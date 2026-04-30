Résultats financiers Xbox (T3 de l'exercice 2026) :
- Revenus totaux des jeux : -7 %
- Revenus des contenus et services : -5 %
- Revenus du hardware : -33 %
L'entreprise a noté que l'année précédente avait été marquée par de solides performances de ses propres éditeurs.Les ventes de matériel sont en baisse chaque trimestre depuis un certain temps.
Source : https://www.neogaf.com/threads/xbox-financial-results-january-march-2026.1696317/
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posted the 04/30/2026 at 04:11 AM by link49
Dommage qu'qu'on peut pas situer par rapport a la xbox one.
heureusement qu'ils ont le cloud, mais même si ca leur rapporte encore des milliards le cout technologique en augmentation constante commence a se faire ressentir aussi et les marges se réduise a chaque trimestre (ce qui impacte forcément tous ce qui y est associé)