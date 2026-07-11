GTA VI, si on vous laisse le choix de l'achat
1 ) Code in the box
2 ) Boite physique complet
Lien https://strawpoll.com/mpnb1WklYy5
GTA VI, si on vous laisse le choix de l'achat
1 ) Boite physique complet
2 ) En téléchargement "démat"
Lien https://strawpoll.com/GeZARkwxVyV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La PS6
1 ) Console sans lecteur physique moins cher
2 ) Console avec lecteur physique plus cher
Lien https://strawpoll.com/X3nkP5RvVgE
tags :
posted the 07/11/2026 at 07:30 PM by nicolasgourry
1) Boite physique complete
2) La PS6 ne m'intéresse absolument pas pour le moment, la PS5 de base suffit...