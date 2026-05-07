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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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[Switch 2] Star Fox : Artworks, Poids, Box et le prix du jeu


Nintendo a dévoilé récemment le remake de son classique N64, Star Fox 64, intitulé simplement Star Fox, qui sortira sur Switch en juin prochain.

Outre la présentation Nintendo Direct, Nintendo a également partagé d'autres détails concernant cette nouvelle sortie. On y découvre notamment le prix, la taille estimée du fichier et l'illustration de la boîte. Cette dernière met en scène Fox et toute son équipe sur un magnifique fond orange :



Concernant la taille du fichier, si vous optez pour la version numérique, vous aurez besoin d'au moins 14,8 Go d'espace libre pour installer le jeu sur votre console.



Et si vous avez manqué le prix du jeu dans l'annonce, les apprentis pilotes d'Arwing pourront se procurer ce titre pour 49,99 $ / 41,99 £ sur l'eShop, tandis que la version physique devrait coûter 60 $ (ou l'équivalent dans votre région). En effet, le prix aux États-Unis est désormais confirmé à 50 $ sur le Nintendo eShop. Les versions numériques étant moins chères, la version physique devrait coûter environ 60 $.

Au Japon, le prix est encore plus bas : 5 480 yens en version numérique et 6 480 yens en version physique. À titre de comparaison, Splatoon Raiders coûte 7 480 yens en version physique et 6 480 yens en version numérique.



Il faudra donc surement compter 59.99 euros chez nous en physique. Les précommandes sont également ouvertes sur la boutique Nintendo, vous pourrez donc précharger le jeu et y jouer dès sa sortie.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/starfoxs-official-switch-2-box-art-price-and-estimated-file-size-revealed/
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    burningcrimson, aeris201
    posted the 05/07/2026 at 03:34 AM by link49
    comments (6)
    burningcrimson posted the 05/07/2026 at 03:38 AM
    Ça va être un gros Day 01 !!! Je suis vraiment content pour le coup
    link49 posted the 05/07/2026 at 03:44 AM
    burningcrimson Egalement. J'espère qu'il va bien se vendre pour que Nintendo nous fasse un Star Fox Adventures 2.
    narukamisan posted the 05/07/2026 at 03:48 AM
    Je trouve le prix honnête pour le contenu surtout pour un vrai remake vu que tout a était refait de a à z. Donc je fonce.
    burningcrimson posted the 05/07/2026 at 04:06 AM
    link49 Je suis sûr qu'il va bien se vendre
    djfab posted the 05/07/2026 at 04:29 AM
    link49 : s'il se vend bien la logique serait un star fox 2, pas un adventure 2! Ou alors un remake de sf adventure biensur, connaissant Nintendo c ça le plus probable !
    aeris201 posted the 05/07/2026 at 05:04 AM
    J’espere qu’ils vont annoncer des amiibo

    Graphiquement la refonte est superbe Pour le coup le développement n’a pas commencé sur Switch 1 mais sur Switch 2 directement
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