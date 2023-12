Après un long silence,relance la communication avec un tout nouveau trailer de gameplay pour, le prochain PS Studio qui est donc attendu leLe Japon de la fin du XIXe siècle se caractérise par la chute du, une période d'oppression et de stagnation. C'est à cette époque que des innovateurs commeYoshida ont cherché à moderniser le pays. Le protagoniste Ronin du jeu verra son destin lié à ces personnages (dont certains ont été vus dans le trailer) de différentes manières. Vos choix détermineront la façon dont votre personnage s'alliera ou s'opposera aux personnages de l'histoire et à leurs factions.Vous explorerez le vaste monde Japon de la fin de la période Edo à cheval et en planeur, tout en combattant vos ennemis à l'aide d'un large éventail d'armes et d'équipements, des armes de mêlée comme des épées et des lances, ainsi que des armes à distance comme des armes à feu et des armes de jet. Armé d'une corde à grappin et de tactiques de furtivité, vous pouvez vous attendre à la variété et à la liberté montrées dans le trailer.