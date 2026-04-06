Les trois jeux de la trilogie grecque incluaient des mini-jeux à caractère sexuel où Kratos se livrait à des ébats amoureux avec diverses femmes, y compris Aphrodite dans God of War 3 .Bien que l'acteur TC Carson n'ait rien confirmé, il donne un indice. Interrogé par IGN sur un éventuel retour des mini-jeux, il a répondu : " Vous savez quoi, les gars, les hommes… je pense que oui."L'intervieweur a lancé un "Breaking News !", ce à quoi TC Carson a tempéré : "J'ai dit que je le pensais."C'est donc une réponse un peu évasive, mais elle laisse entendre qu'ils reviendront.Si tel est le cas, il sera intéressant de voir comment Santa Monica Studio les interférera sans choquer les bien pensants de notre époque.