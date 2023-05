Il y a quelques bandes-annonces et des trucs que j'ai vus qui n'étaient pas à l'événement auquel je m'attendais à être là, donc c'est une grande surprise que nous n'ayons vu que ce que nous avons vu.

The Snitch - Aujourd'hui à 3:28 Les gars je connais des annonces qui n'ont pas été annoncées pendant le showcase C'est super super bizarre Par exemple un portage pc qui est prévu pour juillet



AAA ?



The Snitch - Aujourd'hui à 3:31 3 Oui

A partir de 3.40:Tom Henderson (qui a leak les divers hardwares de Sony dont le project Q, les écouteurs PlayStation et divers jeux) se dit très surpris que des trailers dont il a eu accès n'était pas présent au show.Il a du mal à imaginer qu'il n'y aura pas un second Showcase cette année vers ou août ou septembre:Il a également écrit un article avant cette diffusion en direct où il a fait valoir que Sony "a besoin d'une deuxième vitrine cette année". Il affirme que "beaucoup de jeux" sont "presque prêts" dans ledit article :The Snitch (insider désormais bien connu qui a leak nombre de jeux par le passé et donc la fiabilité n'est plus a prouver) idem :