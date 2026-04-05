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[Ps5] Saros : Quelques images faites maison, et j'adore
Je précise que je joues sur la première Ps5. Voici mes images :
Pour le moment, j'accroche pas mal, même si je suis au début. Le jeu est franchement beau. Le jeu est assez simple, donc ça me va. Une fois terminé, j'enchainerais avec Returnal.
Source :
https://x.com/Archangel491/
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wickette
posted the 05/04/2026 at 04:35 PM by
link49
comments (
11
)
escobar
posted
the 05/04/2026 at 04:50 PM
Returnal c'est pas le même niveau de difficulté lol
ouroboros4
posted
the 05/04/2026 at 04:58 PM
escobar
Yep faut pas se leurrer, Returnal c'est un cran au dessus en terme de difficulté, autant le savoir
rupinsansei3
posted
the 05/04/2026 at 05:15 PM
Vous êtes quand même obnubilé par la difficulté ha ha. Il y a pas que la difficulté, il y a tout le reste...
liberty
posted
the 05/04/2026 at 05:26 PM
Link qui achète un jeu PS5 et y joue... Certains vrille, ils veulent l'encenser d'avoir une exclusivité Sony et d'y jouer, mais en même temps leur cerveau ne comprends pas...
guiguif
posted
the 05/04/2026 at 05:39 PM
escobar
ouroboros4
Disons que Returnal n'a pas toutes les options qu'a Saros pour te faciliter le jeu si tu galères (modificateur, recommencer plusieurs biomes en amont pour engendrer assez de points de maitrise), mais si tu joue legit, Returnal n'est pas vraiment plus hard.
parrain59
posted
the 05/04/2026 at 05:52 PM
guiguif
escobar
ouroboros4
Non mais Returnal est carrément plus dur, rien que les boss c'est pas la même limonade, t'as la visée auto sur pleins d'armes, t'es pas obligé d'enchainer tous les niveaux... Saros j'ai first try les boss 2, 3 et 4.
aros
posted
the 05/04/2026 at 05:52 PM
escobar
Tu m'étonnes...
Puis c'est surtout triste de passer de Returnal à Saros, alors que Saros nous est venu ensuite.
La caméra qui s'éloigne quant on sort du HUB, une catastrophe... on est déjà plus dans l'action qu'on a pas touché un ennemi.
Le mappage des touches de base... une catastrophe là aussi. Heureusement qu'on peut les changer, parce que esquiver et se propulser avec L1, c'est n'importe quoi.
Puis les ennemis de type organique, qui lorsqu'ils préparent leurs attaques physiques et qui sont pas foutus de te viser sans taper à côté quand ils balancent la sauce, t'as juste pas la pression de rien du tout, même pas besoin d'esquiver.
Tu va sur le côté en tirant et t'es au calme.
D'ailleurs, je crois qu'on peut plus sprinter, parce que quand j'ai essayé, ça a rien fait. (Mais ayant soulevé le point précédant, je pense comprendre pourquoi [sauf si ça se débloque ensuite].)
Bref, du coup, mon pote m'a tiré la gueule parce qu'il venait de terminer le jeu en 23 heures (sans jamais être allé au-delà du premier boss du 2nd cycle de Returnal) et qu'il avait kiffé sa vie, et que moi, j'arrive, en 30 minutes, je vois ça, ça et ça qui font que je me sens complètement en dehors du jeu, pour enfin dire que Returnal, ça, c'est un jeu Housemarque, et que Saros, ça, c'est un jeu d'Housemarque pour les joueurs déçus de pas avoir réussi à terminer Returnal.
En définitif, j'ai eu l'impression que Housemarque ont fait avec Saros un pas de côté et trois pas en arrière. Le jeu, j'ai eu l'impression s'éloigne plutôt assez du genre rogue-lite/like dans sa conception.
Du coup bah... moi qui était chaud patate pour me lancer dans un jeu dans la même veine que Returnal, bah en fait non, pas vraiment. Putain j'étais déçu quoi. J'avais rien vu du jeu, je savais juste que ça reprendrait le gros du gameplay de son prédécesseur en ajoutant un arbre de compétence et peut-être une narration plus directe, moins alambiquée, plus complète, mais après Returnal, je m'attendais pas à être déçu, pas en terme de sensations en tout cas, si bien que quand j'ai vu dans les menus que le concept d'adrénaline demeurait, j'ai souris malgré moi...
Mais bref, difficile de pas comparer avec Returnal quand tout te rappel le jeu, sans au moins aussi bien faire. J'essayerais néanmoins de prendre le jeu pour ce qu'il est, plus tard, mais là tout d'suite, j'ai été tellement refroidi par ce premier contact avec le jeu que ça m'a mis sur le cul quoi. Pourtant, ça fait plus d'1 an que j'ai pas retouché Returnal, mais on dirait qu'il va falloir attendre plus longtemps, et surtout que je digère ma hype que le jeu m'a fait avalé de travers...
link49
Tu fais bien de vouloir faire Saros avant Returnal, à mon avis.
link49
posted
the 05/04/2026 at 05:58 PM
aros
Je l'ai pas encore reçu, mais beaucoup m'ont conseillé de faire d'adord celui-ci, ce que je vais faire.
akinen
posted
the 05/04/2026 at 06:05 PM
Bon jeu
Si tu galère, le jeu te proposera de customiser tes runs
victornewman
posted
the 05/04/2026 at 06:09 PM
guiguif
qu'entend tu par "legit" ?
wickette
posted
the 05/04/2026 at 06:12 PM
aros
Tu oublies que Returnals niveau ventes c'est pas stratosphérique et que, je pense, ils ont préféré faire un jeu plus accessible au final. Returnals c'était full scandinave le scénario et plus exigeant oui, mais aussi une D.A. (encore) plus lugubre.
Je comprends ton point mais je comprends aussi que Housemarque cherche à trouver un équilibre qui n'éffraie pas trop de monde
, j'espère que Saros aura de bonnes ventes et au dessus de returnals...sinon ce serait la double peine
victornewman
Je pense par legit il sous-entend, sans utiliser d'options qui facilite type modificateurs.
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Tu m'étonnes...
Puis c'est surtout triste de passer de Returnal à Saros, alors que Saros nous est venu ensuite.
La caméra qui s'éloigne quant on sort du HUB, une catastrophe... on est déjà plus dans l'action qu'on a pas touché un ennemi.
Le mappage des touches de base... une catastrophe là aussi. Heureusement qu'on peut les changer, parce que esquiver et se propulser avec L1, c'est n'importe quoi.
Puis les ennemis de type organique, qui lorsqu'ils préparent leurs attaques physiques et qui sont pas foutus de te viser sans taper à côté quand ils balancent la sauce, t'as juste pas la pression de rien du tout, même pas besoin d'esquiver.
Tu va sur le côté en tirant et t'es au calme.
D'ailleurs, je crois qu'on peut plus sprinter, parce que quand j'ai essayé, ça a rien fait. (Mais ayant soulevé le point précédant, je pense comprendre pourquoi [sauf si ça se débloque ensuite].)
Bref, du coup, mon pote m'a tiré la gueule parce qu'il venait de terminer le jeu en 23 heures (sans jamais être allé au-delà du premier boss du 2nd cycle de Returnal) et qu'il avait kiffé sa vie, et que moi, j'arrive, en 30 minutes, je vois ça, ça et ça qui font que je me sens complètement en dehors du jeu, pour enfin dire que Returnal, ça, c'est un jeu Housemarque, et que Saros, ça, c'est un jeu d'Housemarque pour les joueurs déçus de pas avoir réussi à terminer Returnal.
En définitif, j'ai eu l'impression que Housemarque ont fait avec Saros un pas de côté et trois pas en arrière. Le jeu, j'ai eu l'impression s'éloigne plutôt assez du genre rogue-lite/like dans sa conception.
Du coup bah... moi qui était chaud patate pour me lancer dans un jeu dans la même veine que Returnal, bah en fait non, pas vraiment. Putain j'étais déçu quoi. J'avais rien vu du jeu, je savais juste que ça reprendrait le gros du gameplay de son prédécesseur en ajoutant un arbre de compétence et peut-être une narration plus directe, moins alambiquée, plus complète, mais après Returnal, je m'attendais pas à être déçu, pas en terme de sensations en tout cas, si bien que quand j'ai vu dans les menus que le concept d'adrénaline demeurait, j'ai souris malgré moi...
Mais bref, difficile de pas comparer avec Returnal quand tout te rappel le jeu, sans au moins aussi bien faire. J'essayerais néanmoins de prendre le jeu pour ce qu'il est, plus tard, mais là tout d'suite, j'ai été tellement refroidi par ce premier contact avec le jeu que ça m'a mis sur le cul quoi. Pourtant, ça fait plus d'1 an que j'ai pas retouché Returnal, mais on dirait qu'il va falloir attendre plus longtemps, et surtout que je digère ma hype que le jeu m'a fait avalé de travers...
link49
Tu fais bien de vouloir faire Saros avant Returnal, à mon avis.
Tu oublies que Returnals niveau ventes c'est pas stratosphérique et que, je pense, ils ont préféré faire un jeu plus accessible au final. Returnals c'était full scandinave le scénario et plus exigeant oui, mais aussi une D.A. (encore) plus lugubre.
Je comprends ton point mais je comprends aussi que Housemarque cherche à trouver un équilibre qui n'éffraie pas trop de monde , j'espère que Saros aura de bonnes ventes et au dessus de returnals...sinon ce serait la double peine
victornewman Je pense par legit il sous-entend, sans utiliser d'options qui facilite type modificateurs.