ESRB est le système de classification des USA.

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs jouent le rôle d'un héros (Aloy) qui part à la découverte de la source d'un mystérieux signal. Dans une vue à la troisième personne, les joueurs traversent des environnements/paysages post-apocalyptiques, accomplissent des quêtes, interagissent avec des personnages et combattent des tribus ennemies et des créatures robotiques. Les joueurs utilisent des lance-pierres, des arcs, des javelots et des lances pour tuer leurs ennemis dans des combats frénétiques. Des bouffées de sang sont représentées lorsque des ennemis humains sont touchés ; des taches de sang apparaissent également sous les corps dans certains environnements. Les joueurs peuvent également effectuer des attaques furtives (par exemple, l'empalement de la lance) pour éliminer les ennemis discrètement. Les Cutscenes montrent des actes de violence supplémentaires : un personnage empalé par des épées ou des lances ; un personnage écrasé à mort par une statue. Le jeu montre des personnages ivres titubant et déclarant à un moment donné : " Je suis ivre " ; une scène montre Aloy buvant de la bière dans une chope ; plusieurs personnages d'arrière-plan sont vus en train de boire de l'alcool dans des tavernes. Le mot "sh*t" est entendu dans le jeu.

A moins d'une grosse surprise donc, le jeu sortira bien le 18 février 2022.



Quelques infos via GameInformer:

- La map d'Horizon Forbidden West est plus grande mais aussi plus dense que celle du premier.

- 6 classes avec 30 skills par classe.

- Des choix de romance.

- Présence de grosses villes avec de la vie, taverne, commerce, mini jeu, un tout nouveau jeu de carte, fight club, cuisine...

- HUD invisible.

- Les quêtes secondaires seront plus intéressantes et basées sur les personnages secondaires, plus possibilité de recruter pour des missions spécifiques.

- Les vêtements amélioreront les différentes compétences désormais.

- Il sera possible d'aller partout et d'y grimper ... etc (à la manière d'un assassin's creed ?).

- Les fonds marins sont gigantesques.

- Certaines armes et armures ne seront disponibles qu’en explorant le monde.

- Choix de dialogue pour certaines quêtes.

- Désormais les humains et les robots peuvent combattre ensemble.

- Aloy a 340 nouvelles animations.

- 836 nouvelles sortent de brouillards.

- Certains trucs à acheter ne seront possibles qu'avec certaines pièces de machines spécifiques, il suffit juste de suivre la quête en question pour trouver la machine qu'il faudra battre pour récupérer les pièces.