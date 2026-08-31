Naughty Dog vient de publier un nouveau message sur les réseaux sociaux concernant Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain titre du studio américain prévu sur PlayStation 5. L'image, visible en bas de la publication, présente l'actrice Tati Gabrielle (qui incarne l'héroïne Jordan A. Moon), accompagnée d'un texte faisant référence à Cowboy Bebop et annonçant la fin du tournage. L'équipe est impatiente de vous présenter son travail, « le moment venu ».
Voici le texte de la publication sur X :
« À bientôt, Cowboy de l'espace… »
Ainsi s'achève la production cinématographique très ambitieuse d'« Intergalactic » ! L'équipe était fantastique ! Nous avons hâte de vous montrer leur incroyable travail le moment venu !
Ci-dessous, vous pouvez voir la publication sur X, rappelant que le prochain State of Play aura lieu très prochainement, le 3 septembre. Serait-ce un indice concernant la présence d'Intergalactic: The Heretic Prophet ? Bien sûr, ce « quand le moment sera venu » pourrait laisser entendre que la sortie sera plus tardive. On verra bien, sachant que le jeu a été dévoilé lors des Game Awards 2024.
Source : https://www.vgmag.it/437269/intergalactic-the-heretic-prophet-un-post-di-naughty-dog-mostra-la-fine-delle-riprese-cinematografiche
tags :
posted the 08/31/2026 at 05:13 PM by link49
Si il sort aussi sur PS6 ( ça c'est certain) c'est claire qu'il sera en version numérique.
Peu être une date pour Kena 2 pour les jeux PlayStation Studios. J'espère pas de Wolverine
Mais je m'attends pas à un gros SOP
J'espère me tromper
See you !
balf Je pense aussi qu'il sortira en 2027 mais rien n'est impossible avec ND et Sony. Un décalage de sortie n'est pas impossible
Ou tu as vu ça ?
Par contre oui, pour Kena 2 il serait temps annoncé pour cette année, mais probablement repoussé à 2027 une sortie initiale prévu un peu avant la fin d'année, mais avec GTA 6...
Ils n'ont aucun honneur.