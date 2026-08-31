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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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[Intergalactic The Heretic Prophet] Naughty Dog a terminé le tournage des cinématiques


Naughty Dog vient de publier un nouveau message sur les réseaux sociaux concernant Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain titre du studio américain prévu sur PlayStation 5. L'image, visible en bas de la publication, présente l'actrice Tati Gabrielle (qui incarne l'héroïne Jordan A. Moon), accompagnée d'un texte faisant référence à Cowboy Bebop et annonçant la fin du tournage. L'équipe est impatiente de vous présenter son travail, « le moment venu ».

Voici le texte de la publication sur X :

« À bientôt, Cowboy de l'espace… »

Ainsi s'achève la production cinématographique très ambitieuse d'« Intergalactic » ! L'équipe était fantastique ! Nous avons hâte de vous montrer leur incroyable travail le moment venu !

Ci-dessous, vous pouvez voir la publication sur X, rappelant que le prochain State of Play aura lieu très prochainement, le 3 septembre. Serait-ce un indice concernant la présence d'Intergalactic: The Heretic Prophet ? Bien sûr, ce « quand le moment sera venu » pourrait laisser entendre que la sortie sera plus tardive. On verra bien, sachant que le jeu a été dévoilé lors des Game Awards 2024.

Source : https://www.vgmag.it/437269/intergalactic-the-heretic-prophet-un-post-di-naughty-dog-mostra-la-fine-delle-riprese-cinematografiche
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    Who likes this ?
    posted the 08/31/2026 at 05:13 PM by link49
    comments (21)
    vyse posted the 08/31/2026 at 05:16 PM
    See you space cowboy..
    link49 posted the 08/31/2026 at 05:16 PM
    Je pense de plus en plus que ça sera un jeu de lancement de la Ps6, donc pas de version boite.
    nigel posted the 08/31/2026 at 05:22 PM
    Mince, je sais plus où j'avais lu que le jeu sortirais en disque, donc en 2027, mais j'y crois pas trop... Je connais pas leur pipeline, mais généralement tu finis le tournage au grand minimum 1 an et demi avant la sortie. (Encore une fois, c'est une généralité donc à voir si leur pipeline est différent)
    jenicris posted the 08/31/2026 at 05:27 PM
    Sortira second semestre 2027 selon NateTheHate2
    asmo889 posted the 08/31/2026 at 05:31 PM
    Nd a fait un poste sur Instagram comme par hasard le jour de l’annonce du sop on le verra en one mode Thing du sop comme chaque sop un first party à la fin place à Intergalactic
    balf posted the 08/31/2026 at 05:37 PM
    link49 t'es sérieux ? le jeu a été annoncé sur PS5, et si il est prévu avant 2028 donc il sortira bien en physique.
    Si il sort aussi sur PS6 ( ça c'est certain) c'est claire qu'il sera en version numérique.
    romgamer6859 posted the 08/31/2026 at 05:38 PM
    jenicris des idées de ce qu'on peut avoir au SOP ?
    jenicris posted the 08/31/2026 at 05:39 PM
    romgamer6859 je m'attends pas a de grosses surprises. Intergalactic je n'y crois pas d'ailleurs vu que le finish c'est FF7 Revelation
    Peu être une date pour Kena 2 pour les jeux PlayStation Studios. J'espère pas de Wolverine
    Mais je m'attends pas à un gros SOP

    J'espère me tromper
    niflheim posted the 08/31/2026 at 05:44 PM
    Ca va faire mal !

    See you !
    bigb0ss posted the 08/31/2026 at 05:45 PM
    Vivement mais rdv fin 2027/2028
    wickette posted the 08/31/2026 at 05:45 PM
    Day one !


    balf Je pense aussi qu'il sortira en 2027 mais rien n'est impossible avec ND et Sony. Un décalage de sortie n'est pas impossible
    raioh posted the 08/31/2026 at 05:46 PM
    Ces references à deux balles à Cowboy Bebop pour faire genre
    naoshige11 posted the 08/31/2026 at 06:17 PM
    Hype de fou pour ce jeu, j'ai encore la musique du trailer reveal dans la tête.
    ducknsexe posted the 08/31/2026 at 06:17 PM
    D’ailleurs, il y a même un caméo du marchand de fleurs (Kyo.) dans le jeu. N’oubliez pas que c’est lui qui avait trouvé l’idée de Star Interstellar, Naughty Dog s’est contenté de modifier le titre pour en faire Intergalactic.
    guiguif posted the 08/31/2026 at 06:22 PM
    jenicris Intergalactic je n'y crois pas d'ailleurs vu que le finish c'est FF7 Revelation

    Ou tu as vu ça ?
    kinectical posted the 08/31/2026 at 06:24 PM
    Le fait qu’il font un post cette semaine me donne espoir de le voir un peu pendant le SOP par contre FF7 j’en ai rien à foutre mais rien du tout au moment où la présentation commence je ferme le stream
    jenicris posted the 08/31/2026 at 06:37 PM
    guiguif https://blog.playstation.com/2026/08/31/state-of-play-state-of-play-japan-return-on-september-3/
    guiguif posted the 08/31/2026 at 06:39 PM
    jenicris
    bourbon posted the 08/31/2026 at 07:10 PM
    jenicris Pour Intergalatic je m'attends plus à un nouveau trailer aux Game Awards et une communication qui s'enchaînera après celle de Laufey.

    Par contre oui, pour Kena 2 il serait temps annoncé pour cette année, mais probablement repoussé à 2027 une sortie initiale prévu un peu avant la fin d'année, mais avec GTA 6...
    tokito posted the 08/31/2026 at 07:35 PM
    Cowboy Bebop : Si ça sortait aujourd'hui, l'héroïne cracherait dessus car pas assez woke

    Ils n'ont aucun honneur.
    stampead posted the 08/31/2026 at 07:43 PM
    tokito Je pense que pas beaucoup de personne içi connaissent Tati Gabriel est on ideologie de merde.Juste pour ça que je toucherais pas à ce jeu,tout comme je ne suis pas allez voir "Mortal Kombat 2" à cause de sa présence, dire que je l 'ai apprécié dans la série "The 100"
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