Il n'est pas rare que Nintendo procède à de subtiles révisions matérielles ; une nouvelle rumeur circulant cette semaine sur le Web suggère que la firme japonaise pourrait mettre à jour la dalle LCD de la Switch 2.
Attention toutefois à ne pas s'emballer trop vite : il ne s'agit pas pour Nintendo de remplacer l'écran actuel par un modèle OLED haut de gamme ou autre. Cependant, selon Nintendo Patents Watch, le géant du jeu vidéo envisagerait d'équiper l'appareil d'une nouvelle dalle LCD. Cette information provient d'un site de revente chinois présentant ce qui semble être un « nouveau modèle de dalle LCD pour la Switch 2 », dont les caractéristiques techniques et l'affichage correspondent à ceux de la dalle actuelle.
La console actuelle utilise apparemment des écrans LCD assemblés par Innolux ; or, cette récente découverte laisse penser que Nintendo pourrait remplacer ces dalles par des modèles assemblés directement par Sharp. S'il ne s'agit peut-être pas d'une refonte majeure, ce changement pourrait néanmoins améliorer l'expérience des utilisateurs en mode portable. Pour étayer cette rumeur, un récent rapport financier de Sharp indique que l'usine de Hakusan a vu ses ventes augmenter pour les applications mobiles.
Bien entendu, rien n'a été officiellement confirmé. S'il ne s'agit que d'une mise à jour de la dalle, il est probable qu'aucune différence esthétique majeure ne soit visible au premier coup d'œil. Toutefois, la même source signale que « le circuit apparent, le connecteur et les câbles diffèrent sensiblement » de ceux du modèle de lancement, ce qui pourrait suggérer un changement plus important. Cette nouvelle fait suite à une annonce du début du mois, durant laquelle Nintendo a confirmé qu'une révision de la Switch 2 était prévue pour l'Europe, permettant aux utilisateurs de remplacer « facilement » la batterie. Lors du lancement de la Switch 2 en juin dernier, l'écran LCD de la console avait suscité des réactions mitigées, certains utilisateurs signalant même des problèmes de flou de mouvement.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/rumour-nintendo-might-be-updating-the-switch-2s-lcd-panel/
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posted the 06/30/2026 at 09:47 AM by link49
Déjà j'aimerais bien que la switch2 avec batterie amovible sorte.
J'imagine que la priorité de Nintendo c'est la Switch 2 Lite, qui, contrairement à la version Switch 1, pourrait jouer une rôle important pour les ventes à long terme de la console... Proposer un produit entrée de gamme à un prix plus bas semble plus important qu'à l'époque, vu que Nintendo n'a jamais vendu un hardware aussi cher. S'ils veulent continuer à percer dans les familles, avoir un modèle moins cher devrait aider.