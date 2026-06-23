GVG a examiné de plus près la nouvelle version de Devil May Cry 5 sur Nintendo Switch 2, en proposant notamment une comparaison avec la version PS4. Découvrez ci-dessous la comparaison entre les versions Nintendo Switch 2 et PS4 de Devil May Cry 5 :
Comme vous pourrez le constater dans la vidéo, les deux versions sont très similaires. Une légère différence est toutefois à noter : la version Nintendo Switch 2 est un tantinet plus lumineuse. Autre bonne nouvelle : Devil May Cry 5 semble tourner à un taux quasi stable de 60 images par seconde sur la console de Nintendo. À l'inverse, la version PS4 connaissait quelques baisses de régime, notamment lors des cinématiques où le nombre d'images par seconde pouvait chuter dans les tranches de 30 à 40 FPS.
Une information inédite a également été révélée : le jeu peut en réalité atteindre les 120 FPS. Pour cela, vous devez vous rendre dans le menu d'accueil de la console, accéder aux paramètres système, aller dans l'onglet « Affichage » et sélectionner l'option « Sortie 120 Hz ». Si cette option est activée, le jeu tentera d'atteindre les 120 FPS lorsque cela est possible (un téléviseur compatible est requis pour en profiter en mode téléviseur). De manière générale, vous constaterez également un taux d'images par seconde bien supérieur à 60 FPS dans l'ensemble.
P
toi t'as pas beaucoup trainé sur internet cette dernière année
hyoga57 et ça veux rien dire. Une est branché sur le 220v, l'autre fonctionne sur batterie.
Meme Digital Foundry avait declaré (a tort) que « la Switch 2 est une mini PS4 »
https://www.nintendo-master.com/news/la-nintendo-switch-2-est-une-sorte-de-ps4-portable-selon-digital-foundry
https://www.youtube.com/watch?v=xn1LsaumS_w
Vous avez vu 2 pelos sur internet dire ça.
Il ne faut pas lire que le titre pour digital foundry.
Une tablette à 400€ (genre oneplus tab 3), c'est déjà la puissance de quasi une ps4 pro alors que c'est pas dédié aux jeux. On sait qe Nintendo sont des branques mais quand même.
Et tu ne peux pas comparer un hardware salon avec un hardware portable. Encore une fois trouve une console portable de la puissance d'une switch 2 à 500€, cherche pas, il y en a pas, même le Steamdeck moins puissante est aujourd'hui bien plus chère.
Avant l'annonce de la Switch 2, de toute façon Nintendo va mourir. A l'annonce de la Switch 2 c'est de la merde ça va jamais marcher, à la sortie de la Switch 2, de toute façon elle ne fera jamais tourner de jeux tiers, c'est qu'une simple ps4, les jeux tiers AAA arrivent sur S2, oui mais bon, c'est du GCK alors c'est de la merde... Bordel vous avez toujours quelques choses à dire.
En faite pourquoi vous continuez de spammer les articles Nintendo si vous aimez pas, je n'aime pas PS, je ne vais sur tous les articles os pour dire que j'aime pas et pour insulter les gens qui achètent des PS5 et pourtant vu la gen qu'ils ont fait et les immenses doigts d'honneur qu'ils ont faire à leurs fans, on pourrait le faire, mais bon
Après leur actu en ce moment est proche du néant, et quand tu vois les 2 titre principaux a débarquer, je peux comprendre qu'ils doivent s'occuper.
aeris201 je sais ce que je dit. Eux ils oublient leur troll. Mais a cette période, ils troller, pas, ils affirmer. Et ils ont eu tord comme souvent. Donc ils essayent de se raccrocher au branche comme des ......
Plutot qu’y jouer sur la gen precedente, j’ai bien fait d'avoir attendu cette version Switch 2
Je regarde pas sur le net (qui doit pas être bien différents de ce qu'on endure ici.).
Non a l'annonce de la switch2, les même troll annoncer fièrement que la switch2 est moins puissante qu'une ps4. (Allors que dans les faits, en docké elle ce situe entre une ps4 pro et une xbox serie S)
Internet n'oublie pas.
Et parle pas de néant quand les prochains jeux Switch 2 sont littéralement des portages de tiers.
Bref bon petit soldat Nintendo