2 mais également Switch 1.

    Les brevets parlent explicitement de ces cartouches qui adaptent leur vitesse de lecture selon si tu joues sur l'une ou l'autre des consoles et chargent égale des données différentes vu qu'elles contiennent 2 zones distinctes de mémoire (1 pour les données de base qui sont lisible sur la S1 et la S2 et l'autre à destination de la S2 qui contient la mise a jour de contenu/graphique).

    Donc encore une fois le délire des 400MB/s est totalement faux (c’est la norme utilisé quand elles sont lu sur une Switch 1), donc évite de faire circuler ce genre de fausses informations et de baser ton interprétation des choses là dessus.
    leonr4 posted the 09/07/2025 at 12:45 AM
    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3lwgdn433kc27

    I noticed one thing in the Switch 2 Game Card patents (see last thread), but wanted to verify it first. After consulting with someone knowing more than I, it’s confirmed that:

    • Game Card 2 communicates with SoC via eMMC standard
    eMMC’s max data transfer rate, hence the Card too, is 400MB/s


    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3ly2bcinvhc2j

    Game Card 2 uses eMMC standard, and the max data rate is 400MB/s


    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3ly2gflb4522b

    The audio architect of Snowdrop confirmed that Star Wars Outlaws cannot be on the Game Card 2 due to the latter’s performance limit.

    From Nintendo’s patent filing, we know that the card’s max data rate is 400MB/s.


    https://bsky.app/profile/ninpatentswatch.bsky.social/post/3ly4ios2d222m

    Great observation. 1) Nintendo patents typically tell you what they actually do in the first example, while the other examples are R&D/legal protections. 2) I confirmed with another source (sorry I can’t say more than that) the GC2 data rate is indeed 400MB/s, at least for the present version.


    https://x.com/CentroLeaks/status/1963965568404402498

    Seems like Game-Key Cards will be unavoidable throughout the whole Switch 2 generation for games ported from PS5, as Switch 2 cartridges are just too slow compared to the console's internal memory.

    Speeds:
    - PS5 SSD: 5.5 GB/s
    - Xbox Series X SSD: 2.4 GB
    - Switch 2 internal storage: 2.1 GB/s
    - Micro SD Express card: 800-900 MB
    - Switch 2 game cartridge: 400 MB/s


    400 MB/s maximum.
    derno posted the 09/07/2025 at 06:13 AM
    Ceci dit, si c'est la vitesse de transfert qui pose problème, pourquoi ne pas tout mettre sur une cartouche, faire une installation et la conserver en temps que GKC pour éviter la revente....on peut même mettre ça dans une cartouche switch 1 pour que ça soit moins chère, c'est tout benef.
    (maintenant je dit ça mais j'imagine que nintendo à son mot à dire sur se genre de process et qu'il ne doit pas être (encore?) validé).
    heracles posted the 09/07/2025 at 08:36 AM
    Question, un jeu switch 2 avec code est-il revendable ou invendable en occasion ? Le code est toujours fonctionnel si l'on décide de délier le jeu de son compte pour revendre le jeu ?
    leonr4 posted the 09/07/2025 at 10:42 AM
    derno Le mettre dans une game card 2 (64GB pour l'actuelle) n'aurait rien changé vu qu'elle reste moins rapide qu'une micro sd express et encore plus face au stockage interne de la console, sans oublier sont cout 23$ la cartouche, pour eux aucun intérêt de mettre le jeu entier sur une cartouche lente qui aurait compliqué les choses car pas adaptée à leur moteur et qui coute chère en plus d'où le choix de la game key card beaucoup moins chère et pas de soucis de performances vu que le jeu sera installé soit sur une micro sd express ou sur l'UFS de la console, on ne peut pas les blâmer d'avoir fait ce choix en sachant que Nintendo ne propose que 2 choix soit la GC2 soit la GKC.

    Massive Entertainment a jugé que les cartouches de la Switch 2 n'offraient pas des performances suffisantes pour streamer le monde ouvert de leur jeu, la GKC est un choix logique pour privilégier une installation sur l'UFS à 2.1GB/s ... beaucoup plus optimale.
    tripy73 posted the 09/07/2025 at 02:27 PM
    leonr4 : tu as conscience que tout ce que tu as posté provient de la même erreur d'interprétation du brevet et de la même source qui confirme cette mauvaise interprétation (je sais d'ailleurs de qui il parle), ce n’est pas parce que tu partages plusieurs publications qui relai une information erronée qu’elle devient vraie.

    Maintenant on va parler de chose factuelle et non pas d'internautes qui tentent de tirer des infos de brevets qu'ils ne savent pas lire correctement et qui encore une fois concernent les cartouches hybrides.

    Un mois avant la sortie de la Switch 2 nous avons eu une discussion au sujet du débit de lecture des cartouches de la console, en demandant quel était le débit des cartouches de la Switch 1 pour savoir sur quelle base il partait.

    Un dév nous avait répondu qu'en se basant sur la documentation officielle que fourni Nintendo avec les kits dév de la SW1, il est indiqué que la vitesse de lecteur des cartouches de celle-ci oscille entre 100 à 120MB/s (j’ai viré les pseudos pour pas qu’ils aient de problème ou reçoivent des messages indésirables).

    L’autre information officielle que tout le monde a pu consulter concernant la vitesse des cartouches de la Switch 2 provient du "jeu" Welcome Tour où il est indiqué que celles-ci ont un débit de lecteur 5 fois plus grand que celle de la précédente console.

    Ils soulignent au passage que la lecture des données peut ne pas atteindre cette vitesse max étant donné qu’un jeu peut faire plus que simplement charger des données en arrière-plan. Donc avec un simple calcul on peut en déduire que la vitesse de lecture d’une cartouche Switch 2 se situe entre 500 et 600MB/s, non pas 400MB/s comme l'a rapporté le compte "Nintendo Patents Watch".

    D'ailleurs je te vois dire que le choix des dév auraient été de privilégier l'installation sur la puce interne de la console, mais tu oublies de dire qu'on peut aussi l'installer sur une carte SD Express qui elle a un débit d'environ 800 à 900MB/s.

    Au final la seule chose qui en ressort c'est que les dév n'ont pas voulu optimiser le système de streaming du moteur pour qu'il s'adapte à un débit plus bas que celui d'une carte SD Express et non pas privilégier la mémoire interne de la console comme tu le dis.
    gasmok2 posted the 09/08/2025 at 12:25 PM
    ippoyabukiki
    "Je vous laisse prendre votre ps5, la remettre en sortie d'usine, ne jamais la connecter à internet et y lancer vos jeux. On va rigoler"

    Ou sinon tu vas juste là pour savoir
    https://www.doesitplay.org/
    masharu posted the 09/08/2025 at 04:00 PM
    Ça se fout de la charité. La vitesse de lecture est un faux problème. C'est UBISOFT, ça ne pense qu'à l'ARGENT. Ils pouvaient largement tout simplement ne faire qu'une version dématériel, mais "c'est moins visible". Ce sont les mêmes qui te foutent Avatar, Star Wars Outlaws et AC Shadows en "game-key CD" sur PS5/XS. Les mêmes qui disent que les joueurs s'en foutent de posséder les jeux.

    Votre débat n'est qu'un écran de fumée .
    simonka posted the 09/08/2025 at 05:09 PM
    Franchement, c’est n’importe quoi. Pourquoi Cyberpunk, qui est cent fois plus complexe, fonctionne-t-il parfaitement alors que tout le jeu tient entièrement dans la cartouche ?
    simonka posted the 09/08/2025 at 05:12 PM
    Je comprends maintenant pourquoi les jeux de ce studio ne se vendent pas bien : ils sont très en retard technologiquement. Au lieu de profiter du DLSS et de sortir un jeu complet directement sur la cartouche pour faire plaisir aux joueurs. Personnellement, je l’aurais acheté s’il avait été entièrement sur la cartouche, pour les encourager. Mais là, jamais : ils ont perdu un client, surtout en voyant leurs commentaires absurdes qui prouvent qu’ils ne font aucun effort.
