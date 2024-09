"Mais en même temps, 27 ans se sont écoulés depuis la sortie du jeu original Final Fantasy VII. Il y a des choses que nous pensons ne pouvoir faire que maintenant dans le projet de remake et qui peuvent apporter un nouveau bonheur, une nouvelle sorte de sentiment de satisfaction aux joueurs qui jouent à ce jeu 27 ans plus tard."

"Nous entendons beaucoup de conjectures différentes de la part des joueurs, qui se demandent à quel point l'histoire va changer par rapport à l'original. a déclaré Kitase. "Je tiens à préciser que je ne pense pas que ce sera le cas. Nous avons toujours gardé l'original à l'esprit et je ne pense pas que l'histoire trahira les fans du jeu original.

posted the 09/14/2024 at 01:53 PM by jenicris