Le passage en question :C'est via une vidéo de Giant Bomb que Jeff Grubb nous donne quelques détails en plus sur ce nouveau God of War qui sortirait cette année:- Il parle de récit parallèle.- Il aurait bien en vedette Kratos en Grèce, pour ceux qui pensaient à Atreus..- Ça serait un projet secondaire (façon Miles Morales/Lost Legacy)- Absolument rien à voir avec le prochain gros jeu de Santa Monica (mais ça pas de surprise, c'est la new IP de Barlog)Tom Henderson a parlé de ce jeu également.