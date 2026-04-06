TC Carson, le doubleur original de Kratos, a laissé entendre que les mini-jeux sexuels controversés de God of War pourraient faire leur retour dans le remake PS5 à venir.
Les trois jeux de la trilogie grecque incluaient des mini-jeux à caractère sexuel où Kratos se livrait à des ébats amoureux avec diverses femmes, y compris Aphrodite dans God of War 3 .
Bien que l'acteur TC Carson n'ait rien confirmé, il donne un indice. Interrogé par IGN sur un éventuel retour des mini-jeux, il a répondu : " Vous savez quoi, les gars, les hommes… je pense que oui."
L'intervieweur a lancé un "Breaking News !", ce à quoi TC Carson a tempéré : "J'ai dit que je le pensais."
C'est donc une réponse un peu évasive, mais elle laisse entendre qu'ils reviendront.
Si tel est le cas, il sera intéressant de voir comment Santa Monica Studio les interférera sans choquer les bien pensants de notre époque.
Au contraire, intensifiez le moment, montrez, rendez ce moment intéressant.
Et montrez nous du cul !!!
Surtout que bon, les joueurs veulent d'un Kratos qui vit avec son temps, crédible, pas d'un Kratos comme s'il avait vécu en 2020 et qui vient te conter les bienfaits d'être non binaire...
Le bad buzz pourrait être là s'ils retirent ces scènes, je pense pas qu'ils prendront le risque...
Dans le pire des cas les femmes seront plus vêtues, ca va cacher les nichons, et ça sera un peu moins suggestifs...
Mais déjà les scènes de sexe dans GoW ont largement plus mainstream que dans d'autres jeux.. ça va aller ils vont s'en sortir sans trop censurer..
Tellement hâte que ça sorte en tt cas... mamama...