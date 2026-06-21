En octobre prochain, l'île de Wuhu fait son grand retour dans Nintendo Switch Sports Resort. Ce nouveau jeu pour Switch 2 propose 12 sports différents et des commandes de mouvement intuitives, permettant d'utiliser les Joy-Con 2 comme arcs, pagaies et bien plus encore.
Parmi les 12 sports disponibles, on retrouve la boxe, le tennis de table, le tir à l'arc, le tennis, le volley-ball, le bowling, le basket-ball, le golf, le bras de fer, le skateboard, le power cruising et le pilotage d'avions à hélices.
Le site officiel japonais de Nintendo confirme également le retour du bowling à 100 quilles. Le jeu proposera des modes multijoueurs locaux et en ligne de 1 à 4 joueurs, et une image du mode multijoueur en écran partagé est également disponible :
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/06/gallery-nintendo-shares-multiple-screenshots-of-nintendo-switch-sports-resort/
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posted the 06/21/2026 at 05:30 AM by link49
Mais je fais tellement pas confiance en Nintendo qui se contente toujours même pas du minimum pour le contenu.
Et graphisme Wii en HD évidemment...
Bravo Nintendo