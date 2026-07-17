Un utilisateur sur Reddit a remarqué comment GameStop avait mis la date de précommande sur leur site d'Ocarina of Time pour ensuite l'enlever peu de temps après. Cela fait aussi sens quand on y pense, étant donné que Nintendo prend généralement 3 mois pour au moins sortir une bande-annonce complète de leur jeu, comme Donkey Kong Bananza ou Mario Kart World.
Reste plus qu'à espérer l'annonce d'une Bundle Collector à l'effigie du jeu.
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/17/__trashed-19/
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posted the 07/17/2026 at 12:39 PM by link49
Là-dessus on est complètement d'accord, on a encore rien vu du jeu...littéralement que dalle
Le divertissement reste d'actualité même pendant les grandes vacances hein.
Je précommande quand il y a une super offre Auchan ou Leclerc mais c'est genre 3 jours avant la sortie.
Marketing FOMO, c’est un vrai truc, tout un metier
Ne pas précommander doit etre associé à un sentiment de perte ou d'être « exclu » de l’évènement
Le but c’est de maximiser le nombre de précommandes donc t’auras aussi droit à des campagnes marketing gameplay, pareil GTA VI
snave parce ceux qui ne peuvent pas partir en vacance ont les moyen d'acheter des jeux neuf a 80 boules avec des switch a 400 boules c bien connu
Par contre cela doit être fake car Gamespot vends des cartes à jouer
Mais je m'attends pas à ce que la promotion du jeu commence là, parce qu'ils voudront certainement que les joueurs se concentrent sur les prochaines sorties.
Fin septembre/début octobre, après la release de Fire Emblem, c'est le moment où je vois la grosse présentation de OoT.
Si c'est strictement le même jeu que l'original, avec juste des graphisme mis a jour, alors il m'intéresse absolument pas.
En revanche si il y a eu des changements, gameplay, donjon, nouvelle quête etc alors il peut m'intéressait.
Après botw/totk je pourrais pas revenir en arrière. Et c'est pas un nouveau jeux, donc ça m'intéresse pas.