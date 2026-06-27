Malgré la stratégie de Rockstar consistant à distiller les informations sur Grand Theft Auto 6 au compte-gouttes, certains éléments échappent apparemment à son contrôle. Les fiches produits des revendeurs en sont un exemple (comme l'a repéré Resetera) : Amazon Brésil et KaBuM! ont révélé plusieurs nouveaux détails, notamment l'illumination globale, un ray tracing avancé et une météo dynamique réaliste.
Ce dernier point est intéressant, car des rumeurs à ce sujet avaient déjà circulé. Selon la fiche de KaBuM!, il faut s'attendre à « des tempêtes et des changements temporels modifiant la physique et le gameplay ». De précédentes informations laissaient entendre que la conduite à grande vitesse serait affectée, tout comme l'environnement. Il pourrait s'agir, par exemple, de la différence entre les routes poussiéreuses du mont Kalaga et les sentiers boueux, ces derniers étant bien plus glissants.
Le PlayStation Store a déjà confirmé que Grand Theft Auto 6 bénéficierait d'améliorations pour la PS5 Pro (label « PS5 Pro Enhanced »), mais les détails précis se font encore attendre. Toutefois, les fiches mentionnent « des performances accrues, une fréquence d'images (FPS) plus stable et des résolutions encore plus nettes ». C'est certes prometteur, mais comme la résolution et le taux de rafraîchissement sur les consoles de base n'ont pas encore été dévoilés, il est difficile d'établir une véritable comparaison. Par ailleurs, deux modes graphiques semblent être prévus : Qualité et Performance. Ce dernier pourrait permettre d'atteindre les 60 fps, même sur les consoles standard.
Quoi qu'il en soit, cela s'inscrit dans le cadre du partenariat étroit entre PlayStation et Rockstar, visant à promouvoir l'idée que Grand Theft Auto 6 offre sa meilleure expérience sur PS5. Le titre sortant le 19 novembre au prix de 80 $ (ou 100 $ pour l'édition Ultimate incluant des accès exclusifs en boutique), il reste encore beaucoup de temps pour en apprendre davantage.
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-listings-note-realistic-dynamic-weather-more-stable-frame-rates-on-ps5-pro/
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posted the 06/27/2026 at 03:10 PM by link49
Vu que la Next-Gen va arriver hors de prix et qu’on va bouffer du cross-gen pendant plusieurs année, une PS5 Pro ce n’est pas déconnant.
j'espere que ce sera bien sur XSX ce mode perf , au final meme 007 jy joue comme ca alors que je m'attendais a le faire en 30
Au fait, Rockstar, vous devriez proposer aux vendeurs des fiches produits dématerialisées pour éviter ce genre de fuite.
Source ? Car rien n'indique cela dans celle que tu as donné. J'espère que tu n'as pas inventé ses informations.