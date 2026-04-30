Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pragmata
2
Likers
name : Pragmata
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19047
visites since opening : 33489168
link49 > blog
[T3 2026] Résultats financiers Xbox : Ca chute partout


Résultats financiers Xbox (T3 de l'exercice 2026) :

- Revenus totaux des jeux : -7 %
- Revenus des contenus et services : -5 %
- Revenus du hardware : -33 %

L'entreprise a noté que l'année précédente avait été marquée par de solides performances de ses propres éditeurs.Les ventes de matériel sont en baisse chaque trimestre depuis un certain temps.

Source : https://www.neogaf.com/threads/xbox-financial-results-january-march-2026.1696317/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/30/2026 at 04:11 AM by link49
    comments (2)
    cyr posted the 04/30/2026 at 05:08 AM
    Mauvais choix + fin de gen.

    Dommage qu'qu'on peut pas situer par rapport a la xbox one.
    keiku posted the 04/30/2026 at 05:36 AM
    vente de hardware en baisse, vente de jeu en baisse, gamepass et microtransaction en baisse également, vente de licence windows en baisse également, et ca va être dur de camoufler les chiffres

    heureusement qu'ils ont le cloud, mais même si ca leur rapporte encore des milliards le cout technologique en augmentation constante commence a se faire ressentir aussi et les marges se réduise a chaque trimestre (ce qui impacte forcément tous ce qui y est associé)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo