Nintendo semble absolument tenir à empêcher les testeurs et youtubeurs d'accéder à la Switch 2 en libre accès puisque personne ne recevra la console ou les jeux avant la sortie. Les consommateurs devront donc faire aveuglèment confiance à Nintendo pour l'achat la première semaine avant les premiers tests. Vous vouliez savoir avant la sortie si MKW vaut ses 90€ ? Il va falloir croire Nintendo sur parole

posted the 05/21/2025 at 02:50 PM by davidsexking