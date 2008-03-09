On le sait, les Game Key Cards sur Switch 2 font grincer des dents
. Une cartouche réduite à une clé d’activation, qui oblige ensuite à télécharger l’intégralité du jeu… pour beaucoup, c’est légitimement tout sauf du vrai format physique. Star Wars Outlaws
vient tout juste de débarquer sur la nouvelle machine de Nintendo
, et nous avons également pu découvrir que Ubisoft
a opté pour ce format controversé pour son titre.
Rob Bantin
, audio architect sur le moteur Snowdrop
d’Ubisoft, a tenu à clarifier la situation. Selon lui, la décision n’est pas qu’une question de coûts mais surtout de performances
. Snowdrop
repose massivement sur le "streaming disque" pour gérer ses vastes environnements, et les cartouches Switch 2 n’étaient pas capables d’assurer la vitesse de lecture nécessaire
:
"Les cartes Switch 2 ne donnaient pas les performances dont nous avions besoin au niveau de qualité visé. La question du coût ne s’est même pas posée, c’était caduc."
Un constat qui rejoint les doutes de John Linneman
de Digital Foundry
, convaincu qu’un moteur pensé pour le SSD ne pouvait que se heurter aux limites de ce format.
Bantin
ajoute que si le jeu avait été conçu dès le départ pour Switch 2, l’approche aurait pu être différente
. Mais dans les faits, Outlaws a été pensé pour des plateformes SSD, et la console de Nintendo est arrivée en bout de chaîne
.
Le problème est d’autant plus frustrant que la Switch 2 ne permet pas d’installer les données d’une cartouche sur son stockage interne
. Résultat : pas de contournement possible.
Et même si une cartouche 64 Go aurait pu contenir le jeu, la vitesse de lecture restait jugée trop faible pour ce type de projet
. Ubisoft
a donc préféré imposer un téléchargement intégral plutôt que de risquer une expérience dégradée.
Un choix techniquement défendable, mais qui ne fera qu’accentuer le sentiment d’un support physique vidé de son sens.
Xbox Series Internal SSD : 2.4 GB/s
Switch 2 Internal UFS Storage : 2.1 GB/s
Micro SD Express : 880 MB/s
Switch 2 Cartridge : 400 MB/s
Pas si comme on pouvait toujours télécharger les jeux Wii alors qu'il y avait même pas de compte Nintendo Online à l'époque....
Attendez-vous à ce que les developpeurs trouvent tous des excuses pour faire passer le format GKC.
J'ai d'ailleurs trouvé la source du 400 MB/s (merci d'avoir également posté le lien ) et c'est une erreur d'interprétation des brevets qui parlent des cartouches hybrides de Nintendo qui portent la mention LN dans leur numéro de série là où les cartouches Switch 2 sont identifiées avec la mention LB.
Dans les 3 brevets il est indiqué que la norme utilisée peut être eMMC (celle de la Switch 1) ou un type propriétaire (celle de la Switch 2 dérivée du SD Express). En gros selon le type de console dans laquelle la cartouche est utilisée, elle sera lue avec une norme ou une autre, c'est ce qui est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans les descriptions des brevets :
Brevet 01 : "L'invention concerne une cartouche pouvant être reliée à une machine actuelle et à une machine successeur et adaptée aux performances de chacune de la machine actuelle et de la machine successeur. La cartouche du présent mode de réalisation peut être reliée à une première fente d'un premier dispositif de jeu et à une seconde fente d'un second dispositif de jeu. Si la cartouche est reliée à la première fente, un premier circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une première norme est utilisé pour traiter ledit signal. Si la cartouche est reliée à la seconde fente, un second circuit de traitement destiné à traiter un signal conforme à une seconde norme est utilisé pour traiter ledit signal."
Brevet 02 : "La présente invention concerne un dispositif de traitement d'informations qui est capable de détecter la connexion d'une cartouche et d'identifier le type de la cartouche connectée..."
Brevet 03 : "L'invention concerne une cartouche permettant d'identifier le type d'une cartouche et de faciliter l'insertion et le retrait. L'invention concerne également un dispositif de traitement d'informations."
Du coup les gens ont fait un raccourci et en ont déduit que les cartouches de la Switch 2 (les brevets parlent des hybrides pas celles dédiées à la Switch 2) utilisaient la norme eMMC et étaient donc limitées à 400 MB/S (le max de cette norme). Alors que c'est justement indiqué que ce type de cartouche dispose de plusieurs normes intégrées et n'est pas uniquement basée sur le type eMMC, c'est pour ça que si tu les utilises sur Switch 2 la vitesse de lecture des données est plus élevée en utilisant la norme propriétaire.
Je connais très bien le compte "Nintendo Patents Watch" car on partage souvent ses posts dans le Discord de développeurs JV dans lequel je suis et ce n'est pas la première fois qu'ils interprètent mal des données provenant des brevets et que ce genre de fake news se propage sur Internet, étant donné que pas grand monde va à la source pour comprendre la réalité derrière les infos contenues dans les brevets...
Le jeux pèse 20,5 go ....
Je comprends bien qu'aujourd'hui ça peut sembler triviale, mais en plus sur une console portable, c'est pourtant bien plus important que sur PS5, en tout cas je trouve.
Tu peux acheter ton jeu en voyage et y jouer sur la route par exemple.
Et naturellement, tu n'es par la suite (et pour la postérité, sur le long, voir très long terme) pas dépendant de servers
Mais on dirait qu'il fait exprès de ne pas comprendre
Je rappelle que space marine 2 qui est applaudi ici n'est qu'en parti sur la cartouche vu que tous les ajouts se font via téléchargement...
Je vous laisse prendre votre ps5, la remettre en sortie d'usine, ne jamais la connecter à internet et y lancer vos jeux. On va rigoler
On dirait qu'on parle des choses qui nécessitent un iphone et sue tu dis "et ceux qui n'ont qu'une cabine téléphonique dans leur village ?".
Bah à un moment, soit tu demenage vers la civilisation, soit tu laisses tomber les hobbies non possibles dans ton trou et tu te mets au jardinage.
Le monde de la tech ne va pas s'adapter aux quelques personnes qui vivent encore comme il y a 20 ans !
Tu te rends compte que ton argument ne concerne qu'une extreme minorité de gens dans le monde
fdestroyer autant pour moi c'est vraiment très peu pour le coup.
« Vos jeux ne vous appartiennent pas » dixit Hyves
Un vrai AAA, en monde ouvert s’il vous plaît… mais ça marche quand même.
Et le plus drôle ? Le jeu n’a même pas été pensé pour la NS2 à la base… et pourtant, ça tourne.
Mais bon, chez Ubi on préfère sortir la carte magique des excuses.
En réalité ça prendrait trop de temps, ça coûterait trop cher”… en gros, tout sauf admettre qu’il y a un sérieux déficit de talent dans la maison.
bennj C.2077 est peut-être sorti sur old gen' mais soyons sérieux, dans quel état? Sans compter que le sujet est le stockage... Vu que SW:O fait 20 Go sur S2, bon... Leur excuse pour ne pas sortir de version physique est nulle à chier (cf le com de Fdestroyer ).
On se demande plutot dans qu'elle campagne tu vis. Je sais que les avancées de la ville mettent toujours du temps à atteindre les campagnes, mais là tu es quand meme tres en retard
Perso il y aurai que des code dans les boîtes, je les soutiendrais. Mais pas sur les game key card, car encore une fois revendable......
La seul différence entre un jeux ps5 et une game key card, c'est que d'un côté le jeux s'installe sur le ssd via le disque. Et la game key card il faut télécharger.
Mais dans les 2 cas , tu joue pas avec les donne sur le support. Mais via les donnée enregistré sur le ssd, ou memoire interne switch2 ou carte micro sd express....
"Dans le chemin de dérivation entre le commutateur 52 et le commutateur 53, des signaux conformes à la première norme sont envoyés et reçus. La première norme peut être, par exemple, la norme eMMC (embedded Multi Media Card). La première norme peut être n'importe quelle autre norme standard ou une norme propriétaire. De plus, dans le premier chemin entre la partie de commutation 52 et la partie de conversion 54, des signaux conformes à la deuxième norme sont envoyés et reçus. La deuxième norme peut être, par exemple, une norme propriétaire. La deuxième norme peut également être n'importe quelle autre norme standard.
Les performances de la première norme et de la deuxième norme sont différentes. Par exemple, la première norme peut avoir une vitesse de transmission de données plus rapide que la deuxième norme. De plus, la première norme peut avoir une consommation d'énergie inférieure à celle de la deuxième norme."
Les conclusions sur la norme utilisée par le SoC et le débit maximum de 400MB/s sont donc totalement fausses… De plus comme le dit de façon transparente la personne du compte "Nintendo Patents Watch" dans le post en question, cela dépasse ses compétences (pas la 1ère fois donc il préfère être prudent) et il a demande l’avis à une autre personne qui n’est pas beaucoup plus compétent apparemment. Au final l’un comme l’autre ne sait pas de quoi il parle et ont le voit clairement en consultant le sujet des brevets (cartouches hybrides) et le fameux passage où est citée la norme eMMC (alors que c’est bien indiqué qu’il s’agit que d’une des deux normes utilisables).
bennj : sauf que la version Switch 2 dispose du DLC qui n’a pas pu sortir sur les PS4/XboxOne principalement à cause de l’absence de SSD comme l’a indiqué le vice-président technologique de CD Projekt. Après le DLC arrive quand même à tourner sur PC sur des HDD à 7200t/m et en activant un paramètre particulier dans le jeu, mais il a plusieurs problèmes techniques qui entachent l'expérience (textures, stuttering, temps de chargement, etc.)
D'autant plus que je fais tourner tous les AAA sur un HDD... qui, je le rappelle, reste moins véloce que le microSD EX issu du PCI-E Gen 3 v1 du PC, donc vitesse de l'an 2019..
Ubisoft oublie sans doute qu'il y a de plus en plus de joueurs PC jouant aussi aux consoles, et vice-versa, pour balancer ces théories de pigeon.
Et le DLSS ? Ubisoft a dû l'oublier en chemin...
Il explique qu'ils ont opté pour une game key card afin d'optimiser les performances du jeu, car la qualité souhaitée aurait été moindre sur une cartouche de jeu standard (64GB) car pas du tout adaptée à leur moteur de jeu.
Par exemple les jeux qui sont sur disques Blu-ray UHD sur PS5 et Xbox Series X/S sont installés sur le SSD pour pouvoir y jouer, ceux qui se lancent directement depuis le disque sont très rares mais la norme c'est l'installation. Donc contrairement aux cartouches de la Switch 2, le disque Blu-Ray ici ne sert qu'à vérifier la licence du jeu (comme une clé d'authentification) et à installer les données nécessaires sur le support de stockage des consoles du coup la vitesse de lecture du disque n'a aucun impact sur les perfs. Leur moteur Snowdrop est conçu pour des environnements en monde ouvert et repose sur un streaming intensif et constant des données depuis le support de stockage selon ses dires. Cela permet donc de charger rapidement ces vastes environnements sans ralentissements.
Sur Switch 2 tu peux jouer directement depuis la cartouche du moment qu'elle contient bien l’intégralité du jeu comme CP 2077 même si il nécessite aussi une installation mais elle est partielle contrairement à Star Wars qui d'après ce dev d'Ubisoft ça pose problème car la vitesse des cartouches Switch 2 qui sont basées sur la technologie eMMC est de 400 MB/s maximum donc très très loin derrière le stockage UFS interne qui monte jusqu'à 2100 MB/s et comme la cartouche coute en plus 23 dollars la pièce le choix a été vite fait pour eux, une cartouche qui coute chère et qui en plus pas très performante à leurs yeux c'est un choix inutile pour le coup difficile de les blâmer, c'est à Nintendo de trouver une solution.
Donc à la place ils ont choisi la Game-Key Card qui coute moins chère mais qui pour le coup t'oblige à installer le jeu sur le stockage interne UFS ou sur une microSD Express jusqu'à environ 900 MB/s donc plus de 2 fois plus rapide qu'une cartouche de jeu standard, pour eux cette solution offre les performances nécessaires pour une expérience acceptable.
CP2077 lui utilise le RED Engine, un vieux moteur qui a été conçu pour fonctionner sur les consoles de 8eme génération même si l'optimisation c'était pas ça au départ mais néanmoins ça reste un moteur qui s'adapte aux disques durs bien sur le jeu reste meilleur sur ssd mais il tourne sur HDD et reste jouable contrairement à Star Wars Outlaws qui est un désastre dessus car pour la bonne raison le jeu a été désigné autour du ssd dés le début, c'est pas le cas de CP2077, bref incomparable.
Léon, je vais tout de même installer Star wars sur HDD 7500 rpm, pour confirmer tes propos.
Peux tu arrêter de propager cette fake news basée sur une erreur d'interprétation des brevets ? Merci
Et si jamais tu n'avais pas compris de quoi je parlais en indiquant cartouche hybride, il s'agit des cartouches contenant toutes les données du jeu qui sont dans les jeux "Switch 2 Édition" et qui peuvent être lu sur Switch 2 mais également Switch 1.
Les brevets parlent explicitement de ces cartouches qui adaptent leur vitesse de lecture selon si tu joues sur l'une ou l'autre des consoles et chargent égale des données différentes vu qu'elles contiennent 2 zones distinctes de mémoire (1 pour les données de base qui sont lisible sur la S1 et la S2 et l'autre à destination de la S2 qui contient la mise a jour de contenu/graphique).
Donc encore une fois le délire des 400MB/s est totalement faux (c’est la norme utilisé quand elles sont lu sur une Switch 1), donc évite de faire circuler ce genre de fausses informations et de baser ton interprétation des choses là dessus.
• Game Card 2 communicates with SoC via eMMC standard
• eMMC’s max data transfer rate, hence the Card too, is 400MB/s
Speeds:
- PS5 SSD: 5.5 GB/s
- Xbox Series X SSD: 2.4 GB
- Switch 2 internal storage: 2.1 GB/s
- Micro SD Express card: 800-900 MB
- Switch 2 game cartridge: 400 MB/s
400 MB/s maximum.
(maintenant je dit ça mais j'imagine que nintendo à son mot à dire sur se genre de process et qu'il ne doit pas être (encore?) validé).
Massive Entertainment a jugé que les cartouches de la Switch 2 n'offraient pas des performances suffisantes pour streamer le monde ouvert de leur jeu, la GKC est un choix logique pour privilégier une installation sur l'UFS à 2.1GB/s ... beaucoup plus optimale.
Maintenant on va parler de chose factuelle et non pas d'internautes qui tentent de tirer des infos de brevets qu'ils ne savent pas lire correctement et qui encore une fois concernent les cartouches hybrides.
Un mois avant la sortie de la Switch 2 nous avons eu une discussion au sujet du débit de lecture des cartouches de la console, en demandant quel était le débit des cartouches de la Switch 1 pour savoir sur quelle base il partait.
Un dév nous avait répondu qu'en se basant sur la documentation officielle que fourni Nintendo avec les kits dév de la SW1, il est indiqué que la vitesse de lecteur des cartouches de celle-ci oscille entre 100 à 120MB/s (j’ai viré les pseudos pour pas qu’ils aient de problème ou reçoivent des messages indésirables).
L’autre information officielle que tout le monde a pu consulter concernant la vitesse des cartouches de la Switch 2 provient du "jeu" Welcome Tour où il est indiqué que celles-ci ont un débit de lecteur 5 fois plus grand que celle de la précédente console.
Ils soulignent au passage que la lecture des données peut ne pas atteindre cette vitesse max étant donné qu’un jeu peut faire plus que simplement charger des données en arrière-plan. Donc avec un simple calcul on peut en déduire que la vitesse de lecture d’une cartouche Switch 2 se situe entre 500 et 600MB/s, non pas 400MB/s comme l'a rapporté le compte "Nintendo Patents Watch".
D'ailleurs je te vois dire que le choix des dév auraient été de privilégier l'installation sur la puce interne de la console, mais tu oublies de dire qu'on peut aussi l'installer sur une carte SD Express qui elle a un débit d'environ 800 à 900MB/s.
Au final la seule chose qui en ressort c'est que les dév n'ont pas voulu optimiser le système de streaming du moteur pour qu'il s'adapte à un débit plus bas que celui d'une carte SD Express et non pas privilégier la mémoire interne de la console comme tu le dis.
"Je vous laisse prendre votre ps5, la remettre en sortie d'usine, ne jamais la connecter à internet et y lancer vos jeux. On va rigoler"
Ou sinon tu vas juste là pour savoir
Votre débat n'est qu'un écran de fumée .