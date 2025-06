« Nous sommes en quelque sorte restés fidèles à notre stratégie générale, qui consiste à ne pas ajouter des jeux à la fois le jour de la date de lancement », a-t-il expliqué.



Notre stratégie, qui consiste à trouver quatre ou cinq titres indépendants day one, et à l'utiliser en complément de notre stratégie consistant à proposer des jeux âgés de 12 ou 18 mois ou plus, nous permet d'atteindre un équilibre qui fonctionne très bien sur l'ensemble de la plate-forme.

Dans une interview accordée à Game File, il a été demandé à Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de PlayStation, si l'entreprise envisageait de modifier sa politique PlayStation Plus pour l'aligner sur celle de Xbox, où ses jeux first party sont ajoutés au niveau supérieur de son service Game Pass dès le premier jour.Nick Maguire a répondu par la négative, insistant sur le fait que la politique de l'entreprise, qui consiste à ajouter ses jeux first party au moins un an après le lancement et à sélectionner quatre ou cinq jeux indépendants par an pour les ajouter au PS Plus, fonctionnait bien pour Sony.