New Silent Hill game details leaked (Dusk Golem) [DMCA’d by Konami]

Une fuite de Silent Hill. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas pour le moment. Il s'agit d'une source relativement nouvelle pour moi, mais j'ai reçu des preuves plus que suffisantes pour les croire. Je vais également mentionner les noms de "Anita & Maya", "Messages SMS", et ce n'est pas le seul jeu SH en cours de développement. Les photos datent un peu, de 2020, alors peut-être que ce projet est un peu différent maintenant. Mais ce que j'ai choisi de partager. Je sais que beaucoup vont en douter, mais j'ai beaucoup de preuves privées pour montrer que c'est réel, et comme toujours, je continue à attendre la révélation du jeu Silent Hill.

posted the 05/13/2022 at 06:57 AM by jenicris