Pétition pour combattre l’arrêt de l’appropriation de la propriété des donnés par les multinationales (plus exactement de la propriété d'usage)Pétition pour combattre l’arrêt de l’appropriation de la propriété de la voix par les multinationales (plus exactement de la propriété d'usage de la voix du doubleur ou doubleuse)Et si l'alternative était de changer de paradigme, passer de la politique de l'offre (qui sacrifie la propriété d'usage au profit de la propriété lucrative, qui amène à plus de jeu en quantité mais pas en qualité, car le but unique de l'entreprise est de saturer le marché pour maximiser les flux financiers jusqu'à des formats dématérialisés faits pour être consommés et jetés rapidement ainsi que créer une compétition entre salarié) à la politique de la demande (qui restaure la propriété d'usage au détriment de la propriété lucrative, qui amène à plus de jeu en qualité pas en quantité, car le but de l'entreprise est de répondre aux besoins réels et précis des utilisateurs pour garantir sa pérennité et la valeur de son travail jusqu'à des formats pérennes faits pour être conservés et valorisés sur le long terme ainsi que favoriser la coopération entre travailleurs) ?Le boycott individuel ne suffira pas sous une politique de l'offre, car la liberté réside dans la capacité effective de refuser : si l'on ne peut pas refuser, la liberté n'est qu'une illusion.Seule une approche collective peut fonctionner, car tout n'est que rapport de force.