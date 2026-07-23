Une plainte revient chaque semaine dans l'industrie du jeu vidéo : « Payer 80, 90 ou 100 euros pour un jeu, c'est trop. Les jeux vidéo sont devenus très chers. » Et ceux qui tiennent ces propos ont tout à fait raison. Cependant, il a été démontré à maintes reprises que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité ; ces plaintes importent peu si, au bout du compte, des dizaines de milliers de personnes précommandent les éditions les plus onéreuses (Premium, Deluxe, Ultimate ou Complete).
Les listes de précommandes du PS Store révèlent que les éditions les plus chères des grands titres — comme GTA VI — surpassent les versions standard en termes de ventes. Voici à quoi ressemblait le classement des précommandes sur le PS Store en Espagne le 20 juillet 2026 : l'édition Ultimate de GTA 6 domine le classement, suivie par les versions Premium de Modern Warfare 4, Marvel's Wolverine et le remake de Halo.
Le site TweakTown a publié un rapport mettant en évidence une tendance très claire concernant les précommandes sur le PS Store : les joueurs ne s'intéressent pas seulement aux grands titres, ils achètent aussi fréquemment les éditions les plus chères plutôt que les versions standard. Cette analyse repose sur les classements publics de précommandes de la boutique dans neuf régions : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Arabie saoudite, Japon et Hong Kong. Le même schéma se répète partout : la version Premium génère plus de précommandes que la version standard.
L'exemple le plus frappant est celui de GTA 6. L'édition Ultimate — vendue 100 euros et disponible uniquement en version numérique, sans disque physique — est le jeu le plus précommandé dans chacune des neuf régions susmentionnées depuis plusieurs semaines. Ce phénomène ne se limite pas à GTA 6 ; l'image montre que Halo Campaign Evolved se vend mieux dans son édition Premium que dans sa version standard. Cela pourrait s'expliquer par les attentes élevées liées à la possibilité d'incarner le Master Chief sur PlayStation pour la première fois, ainsi que par l'incitatif d'un accès anticipé de cinq jours. Les jeux coûtent de plus en plus cher, et pourtant, ce sont les éditions Premium ou Ultimate qui enregistrent le plus grand nombre de précommandes. Au 22 juillet, les données de précommande du PlayStation Store espagnol indiquent que six éditions « Premium » ou « Ultimate » figurent dans le top 12.
Cette tendance s'observe également pour Marvel's Wolverine, dont l'édition « Digital Deluxe » se vend mieux que la version standard sur la plupart des marchés. Il en va de même pour Call of Duty: Modern Warfare 4, où l'édition « Vault » suscite davantage d'intérêt grâce à une réduction de 10 %. Bien que les classements varient au jour le jour, la tendance montre qu'un nombre croissant de joueurs sont prêts à payer plus cher pour des éditions enrichies, à condition qu'elles offrent un accès anticipé, du contenu exclusif ou d'autres incitations attrayantes. Les grands éditeurs cherchent manifestement à augmenter le prix des jeux, et cette approche semble être la stratégie la plus efficace : proposer une édition supérieure (et plus coûteuse) assortie de quelques avantages supplémentaires.
Source : https://www.3djuegos.com/ps5/noticias/a-companias-no-les-hace-falta-subir-precio-sus-juegos-jugadores-prefieren-pagar-versiones-caras/