Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Shenmue III
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name : Shenmue III
platform : PlayStation 4
editor : N.C
developer : Ys NET
genre : action-aventure
multiplayer : non
other versions : PC
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[Shenmue 3] Des détails sur la version Switch 2


Quelques informations supplémentaires ont fuité grâce à une discussion avec Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, sur Nintendo Life. On apprend notamment que le jeu devrait proposer les caractéristiques suivantes :

- Résolution cible : 1920x1080
- Le nombre d'images par seconde pourrait varier entre 60 et 120, mais l'équipe pourrait également opter pour un framerate fixe à 60 images par seconde.

Interrogé sur la possibilité de voir Shenmue I et II sur Switch 2, Suzuki a déclaré :

"Si SEGA est favorable à ce projet, ce serait formidable de permettre à un plus large public de découvrir les deux premiers opus. J'aimerais que ceux qui ont découvert la série avec Shenmue III puissent vivre les débuts de l'aventure de Ryo, et je serais ravi que la série soit plus accessible."

Source : https://nintendoeverything.com/shenmue-3-frame-rate-and-resolution-detailed-for-nintendo-switch-2/
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    posted the 05/30/2026 at 05:48 PM by link49
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