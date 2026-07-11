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nicolasgourry
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[Sondage] Juste comme ça pour GTA VI et PS6


GTA VI, si on vous laisse le choix de l'achat
1 ) Code in the box
2 ) Boite physique complet
Lien https://strawpoll.com/mpnb1WklYy5

GTA VI, si on vous laisse le choix de l'achat
1 ) Boite physique complet
2 ) En téléchargement "démat"
Lien https://strawpoll.com/GeZARkwxVyV

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La PS6
1 ) Console sans lecteur physique moins cher
2 ) Console avec lecteur physique plus cher
Lien https://strawpoll.com/X3nkP5RvVgE
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    suzukube
    posted the 07/11/2026 at 07:30 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    suzukube posted the 07/11/2026 at 07:31 PM
    Voilà j'ai voté !
    chreasy97 posted the 07/11/2026 at 07:42 PM
    Les VPN sont refusés pour voter donc :

    1) Boite physique complete
    2) La PS6 ne m'intéresse absolument pas pour le moment, la PS5 de base suffit...
    marcus62 posted the 07/11/2026 at 07:44 PM
    J’ai voté
    suzukube posted the 07/11/2026 at 07:49 PM
    Est-ce que vous savez si les lecteurs pour PS5 seront toujours produits et vendus en 2028, ou il vaut mieux en acheter un dès maintenant ?
    torotoro59 posted the 07/11/2026 at 07:57 PM
    suzukube à ta place si j'ai l'occasion de m'en procurer un je le ferai tout de suite, on sais très bien ce qu'il va arriver quand l'offre va diminuer jusqu'à disparaître
    suzukube posted the 07/11/2026 at 08:00 PM
    torotoro59 Hmmmm y'en a à 119 € sur Amazon, mais bon, je vais quand même essayer d'en avoir un d'occasion. Merci pour l'avis ^^ !
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