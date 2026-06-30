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[Rumeur] Vers un écran de meilleure qualité pour la Switch 2?


Il n'est pas rare que Nintendo procède à de subtiles révisions matérielles ; une nouvelle rumeur circulant cette semaine sur le Web suggère que la firme japonaise pourrait mettre à jour la dalle LCD de la Switch 2.

Attention toutefois à ne pas s'emballer trop vite : il ne s'agit pas pour Nintendo de remplacer l'écran actuel par un modèle OLED haut de gamme ou autre. Cependant, selon Nintendo Patents Watch, le géant du jeu vidéo envisagerait d'équiper l'appareil d'une nouvelle dalle LCD. Cette information provient d'un site de revente chinois présentant ce qui semble être un « nouveau modèle de dalle LCD pour la Switch 2 », dont les caractéristiques techniques et l'affichage correspondent à ceux de la dalle actuelle.

La console actuelle utilise apparemment des écrans LCD assemblés par Innolux ; or, cette récente découverte laisse penser que Nintendo pourrait remplacer ces dalles par des modèles assemblés directement par Sharp. S'il ne s'agit peut-être pas d'une refonte majeure, ce changement pourrait néanmoins améliorer l'expérience des utilisateurs en mode portable. Pour étayer cette rumeur, un récent rapport financier de Sharp indique que l'usine de Hakusan a vu ses ventes augmenter pour les applications mobiles.

Bien entendu, rien n'a été officiellement confirmé. S'il ne s'agit que d'une mise à jour de la dalle, il est probable qu'aucune différence esthétique majeure ne soit visible au premier coup d'œil. Toutefois, la même source signale que « le circuit apparent, le connecteur et les câbles diffèrent sensiblement » de ceux du modèle de lancement, ce qui pourrait suggérer un changement plus important. Cette nouvelle fait suite à une annonce du début du mois, durant laquelle Nintendo a confirmé qu'une révision de la Switch 2 était prévue pour l'Europe, permettant aux utilisateurs de remplacer « facilement » la batterie. Lors du lancement de la Switch 2 en juin dernier, l'écran LCD de la console avait suscité des réactions mitigées, certains utilisateurs signalant même des problèmes de flou de mouvement.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/rumour-nintendo-might-be-updating-the-switch-2s-lcd-panel/
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    aeris201
    posted the 06/30/2026 at 09:47 AM by link49
    comments (11)
    solarr posted the 06/30/2026 at 09:57 AM
    Des problèmes de riche. Je n’en entends pas grand monde se plaindre..
    cyr posted the 06/30/2026 at 10:02 AM
    C'est plus une meilleur batterie qui serait plus utile....sauf si le nouveau ecran consomme moins d'énergie....


    Déjà j'aimerais bien que la switch2 avec batterie amovible sorte.
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 10:05 AM
    La loterie des écrans ça me rappelle des souvenirs
    pwyll posted the 06/30/2026 at 10:08 AM
    Link49 Il y a un splatoon raiders direct à 16h.
    gasmok2 posted the 06/30/2026 at 10:09 AM
    ouroboros4 La PS VIta et ses versions OLED et LCD?
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 10:17 AM
    gasmok2 non la N3DS
    gasmok2 posted the 06/30/2026 at 10:25 AM
    ouroboros4
    suzukube posted the 06/30/2026 at 10:30 AM
    J’y crois pas trop sauf si y’a une Switch Oled a 700 balles...
    syoshu posted the 06/30/2026 at 10:34 AM
    L'écran est déjà au top comme ça, peut de chance de voir une difference
    giru posted the 06/30/2026 at 10:38 AM
    Spoiler : il y aura une Switch 2 Lite et une Switch 2 OLED un jour ou l'autre.

    J'imagine que la priorité de Nintendo c'est la Switch 2 Lite, qui, contrairement à la version Switch 1, pourrait jouer une rôle important pour les ventes à long terme de la console... Proposer un produit entrée de gamme à un prix plus bas semble plus important qu'à l'époque, vu que Nintendo n'a jamais vendu un hardware aussi cher. S'ils veulent continuer à percer dans les familles, avoir un modèle moins cher devrait aider.
    amario posted the 06/30/2026 at 11:09 AM
    Sharp c'est leur fournisseur historique
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