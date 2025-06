Destructoid 9/10

Mario Kart World ne révolutionne peut-être pas la franchise, mais il apporte suffisamment de nouveautés pour marquer une véritable évolution. Son monde ouvert ajoute une dimension exploratoire inédite, tandis que le mode Survie propose une formule compétitive originale et efficace. Les circuits sont variés, bien conçus, et tirent pleinement parti des nouvelles capacités techniques de la console, autant sur le plan visuel que dans la fluidité générale.La sélection de personnages et de bolides, riche et cohérente avec l'univers Mario, contribue aussi à l'attrait global du jeu. Même si l’on perd la personnalisation fine des véhicules vue dans le jeu précédent, la variété des options proposées reste suffisamment large pour satisfaire tous les types de joueurs.Nintendo livre ici un opus généreux, qui modernise la série sans la trahir. Une belle réussite pour un titre de lancement, et une base solide pour l’avenir de Mario Kart sur Switch 2.Coloré, amusant, riche, original avec en plus un level design réussi, je lève mon chapeau à Nintendo pour la prise de risque totalement réussie. Je trouve, ou plutôt je retrouve, un total plaisir à jouer à Mario Kart avec World. Que ce soit pour rouler cinq minutes dans le monde ouvert ou pour une longue soirée de sessions, j’ai rarement autant retourné ma veste.MKW représente l’ADN du jeu vidéo, une sensation qui se perd d’année en année. Forcément, Nintendo est resté maître dans l’art, mais en 2025 que c’est bon de juste avoir le sourire avec une proposition si simple. Si vous hésitez encore à prendre une Switch 2, rassurez-vous, Mario Kart World aura tout pour vous plaire, encore plus si vous n’étiez pas friands des anciennes propositions.Mario Kart World est le fer de lance de la Nintendo Switch 2, et il permet de propulser la licence à un niveau jamais atteint ! Ici, on s’amuse à 24 pilotes, on explore les lieux, on grind sur les câbles électriques, les rails, les glissières de sécurité routière, et on s’éclate sur divers modes de jeu, que ce soit en Grand Prix, en mode survie, en multijoueur local ou en multijoueur en ligne. Et si vous souhaitez faire une pause, vous pouvez également explorer le monde du jeu en balade, vous prélasser tout simplement, voire réaliser certains défis ou allez utiliser le mode photo a votre guise. Le jeu est complet, avec une approche différente des autres opus, mais tout en respectant l’essence de la série. En résumé, Mario Kart World réussit brillamment son pari : offrir une expérience à la fois innovante et fidèle à l’esprit de la série, garantissant des heures de fun et de compétition pour tous les fans comme pour les nouveaux venus. On souhaite longue route au jeu à Mario Kart World , et l’on félicite Nintendo pour ce beau jeu de lancement !Avec Mario Kart World, Nintendo propose un jeu de lancement solide pour la Nintendo Switch 2. Les nouvelles mécaniques de gameplay, le mode survie et la direction artistique sont autant de réussites. Le monde ouvert, quant à lui, ajoute de la fraîcheur sans totalement convaincre sur la durée. Le titre ne révolutionne pas la série comme nous auriopns pu le croire mais il enrichit intelligemment la formule, tout en offrant une grande marge de progression et un plaisir de jeu immédiat. Si l'on était en droit d'en attendre plus, Mario Kart World reste un excellent jeu qui pave un tout nouveau chemin pour la série iconique de Nintendo.Avec son parti-pris open-world, Mario Kart World se distingue directement du reste de la série avec une structure qui déstabilise, et c'est à double-tranchant. Les panoramas sublimes offerts par l'arrivée sur les circuits et la recherche poussée de raccourcis se heurtent aux grandes lignes droites de transition et à un mode balade qui manque de corps. On reste malgré tout sur un titre de grande qualité, au gameplay à la profondeur inédite pour la série, soutenu par un nouveau mode Survie qui est clairement la star de ce nouvel épisode. Suffisant pour justifier une hausse de prix inédite pour ce genre de production ? Pas sûr.Avec Mario Kart World, Nintendo tente d’apporter un peu de fraîcheur à la franchise, il y a de bonnes idées, mais il reste beaucoup de choses à améliorer. Le monde ouvert est tristement vide en mode Balade, mais il offre des tracés variés, bourrés de chemins alternatifs et un level design riche. Si les Grands Prix sont un peu plus savoureux grâce à cela, ils se font presque voler la vedette par le mode Survie, une course en ligne droite palpitante et tendue jusqu’à la ligne d’arrivée, mais parfois frustrante, la faute à l’équilibrage qui avantage les pilotes retardataires avec de meilleurs objets.Le gameplay change radicalement de MK8D avec des sauts chargés, le rembobinage et des tracés plus larges, réduisant l’utilité des boosts de dérapage. Même les fans hardcore auront de nouvelles mécaniques à apprendre, remettant tout le monde sur le même pied d’égalité. Le multijoueur est toujours aussi fun en local, mais Nintendo n’a pas jugé bon d’améliorer la manière de retrouver ses amis en ligne, donnant l’impression que le studio vit encore dans le passé, ou délaisse totalement le online. Mais surtout, à l’heure actuelle, pas grand-chose ne justifie le prix élevé de Mario Kart World, espérons que Nintendo apporte des mises à jour de contenu (comme le 200cc) à l’avenir.Malgré toutes les critiques que l’on a pu faire sur son monde ouvert, Mario Kart World reste toujours une sommité du jeu social et sait toujours comment embarquer facilement des joueurs de tout horizon dans son sillage. Les plus fortunés se payeront même le luxe de la caméra qui permet d’afficher la tronche de notre pote dans une vignette lorsqu’il nous double pour un maximum de provocation. Malgré ses défauts, on reste sur une valeur sûre qui va occuper de nombreuses soirées et on fait confiance à Nintendo pour lui offrir un suivi à la hauteur de Mario Kart 8 Deluxe.