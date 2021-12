Horizon Forbidden West fais la couverture du nouveau numéro de Game Informer et de première informations commencent à ressortir avec une description plus détaillée de l'arbre de compétence.Il y aura six branches où vous pourrez investir vos points de compétences selon le playstyle que vous préférez qui comprendront entre 20 et 30 compétences passives et actives pour chaque branche qui se présente comme ceux-ci :-Warrior(melee)-Trapper(placing/disarming traps)-Hunter(ranged weapons)-Survivor(health/resources)-Infiltrator(stealth)-Machine Master(hacking)Au bout de chaque branche vous aurez accès à un skill spécial nommé Valor Surges, il y en a douze dans le jeu et chacun aura trois niveaux d'évolutions.On peut augmenter les skills avec les différentes tenues qui vous donneront aussi accès à d'autres bonus.