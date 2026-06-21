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Nintendo Switch Sports Resort
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name : Nintendo Switch Sports Resort
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : sport
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[Switch 2] Nintendo continue de promouvoir Nintendo Switch Sports Resort


En octobre prochain, l'île de Wuhu fait son grand retour dans Nintendo Switch Sports Resort. Ce nouveau jeu pour Switch 2 propose 12 sports différents et des commandes de mouvement intuitives, permettant d'utiliser les Joy-Con 2 comme arcs, pagaies et bien plus encore.











Parmi les 12 sports disponibles, on retrouve la boxe, le tennis de table, le tir à l'arc, le tennis, le volley-ball, le bowling, le basket-ball, le golf, le bras de fer, le skateboard, le power cruising et le pilotage d'avions à hélices.









Le site officiel japonais de Nintendo confirme également le retour du bowling à 100 quilles. Le jeu proposera des modes multijoueurs locaux et en ligne de 1 à 4 joueurs, et une image du mode multijoueur en écran partagé est également disponible :



Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/gallery-nintendo-shares-multiple-screenshots-of-nintendo-switch-sports-resort/
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    aeris201
    posted the 06/21/2026 at 05:30 AM by link49
    comments (2)
    taiko posted the 06/21/2026 at 05:42 AM
    Le concept pourrait être génial avec une île en monde ouvert et pleins de sports et de découvertes.
    Mais je fais tellement pas confiance en Nintendo qui se contente toujours même pas du minimum pour le contenu.
    Et graphisme Wii en HD évidemment...
    greggy posted the 06/21/2026 at 06:06 AM
    Un Wii sports resort 20 ans après, avec moins de contenu.
    Bravo Nintendo
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