Nintendo a publié une déclaration à l'attention d'IGN en réponse à notre question concernant l'évolution des prix des jeux Switch 2. Cette déclaration faisait suite à une certaine confusion quant à savoir si Nintendo cherchait à dissimuler une augmentation de prix en renchérissant les jeux Switch 2 physiques, ou s'il s'agissait en réalité d'une baisse de prix des jeux Switch 2 numériques.
Voici la déclaration de Nintendo :
« Le prix des jeux physiques reste inchangé.
Cela signifie que lorsque Nintendo vend des versions numériques de jeux Nintendo exclusifs à la Nintendo Switch 2 aux consommateurs américains, leur prix de vente conseillé sera inférieur à celui des versions physiques.
Nos partenaires distributeurs fixent leurs propres prix pour les jeux physiques et numériques, et le prix de chaque titre peut varier. »
Pour rappel :
A voir si cet argumentation tient vraiment la route.
Source : https://www.ign.com/articles/nintendo-switch-2-physical-games-will-now-be-more-expensive-than-digital-versions-with-10-price-difference-for-yoshi-and-the-mysterious-book/
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posted the 03/26/2026 at 12:00 PM by link49
À part MKW, les autres jeux se sont alignés sur la concurrence, il fallait bien que ca arrive à un moment.
Là où c'est pas logique c'est quand un même jeu multisupport coute plus cher sur Switch qu'ailleurs