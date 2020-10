"C'est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût [pour mettre en œuvre le ray tracing]. Si nous avions implémenté le ray tracing dans le jeu, cela signifierait que nous aurions dû omettre quelque chose. Il y a un temps limité dans le développement du jeu".



Quand nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu'il y aurait du ray tracing dans le jeu, donc ce n'était pas dans notre vision initiale. Nous voulions nous concentrer sur les décors et l'apparence des personnages. Tout est éclairé en temps réel avec des ombres en temps réel"

LEVEL UP a récemment eu l'occasion d'interviewer Gavin Moore, directeur créatif de Demon's Souls et membre du studio japonais SIE, à propos de divers éléments du jeu. Bien entendu, l'un des sujets abordés a été la section graphique.La question qui se pose maintenant est la suivante : si la PlayStation 5 peut géré le ray-tracing et qu'il auraot pu être implémentée dans Demon's Souls, pourquoi l'avoir laissée de côté ? Comme l'a expliqué Moore, c'est une décision qu'ils ont prise parce que c'était quelque chose qui était en dehors de leur idéal initial du projet. En outre, sa mise en œuvre a un certain coût et ils ont préféré donner la priorité à d'autres éléments.Moore: