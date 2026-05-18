Sucker Punch semble avoir déployé sa dernière mise à jour pour Ghost of Yotei: Legends, décevant les joueurs qui espéraient du contenu supplémentaire. Legends est le mode multijoueur en ligne gratuit de Ghost of Yotei. Lancé le 11 mars, il semble avoir déjà reçu sa dernière mise à jour avec son premier Raid.
Dans un article de blog, les développeurs ont confirmé que le Raid était la dernière mise à jour majeure prévue pour Legends : « La mise à jour du Raid était notre dernière mise à jour majeure prévue pour Legends. Elle conclut l’histoire des Six de Yōtei dans ce mode. Nous avons adoré voir les joueurs y jouer, continuer à y jouer et l’apprécier. C’était génial.»
À l'inverse, Ghost of Tsushima, le prédécesseur de Yōtei, a bénéficié de mises à jour pour son mode coopératif en ligne pendant un an et demi. On ignore si l'absence de mises à jour majeures signifie l'arrêt définitif des mises à jour, ou si la fin des Raids marque simplement la fin de l'histoire des Six de Yōtei
Source : https://insider-gaming.com/ghost-of-yotei-legends-wont-receive-more-major-updates/
tags :
posted the 05/18/2026 at 12:12 PM by link49