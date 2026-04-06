profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6737
visites since opening : 12600246
guiguif > blog
all
God of War Remake : Les mini-jeux sexuels pourraient revenir
TC Carson, le doubleur original de Kratos, a laissé entendre que les mini-jeux sexuels controversés de God of War pourraient faire leur retour dans le remake PS5 à venir.

Les trois jeux de la trilogie grecque incluaient des mini-jeux à caractère sexuel où Kratos se livrait à des ébats amoureux avec diverses femmes, y compris Aphrodite dans God of War 3 .

Bien que l'acteur TC Carson n'ait rien confirmé, il donne un indice. Interrogé par IGN sur un éventuel retour des mini-jeux, il a répondu : " Vous savez quoi, les gars, les hommes… je pense que oui."
L'intervieweur a lancé un "Breaking News !", ce à quoi TC Carson a tempéré : "J'ai dit que je le pensais."
C'est donc une réponse un peu évasive, mais elle laisse entendre qu'ils reviendront.

Si tel est le cas, il sera intéressant de voir comment Santa Monica Studio les interférera sans choquer les bien pensants de notre époque.

https://www.pushsquare.com/news/2026/04/i-think-so-god-of-war-actor-hints-at-the-return-of-sex-minigames-in-ps5-remake
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/06/2026 at 05:24 PM by guiguif
    comments (14)
    momotaros posted the 04/06/2026 at 05:29 PM
    Ils seront compatibles PSVR 2 ? (C'est pour un pote)
    xynot posted the 04/06/2026 at 05:29 PM
    Pourquoi les retirer même ?
    ouroboros4 posted the 04/06/2026 at 05:31 PM
    Excellente nouvelle
    altendorf posted the 04/06/2026 at 05:33 PM
    Aphrodite
    jaune posted the 04/06/2026 at 05:40 PM
    Que ça soit conservé ou pas j'en ai rien à faire. C'était le néant en terme d'intérêt ludique mais c'etait optionnel et si ça fait jouir quelques puceaux grand bien leur fasse si l'image des femmes n'est pas dégradé.
    jackfrost posted the 04/06/2026 at 05:46 PM
    momotaros tu ne vas pas nous la faire, surtout avec ton image de profil
    taiko posted the 04/06/2026 at 05:51 PM
    Non mais on voit tellement rien... Pourquoi l'enlever. Ils savent qu'ils se feraient défoncés s'ils le faisaient.
    Au contraire, intensifiez le moment, montrez, rendez ce moment intéressant.
    Et montrez nous du cul !!!
    tonius posted the 04/06/2026 at 05:56 PM
    Xynot Ben parce que le mini jeu et sa mise en scène ont mal vielli, c'etait une autre époque ou il savaient que les joueurs de jeu vidéo etaient encore jeune, les développeurs voulait des scènes de sexe, mais il n'assumaient pas complètement donc tu voyais rien, aujourd'hui ca ne se fait plus, donc soit ils améliorent, soit ils retire.
    abookhouseboy posted the 04/06/2026 at 06:01 PM
    Controversés , Non ils font partie intégrante de la trilogie originelle, et ça n'aurait aucun sens de lui donner une refonte visuelle et de gameplay en lui enlevant ce qui fait sa spécificité.
    marchand2sable posted the 04/06/2026 at 06:05 PM
    Il y avait aucune controverse a l'époque.
    51love posted the 04/06/2026 at 06:08 PM
    xynot parce que ya trop de testostérone et de clichés sur lesquels la société occidentale lutte depuis un certains temps déjà, même dans les loisirs on nous politise tout... sweet baby and co...

    Surtout que bon, les joueurs veulent d'un Kratos qui vit avec son temps, crédible, pas d'un Kratos comme s'il avait vécu en 2020 et qui vient te conter les bienfaits d'être non binaire...

    Le bad buzz pourrait être là s'ils retirent ces scènes, je pense pas qu'ils prendront le risque...

    Dans le pire des cas les femmes seront plus vêtues, ca va cacher les nichons, et ça sera un peu moins suggestifs...

    Mais déjà les scènes de sexe dans GoW ont largement plus mainstream que dans d'autres jeux.. ça va aller ils vont s'en sortir sans trop censurer..

    Tellement hâte que ça sorte en tt cas... mamama...
    icebergbrulant posted the 04/06/2026 at 06:25 PM
    Hâte de voir ces QQ TE et d’appuyer très vite sur les touches rond et triangle pendant 30 secondes !
    metroidvania posted the 04/06/2026 at 06:39 PM
    J'espère la petite veine sur le kiki de kratos
    balf posted the 04/06/2026 at 06:59 PM
    Avec les vibration 3D et les gachettes adaptatives, ça aurait été dommage de s'en priver
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo