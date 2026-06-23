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Devil May Cry 5
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name : Devil May Cry 5
platform : PlayStation 4
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC - Xbox One
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[Devil May Cry 5] Comparaison PS4 vs. Nintendo Switch 2 + 120 FPS


GVG a examiné de plus près la nouvelle version de Devil May Cry 5 sur Nintendo Switch 2, en proposant notamment une comparaison avec la version PS4. Découvrez ci-dessous la comparaison entre les versions Nintendo Switch 2 et PS4 de Devil May Cry 5 :



Comme vous pourrez le constater dans la vidéo, les deux versions sont très similaires. Une légère différence est toutefois à noter : la version Nintendo Switch 2 est un tantinet plus lumineuse. Autre bonne nouvelle : Devil May Cry 5 semble tourner à un taux quasi stable de 60 images par seconde sur la console de Nintendo. À l'inverse, la version PS4 connaissait quelques baisses de régime, notamment lors des cinématiques où le nombre d'images par seconde pouvait chuter dans les tranches de 30 à 40 FPS.



Une information inédite a également été révélée : le jeu peut en réalité atteindre les 120 FPS. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu d'accueil de la console, accéder aux paramètres système, aller dans l'onglet « Affichage » et sélectionner l'option « Sortie 120 Hz ». Si cette option est activée, le jeu tentera d'atteindre les 120 FPS lorsque cela est possible (un téléviseur compatible est requis pour en profiter en mode téléviseur). De manière générale, vous constaterez également un taux d'images par seconde bien supérieur à 60 FPS dans l'ensemble.

Source : https://nintendoeverything.com/video-devil-may-cry-5-nintendo-switch-2-vs-ps4-comparison-can-hit-120-fps-on-nintendos-console//
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    aeris201
    posted the 06/23/2026 at 03:39 AM by link49
    comments (23)
    ravyxxs posted the 06/23/2026 at 04:07 AM
    Bordel comparaison avec une PS4 en 2026....c'est comme voir un judoka de haut niveau vouloir un combat avec une ceinture jaune
    cyr posted the 06/23/2026 at 05:05 AM
    ravyxxs ça aura au moins le mérite de prouver que la switch2 est plusvpuissante qu'une ps4, malgré certains qui nous affirmer le contraire......
    P
    taiko posted the 06/23/2026 at 05:19 AM
    cyr mais arrête personne ne dit ça. Vous vous inventez vraiment des trucs...
    cyr posted the 06/23/2026 at 05:19 AM
    Mais j'ai jamais étais attiré par devil May cry. Jamais. Donc même ab30€ ou 2 €, c'est non pour ma part.
    hyoga57 posted the 06/23/2026 at 05:22 AM
    cyr Mais encore heureux, vu qu’elle est sortie en 2013 la PS4.
    derno posted the 06/23/2026 at 05:22 AM
    taiko
    toi t'as pas beaucoup trainé sur internet cette dernière année
    cyr posted the 06/23/2026 at 05:25 AM
    taiko regarde les commentaires lors de l'officialisation de la switch2 et revient . Tu verra par toi même.

    hyoga57 et ça veux rien dire. Une est branché sur le 220v, l'autre fonctionne sur batterie.
    ouroboros4 posted the 06/23/2026 at 05:29 AM
    ravyxxs laisse topbzr ça en vaut pas la peine
    hyoga57 posted the 06/23/2026 at 05:39 AM
    cyr Ce qui ne change pas les faits. Tout est bon pour se rassurer d’avoir acheté un hardware de 2013 à 500€ avec la Switch 2.
    aeris201 posted the 06/23/2026 at 05:45 AM
    cyr Tres juste.

    Meme Digital Foundry avait declaré (a tort) que « la Switch 2 est une mini PS4 »

    https://www.nintendo-master.com/news/la-nintendo-switch-2-est-une-sorte-de-ps4-portable-selon-digital-foundry
    ouroboros4 posted the 06/23/2026 at 05:46 AM
    hyoga57 que veux-tu ils sont dans une nouvelle génération ils n'ont pas l'habitude
    hyoga57 posted the 06/23/2026 at 05:48 AM
    ouroboros4 Congratuler pour une console de 2026 à peine plus puissante qu’une machine de 2013.
    e3ologue posted the 06/23/2026 at 05:49 AM
    Sinon il y a un capcom spotlight jeudi soir

    https://www.youtube.com/watch?v=xn1LsaumS_w
    taiko posted the 06/23/2026 at 05:59 AM
    aeris201 cyr
    Vous avez vu 2 pelos sur internet dire ça.
    Il ne faut pas lire que le titre pour digital foundry.

    Une tablette à 400€ (genre oneplus tab 3), c'est déjà la puissance de quasi une ps4 pro alors que c'est pas dédié aux jeux. On sait qe Nintendo sont des branques mais quand même.
    ziggourat posted the 06/23/2026 at 06:05 AM
    hyoga57 Vous êtes vraiment sur les nerfs vous. C'est un comparatif d'un jeu qui est sorti de base sur l'ancienne gen normale d'y faire un comparatif avec la PS4 tout comme on a des comparatifs de jeux ps4 avec la version PS5.

    Et tu ne peux pas comparer un hardware salon avec un hardware portable. Encore une fois trouve une console portable de la puissance d'une switch 2 à 500€, cherche pas, il y en a pas, même le Steamdeck moins puissante est aujourd'hui bien plus chère.

    Avant l'annonce de la Switch 2, de toute façon Nintendo va mourir. A l'annonce de la Switch 2 c'est de la merde ça va jamais marcher, à la sortie de la Switch 2, de toute façon elle ne fera jamais tourner de jeux tiers, c'est qu'une simple ps4, les jeux tiers AAA arrivent sur S2, oui mais bon, c'est du GCK alors c'est de la merde... Bordel vous avez toujours quelques choses à dire.

    En faite pourquoi vous continuez de spammer les articles Nintendo si vous aimez pas, je n'aime pas PS, je ne vais sur tous les articles os pour dire que j'aime pas et pour insulter les gens qui achètent des PS5 et pourtant vu la gen qu'ils ont fait et les immenses doigts d'honneur qu'ils ont faire à leurs fans, on pourrait le faire, mais bon
    ouroboros4 posted the 06/23/2026 at 06:08 AM
    hyoga57 c'est pas faux
    hyoga57 posted the 06/23/2026 at 06:14 AM
    ouroboros4 Je te jure, genre c’est un exploit que ça tourne dessus.
    cyr posted the 06/23/2026 at 06:18 AM
    ziggourat je suis pas le seul a faire ce constat. Ils viennent se foutre de la concurrence mais si tu a le malheur de leur rappeler les faits ou leur troll connerie, ils n'apprécient pas....

    Après leur actu en ce moment est proche du néant, et quand tu vois les 2 titre principaux a débarquer, je peux comprendre qu'ils doivent s'occuper.



    aeris201 je sais ce que je dit. Eux ils oublient leur troll. Mais a cette période, ils troller, pas, ils affirmer. Et ils ont eu tord comme souvent. Donc ils essayent de se raccrocher au branche comme des ......
    taiko posted the 06/23/2026 at 06:20 AM
    Pour rappel red dead 2 est en accès anticipé sur android pour sortir sur téléphone et tablette...
    aeris201 posted the 06/23/2026 at 06:20 AM
    Hate de pouvoir decouvrir DMC5 en 120fps, que ce soit en docké et surtout en portable

    Plutot qu’y jouer sur la gen precedente, j’ai bien fait d'avoir attendu cette version Switch 2
    richterbelmont posted the 06/23/2026 at 06:22 AM
    So you're not able to write your own article, with your own ideas ... So sad
    cyr posted the 06/23/2026 at 06:25 AM
    taiko je parle uniquement des même personnes qui troll H24 ici.

    Je regarde pas sur le net (qui doit pas être bien différents de ce qu'on endure ici.).

    Non a l'annonce de la switch2, les même troll annoncer fièrement que la switch2 est moins puissante qu'une ps4. (Allors que dans les faits, en docké elle ce situe entre une ps4 pro et une xbox serie S)

    Internet n'oublie pas.
    ouroboros4 posted the 06/23/2026 at 06:26 AM
    cyr par contre quand toi tu viens foutre ton grain de sel c'est pas grave.
    Et parle pas de néant quand les prochains jeux Switch 2 sont littéralement des portages de tiers.
    Bref bon petit soldat Nintendo
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