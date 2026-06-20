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Officiel : Sony utilisera l’IA générative dans ses processus de création de leurs jeux
Sony a officiellement annoncé que l’IA générative sera utilisée et présente au sein de leurs studios pour aider au développement de ses jeux.
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https://otakugame.fr/les-playstation-studios-utiliseront-lia-pour-booster-leur-creativite/
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posted the 06/19/2026 at 11:43 PM by
suzukube
comments (
12
)
metroidvania
posted
the 06/20/2026 at 12:23 AM
Suis choqué
suzukube
posted
the 06/20/2026 at 12:27 AM
GTA VI contient
Zero élément en IA générative.
51love
posted
the 06/20/2026 at 02:10 AM
suzukube
GTA VI sera rentabilisé très facilement, avec ou sans IA générative.
Plus que ça c'est le moteur de jeu qui sera massivement réutilisé dans leur futur production qui sera rentabilisé dès le 1er jeu.
Façon l IA sera surtout utilisé par les studios qui ont des contraintes fortes en matière de rentabilité, et sortir ces jeux sur une seule plateforme, ça en est une.
Devoir sortir ses jeux plus rapidement pour qu'ils soient la vitrine d'une machine, ça en est une autre.
Donc c'est évident que les constructeurs sont parmi ceux qui auront le plus besoin de l IA. (Bon après Nintendo leurs jeux coûtent le prix de 2 kebab
)
R* s'en branle, et fera même la promo de tous ces jeux la dessus pour leur image de marque.
suzukube
posted
the 06/20/2026 at 02:13 AM
51love
Pas faux... Après de toutes façons, même faire réviser ton code à des humains là où une IA va te corriger tout en quelques minutes, c'est pour moi un non sens économique... lol avec
Claude Mythos
y'en a qui sont pas encore prêts xD
rider288
posted
the 06/20/2026 at 07:12 AM
Rien à faire. Ca chiale que les jeux sont trop long a être développé si a peut faire gagner du temps de développement. Tant que ca remplace pas des dev et que ca peut aider. Et on a rien à dire si ca aide les dev, et que eux veulent l'utiliser.
kikoo31
posted
the 06/20/2026 at 07:18 AM
Tant que ça se voit pas des masses ...
naoshige11
posted
the 06/20/2026 at 08:08 AM
Ca fait longtemps que ça se sait...
C'est pas jolie jolie d'essayer de générer du trafic sur son site avec une vieille news dans l'espoir de crée la polémique.
bennj
posted
the 06/20/2026 at 08:12 AM
rider288
"Tant que ca remplace pas des dev" > t'es d'un crédule bordel. Le but est clairement de virer (ou ne pas embaucher) des gens pour les remplacer par de l'ia pour que le coût de la masse salariale soit le moins élevé possible.
kikoo31
ouais cest pas grave si ca se voit...du moment que c'est un peu. Pis cest pas grave si ca remplace des devs tout de facon on s'en tape on les connait pas.
hypermario
posted
the 06/20/2026 at 08:14 AM
Personne ne pourra allez a contre courant...
zboubi480
posted
the 06/20/2026 at 09:05 AM
Quand c’est des studios Sony Playstation
: "
çaaaaaaaaaaaaa vaaaaaaaaaaaa, ca coutera moins cher et les jeux sortiront plus vite
"
Si ce sont d'autres studio
s : "
une honte, ils vont licencier, un vrai scandale, on veut pas d’IA dans nos jeux vidéo
"
sino
posted
the 06/20/2026 at 09:20 AM
Le puritanisme dans les différents studio de développement dont le patron a certifié qu'ils n'utilisaient pas l'IA est amené à disparaître (plus ou moins rapidement).
Aucun soucis avec l'IA personnellement, si ça permet de faire sortir les jeux plus rapidement.
vyse
posted
the 06/20/2026 at 10:00 AM
Ouai et alors ? C'est comme si on disait en 2000 google sera utilisé pour les bibliothèques d'asset.. l'I.A générative dans 'a bureautique a révolutionné le game on ne peut que le constater normal que le secteur du jeu vidéo prenne le virage
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Plus que ça c'est le moteur de jeu qui sera massivement réutilisé dans leur futur production qui sera rentabilisé dès le 1er jeu.
Façon l IA sera surtout utilisé par les studios qui ont des contraintes fortes en matière de rentabilité, et sortir ces jeux sur une seule plateforme, ça en est une.
Devoir sortir ses jeux plus rapidement pour qu'ils soient la vitrine d'une machine, ça en est une autre.
Donc c'est évident que les constructeurs sont parmi ceux qui auront le plus besoin de l IA. (Bon après Nintendo leurs jeux coûtent le prix de 2 kebab )
R* s'en branle, et fera même la promo de tous ces jeux la dessus pour leur image de marque.
C'est pas jolie jolie d'essayer de générer du trafic sur son site avec une vieille news dans l'espoir de crée la polémique.
kikoo31 ouais cest pas grave si ca se voit...du moment que c'est un peu. Pis cest pas grave si ca remplace des devs tout de facon on s'en tape on les connait pas.
Si ce sont d'autres studios : "une honte, ils vont licencier, un vrai scandale, on veut pas d’IA dans nos jeux vidéo "
Aucun soucis avec l'IA personnellement, si ça permet de faire sortir les jeux plus rapidement.