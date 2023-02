"Pour offrir aux joueurs une grande variété d'environnements, dans la meilleure qualité possible, et au final améliorer l'expérience de jeu, nous avons sélectionné plusieurs zones sur lesquelles nous voulions nous concentrer - et les avons créées de manière extrêmement détaillée."



Yoshida note que le monde est toujours immense - mais aussi très détaillé. Dans une vidéo (et plus tard, lors de notre propre prise en main du jeu), nous avons pu voir ce que cela signifie. Il y a beaucoup de fidélité graphique - je pense personnellement que les visuels et les effets présentés dans ce jeu marquent le début de la nouvelle génération, c'est impressionnant - et bien que nous n'ayons eu droit qu'à une visite rapide du jeu dans une vidéo rapide, ce que j'ai vu m'a fait penser aux Final Fantasy d'autrefois.



Il y avait des villes immenses et peuplées, des grottes et des donjons imposants, des zones immenses que l'on nous a promis de pouvoir explorer une fois le jeu entre nos mains. Je ne m'attends pas à un niveau de liberté digne d'Elden Ring, le jeu n'est pas un monde ouvert après tout, mais les détails et la fidélité de ce que nous avons vu jusqu'à présent égalent - et peut-être même dépassent - ce que FromSoft a fait dans sa superproduction de 2022.

En rendant des parties de ce jeu linéaires, Square Enix a presque exploité la façon dont les arrière-plans pré-rendus fonctionnent dans les jeux FF de l'ère PS1 - le truc d'écran à écran est aussi incroyable que les cutscenes (et c'est pour le mieux étant donné qu'il y en a 11 heures).



Il serait facile de voir ce que Yoshida dit dans cette citation, de lever les yeux au ciel et de dire " oui, bien sûr, on a déjà entendu ça ". Mais d'après les parties du jeu que j'ai vues et auxquelles j'ai joué jusqu'à présent, je crois vraiment que ce jeu ressemble au Final Fantasy d'antan, un tour de force graphique et technologique qui a le potentiel de donner le ton à la génération à venir. Je suis très enthousiaste à l'idée de Final Fantasy 16, et je pense que vous devriez l'être aussi.

"Les Chocobos, les Moogles... et puis certains des vaisseaux, comme l'Enterprise. Nous n'avons rien dit sur l'Enterprise, mais vous savez, vous pouvez supposer que nous aurons peut-être un Enterprise. Et puis bien sûr, les noms magiques. Et aussi des choses comme les noms des armes, des monstres comme Marlboros, Coeurls et Behemoth.

