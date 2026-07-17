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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Rumeur Switch 2] Date début réservation Ocarina of Time Remake


Un utilisateur sur Reddit a remarqué comment GameStop avait mis la date de précommande sur leur site d'Ocarina of Time pour ensuite l'enlever peu de temps après. Cela fait aussi sens quand on y pense, étant donné que Nintendo prend généralement 3 mois pour au moins sortir une bande-annonce complète de leur jeu, comme Donkey Kong Bananza ou Mario Kart World.

Reste plus qu'à espérer l'annonce d'une Bundle Collector à l'effigie du jeu.

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/17/__trashed-19/
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    aeris201, kisukesan, ouken
    posted the 07/17/2026 at 12:39 PM by link49
    comments (23)
    vyse posted the 07/17/2026 at 12:42 PM
    non mais c'est quoi cet absurdité ? on a absolument rien vu du jeu !
    blacksad6 posted the 07/17/2026 at 12:43 PM
    Le plus tot le mieux. Si ya un jeu qui peut bien rivaliser (ou du moins s'en taper) avec la sortie GTA6, c'est bien celui là. Mais je prefererai meme l'avoir avant quand meme
    aeris201 posted the 07/17/2026 at 12:51 PM
    Ca présage peut-être un Zelda Direct debut aout
    gasmok2 posted the 07/17/2026 at 12:55 PM
    vyse
    Là-dessus on est complètement d'accord, on a encore rien vu du jeu...littéralement que dalle
    vyse posted the 07/17/2026 at 12:57 PM
    aeris201 mouais...en pleine grande vacance ? tout le monde est sur les plages et en a rien a foutre du divertissement..il serait préférable de présenter a la réntrée
    guiguif posted the 07/17/2026 at 01:21 PM
    vyse Mafia The Old Country sorti début Aout a tapé le million en une semaine, le monde ne s’arrête pas durant les vacances d'été
    snave posted the 07/17/2026 at 01:26 PM
    vyse Tu crois que c'est tout le monde qui va en vacances ou quoi ? Il y a énormément de personnes qui resteront chez eux et ne bougeront nulle part. Je sais pas dans quel monde tu vis.

    Le divertissement reste d'actualité même pendant les grandes vacances hein.
    judebox posted the 07/17/2026 at 01:27 PM
    Ce serait bizarre d'ouvrir les précos avant d'avoir eu la moindre info sur le jeu... Vivement ce direct dédié qu'on puisse en savoir plus
    romgamer6859 posted the 07/17/2026 at 01:32 PM
    vyse "tout le monde est sur les plages", non.
    ghouledheleter posted the 07/17/2026 at 01:48 PM
    judebox on a rien vu de gta6 et pourtant il bas les records de précommande
    jf17 posted the 07/17/2026 at 02:01 PM
    ghouledheleter tu m'as ôté les mots de la bouche
    tripy73 posted the 07/17/2026 at 02:03 PM
    vyse gasmok2 : généralement les préco en ligne ou sur store ouvrent après les présentation dans les Nintendo Direct, donc on a des chances d'avoir un ND dédié au jeu avant la fin du mois. Avec la sortie de Splatoon Riders qui arrive la semaine prochaine et le peu d'info sur le planning précis qui arrive après, ils pourraient parfaitement parler de Zelda la semaine suivante avec un ND dédie ou autre.
    pharrell posted the 07/17/2026 at 02:08 PM
    Jamais compris pourquoi les précommandes d'un jeu était un "évènement"... C'est pas comme s'il y avait des risques de rupture à la sortie ou quoi...

    Je précommande quand il y a une super offre Auchan ou Leclerc mais c'est genre 3 jours avant la sortie.
    hypermario posted the 07/17/2026 at 02:21 PM
    pharrell Les precomande en numerique permette de telecharger le jeux des qu'il est dispo. tu peux donc le lancer des que possible : tres pratique pour les petites ,et moyenne connection.
    judebox posted the 07/17/2026 at 02:22 PM
    ghouledheleter Ouais, mais ça veut pas dire que c'est une bonne chose
    wickette posted the 07/17/2026 at 02:22 PM
    pharrell
    Marketing FOMO, c’est un vrai truc, tout un metier

    Ne pas précommander doit etre associé à un sentiment de perte ou d'être « exclu » de l’évènement

    Le but c’est de maximiser le nombre de précommandes donc t’auras aussi droit à des campagnes marketing gameplay, pareil GTA VI
    ghouledheleter posted the 07/17/2026 at 02:59 PM
    jf17 non mais cest vrai on est daccord ? Lol
    vyse posted the 07/17/2026 at 03:03 PM
    guiguif on parle du remake d'OOT pas d'un jeu lineaire vendu 40 balles ;
    snave parce ceux qui ne peuvent pas partir en vacance ont les moyen d'acheter des jeux neuf a 80 boules avec des switch a 400 boules c bien connu
    guiguif posted the 07/17/2026 at 03:30 PM
    vyse Et ? Ça ne change pas que tout le monde ne part pas forcement en vacance ou ne s’intéresse pas a ce qui se passe durant cette période.
    jobiwan posted the 07/17/2026 at 04:25 PM
    A mon avis, aucun intérêt d'une annonce au moins d'août. Je vois cela plutôt pour le ND de Septembre, histoire de donner un peu de contenu. Puis pourquoi pas un ND spécifique au jeu quelques jours après.
    newtechnix posted the 07/17/2026 at 04:45 PM
    si c'est vraiment le 4 Aout on peut donc prévoir un ND Zelda à venir très prochainement.

    Par contre cela doit être fake car Gamespot vends des cartes à jouer
    51love posted the 07/17/2026 at 04:50 PM
    Les précommande ouvriront peut être en août.

    Mais je m'attends pas à ce que la promotion du jeu commence là, parce qu'ils voudront certainement que les joueurs se concentrent sur les prochaines sorties.

    Fin septembre/début octobre, après la release de Fire Emblem, c'est le moment où je vois la grosse présentation de OoT.
    cyr posted the 07/17/2026 at 07:01 PM
    Et un trailer, du gameplay? C'est prévu pour quand.

    Si c'est strictement le même jeu que l'original, avec juste des graphisme mis a jour, alors il m'intéresse absolument pas.

    En revanche si il y a eu des changements, gameplay, donjon, nouvelle quête etc alors il peut m'intéressait.

    Après botw/totk je pourrais pas revenir en arrière. Et c'est pas un nouveau jeux, donc ça m'intéresse pas.
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