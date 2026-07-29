Pétition pour combattre l’arrêt de l’appropriation de la propriété des donnés par les multinationales (plus exactement de la propriété d'usage)
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Pétition pour combattre l’arrêt de l’appropriation de la propriété de la voix par les multinationales (plus exactement de la propriété d'usage de la voix du doubleur ou doubleuse)
https://www.change.org/p/sauvons-la-vf-de-halo
Même cause, même effet.
Et si l'alternative était de changer de paradigme, passer de la politique de l'offre (qui sacrifie la propriété d'usage au profit de la propriété lucrative, qui amène à plus de jeu en quantité mais pas en qualité, car le but unique de l'entreprise est de saturer le marché pour maximiser les flux financiers jusqu'à des formats dématérialisés faits pour être consommés et jetés rapidement ainsi que créer une compétition entre salarié) à la politique de la demande (qui restaure la propriété d'usage au détriment de la propriété lucrative, qui amène à plus de jeu en qualité pas en quantité, car le but de l'entreprise est de répondre aux besoins réels et précis des utilisateurs pour garantir sa pérennité et la valeur de son travail jusqu'à des formats pérennes faits pour être conservés et valorisés sur le long terme ainsi que favoriser la coopération entre travailleurs) ?
Le boycott individuel ne suffira pas sous une politique de l'offre, car la liberté réside dans la capacité effective de refuser : si l'on ne peut pas refuser, la liberté n'est qu'une illusion.
Seule une approche collective peut fonctionner, car tout n'est que rapport de force.
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posted the 07/29/2026 at 04:30 PM by nicolasgourry
T'aimes pas t'achetes pas, c'est simple, et c'est le plus simple des messages de voter avec son portefeuille.
Mais les gauchos adore dépenser l'argent des autres. Car ce sont de vrai radin avec aucune morale ni éthique.
Su la france en est la aujourd'hui, c'est bien a causes de la gauche. (Macron ministre de l'économie sous hollande
Rien qu'avec ce détail, j'ai jamais voté pour lui)
https://youtu.be/H4Aqvisz0AU?t=37
Quand tu écris "T'aimes pas, t'achètes pas, c'est simple, et c'est le plus simple des messages de voter avec son portefeuille", c'est l'argument des privilégiés qui peuvent se permettre de ne pas acheter.
C'est débile, d'écrire ça. Ca n'a rien à voir avec le fait d'être privilégié ou pas, puisque l'on parle de jeux vidéo. TOUT LE MONDE peut se permettre de ne pas acheter des JV. Riches ou pauvres. Je ne connais aucun mec qui à un couteau sous la gorge pour acheter du jeu vidéo.
(ou alors si un type comme ça existe, faut vraiment qu'il aille se faire soigner)
Oui, ces pétitions ne sont que des soupapes de décompressions encouragées et autorisées par le pouvoir car elles ne servent à rien, tout comme les manifestations.
Achetez moins de jeux Sony, achetez un PC ou sur Steam si vous avez déjà un PC. L'argent est le seul langage qui marche, point.
On verra qui arrivera à ne pas acheter GTA VI en 2026 et le prendre sur PC
Moi j'ai fait un PC début 2025 avant l'horreur que c'est devenu le marché des composants, sans ça j'aurai pas fait.
Certains ne peuvent pas se permettre de changer ou ne veulent pas investir maintenant vu l'état horrible du marché PC, et j'ai rien à leur dire hormis de bien vous amuser
T'aimes pas t'achetes pas, c'est simple, et c'est le plus simple des messages de voter avec son portefeuille
Rarement d’accord avec toi, mais pour le coup, tu as totalement raison
Ah ses arguments de bon gros débilos qui va te sortir qu'il faut combattre le capitalisme avec un pigeon voyageur en sarwell. Ben non coco tu le combat avec ses propres armes en fait Mais bon on va pas demander aux flics qui doivent avoir au mini 7/20 à leur concours d'entrée de réfléchir un minimum ca serait abusé. Allez c'est cadeau instruit toi un peu : https://youtu.be/-J3XB4zUbcc
T'inquiète c'est un noob qui te le dit : "Frédéric Lordon, est un économiste et un philosophe français. Il est chercheur au Centre de sociologie européenne (CSE), directeur de recherche au CNRS et est membre des Économistes atterrés, collectif soutenant une pensée économique hétérodoxe"
Je m'adresse à l'intelligence des gens, je suppose que la personne en face sera honnête intellectuellement en retour, car comment tu fais pour dire que tu n'achètes pas quand tu n'as pas les moyens, quel que soit le bien qui est en face de toi ?
On parle de jeux vidéos, là.
Tu es sur un site de jeux vidéos.
Sauf erreur, les pétitions dans l'article ont rapport aux jeux vidéos.
Donc, je redis : celui qui n'a pas les moyens d'acheter un jeu, il n’achète pas. Je te rassure si ça t’inquiète : il ne va pas mourir.
Ce n'est pas un argument débile.
On ne combat pas l'esclavage en ayant soi même des esclaves.
Il existe des tas de marques autres que Nike et Iphone et qui ne font pas travailler des enfants.
Tout ça n'est qu'une posture, vous vous dites de gauche et humanistes pour envoyer des signaux de vertue et montrer à tout le monde que vous êtes de meilleurs humains qu'eux, mais au fond...
Tu penses que la politique de l'offre s'arrête aux jeux vidéo ?
micheljackson publié le 29/07/2026 à 19:16
bennj
Tout ça n'est qu'une posture, vous vous dites de gauche et humaniste.
Ils sont de gauche uniquement , pas humaniste car c'est bien la gauche qui refuse d'enfermé les violeurs de nourrissons et les pyromanes
Rien qu'avec ce détail, j'ai jamais voté pour lui)"
Macron de gauche c'est déjà ultra marrant (alors que le mec est clairement de droite vu toutes les décisions qu'il a prise ses dix dernières années et son actuel ministre qui a imposé aux banques francaises de financer la campagne de Marine Le Pen, sûrement une meuf de gauche aussi à tes yeux ) si c'était pas complètement débile, et Hollande aussi alors que le mec a juste tué le PS justement avec ses décisions pro business et qu'il a été élu car soit disant c'était l'ennemi du capital
micheljackson mec t'es fan d'un pedo
negan bon dieu ce que t'es con arrête bouffer twitter toute la journée ca va te détruire les 3 neurones qu'il te reste.
Une politique de l'offre par principe, ça concerne toute l'industrie, comme une politique de la demande, c'est logique.
Les 100 millions de victimes du communisme c'était par des gens comme eux.
Mensonge, les gens les mieux informés savent pourquoi "ils" lui ont mis ces histoires de pédophilie dans les pattes.
S'il avait été vraiment pédophile, il aurait facilement pu intégrer les réseaux d'"Epstein" et autres sans ne jamais être pris comme les autres.
Macaulay Culkin a même témoigné que c'était MJ qui l'avait protégé et empêché d'aller sur l'île d'Epstein.
Tu viens juste de prouver que tu étais un golem qui croit tout ce qu'on lui raconte, et c'est pour ça que t'es de gauche.
C'est bizarre, mais dans ton premier message, je ne lis à aucun moment les mots "politique de l'offre". Mais peut être que je suis vraiment super myope ??
"Quand tu écris "T'aimes pas, t'achètes pas, c'est simple, et c'est le plus simple des messages de voter avec son portefeuille", c'est l'argument des privilégiés qui peuvent se permettre de ne pas acheter."
Ah bah non, y'a pas écrit. Il faillait donc que je devine. J'ai échoué, pardonne moi de ne pas être un devin.
C'est d'ailleurs pour protéger ses militants et élus que LFI s'est prononcé contre la perpétuité pour les pédocriminels
https://i.imgur.com/MkhtAjW.jpeg
Le premier commentaire reprends ce que j'écris dans l'article qui parle de la politique de l'offre et de la demande.
mibugishiden écrit "T'aimes pas, t'achètes pas, c'est simple, et c'est le plus simple des messages de voter avec son portefeuille", c'est l'argument des privilégiés qui peuvent se permettre de ne pas acheter, voici ce qu'il y a écrit dans l'article "Le boycott individuel ne suffira pas sous une politique de l'offre, car la liberté réside dans la capacité effective de refuser : si l'on ne peut pas refuser, la liberté n'est qu'une illusion.", donc il y a qu'un privilégié qui peut refuser en ayant les moyens.
Hollande c'est le type qui a gagné la présidentielle en annonçant la mise en place de l'IFI. Pas vraiment une mesure de droite...
Les gauchistes c'est des gens qui votent pour la mixité sociale mais qui envoient leurs enfants dans les écoles catholiques privées, dès qu'ils peuvent.
Les mecs sont de gauche dans les diners familiaux et sur gamekyo mais, dans la vraie vie, les grandes idées sont loin, ils sont beaucoup plus pragmatiques
Hollande c'est le mec qui a mis en place la loi El Khomri (bien soutenu par le Medef tu m'étonnes) s'il te plait... Et on en parle du CICE ? Bref c'est peu être pas un mec de droite dure mais c'est surtout un mec de gauche très très molle, on est très loin du mitterrandisme. Pas pour rien qu'il ne s'est pas représenté d'ailleurs (ce que font généralement la majorité des présidents après leur première élection).
"Les mecs sont de gauche dans les diners familiaux et sur gamekyo mais, dans la vraie vie, les grandes idées sont loin, ils sont beaucoup plus pragmatiques"
Ses fameux mecs de gauche que tu connais tous visiblement ils sont là autour de toi ?
Car les mecs de droite et d'extreme droite c'est ca mon ami, l'amour de son prochain : https://x.com/gomna_13/status/2081130806798369191
"on n’aime pas les bougnoules et on s'en fou"
Comment a-t-on réussis à stopper les décisions débiles de marvel? En n’allant pas voir les films.
Comment on a réussi à « freiner » les délires jeux service d’un paquet d’éditeurs ? En n’y jouant pas
Comment on a réussi à freiner les projets de jv clairement politique? En ne les achetant pas.
Comment vous pouvez lutter? Ben vous pouvez pas. Personne ne peut manipuler la masse mondiale à ce point.
Si ça déplaît, ça ne se vendra pas. Point. On le constate après coup, pas a cause d’une petition ou autre