Nintendo a dévoilé récemment le remake de son classique N64, Star Fox 64, intitulé simplement Star Fox, qui sortira sur Switch en juin prochain.
Outre la présentation Nintendo Direct, Nintendo a également partagé d'autres détails concernant cette nouvelle sortie. On y découvre notamment le prix, la taille estimée du fichier et l'illustration de la boîte. Cette dernière met en scène Fox et toute son équipe sur un magnifique fond orange :
Concernant la taille du fichier, si vous optez pour la version numérique, vous aurez besoin d'au moins 14,8 Go d'espace libre pour installer le jeu sur votre console.
Et si vous avez manqué le prix du jeu dans l'annonce, les apprentis pilotes d'Arwing pourront se procurer ce titre pour 49,99 $ / 41,99 £ sur l'eShop, tandis que la version physique devrait coûter 60 $ (ou l'équivalent dans votre région). En effet, le prix aux États-Unis est désormais confirmé à 50 $ sur le Nintendo eShop. Les versions numériques étant moins chères, la version physique devrait coûter environ 60 $.
Au Japon, le prix est encore plus bas : 5 480 yens en version numérique et 6 480 yens en version physique. À titre de comparaison, Splatoon Raiders coûte 7 480 yens en version physique et 6 480 yens en version numérique.
Il faudra donc surement compter 59.99 euros chez nous en physique. Les précommandes sont également ouvertes sur la boutique Nintendo, vous pourrez donc précharger le jeu et y jouer dès sa sortie.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/starfoxs-official-switch-2-box-art-price-and-estimated-file-size-revealed/
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posted the 05/07/2026 at 03:34 AM by link49
Graphiquement la refonte est superbe Pour le coup le développement n’a pas commencé sur Switch 1 mais sur Switch 2 directement