Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
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[Switch 2] Nintendo chercherait à dissimuler une augmentation de prix des jeux physiques?


Nintendo a publié une déclaration à l'attention d'IGN en réponse à notre question concernant l'évolution des prix des jeux Switch 2. Cette déclaration faisait suite à une certaine confusion quant à savoir si Nintendo cherchait à dissimuler une augmentation de prix en renchérissant les jeux Switch 2 physiques, ou s'il s'agissait en réalité d'une baisse de prix des jeux Switch 2 numériques.

Voici la déclaration de Nintendo :

« Le prix des jeux physiques reste inchangé.

Cela signifie que lorsque Nintendo vend des versions numériques de jeux Nintendo exclusifs à la Nintendo Switch 2 aux consommateurs américains, leur prix de vente conseillé sera inférieur à celui des versions physiques.

Nos partenaires distributeurs fixent leurs propres prix pour les jeux physiques et numériques, et le prix de chaque titre peut varier. »

Pour rappel :



A voir si cet argumentation tient vraiment la route.

Source : https://www.ign.com/articles/nintendo-switch-2-physical-games-will-now-be-more-expensive-than-digital-versions-with-10-price-difference-for-yoshi-and-the-mysterious-book/
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    posted the 03/26/2026 at 12:00 PM by link49
    comments (4)
    giru posted the 03/26/2026 at 12:51 PM
    Je vois pas trop en quoi c’est caché vu que les prix annoncés sont maintenant différents pour le numérique et le physique. Nintendo a juste donné un répit de quelques mois aux US par rapport à l’Europe.
    grundbeld posted the 03/26/2026 at 12:51 PM
    Encore ? C’est quoi la prochaine étape ? Un remake de Ice Climbers à 120 piastres ?
    syoshu posted the 03/26/2026 at 01:23 PM
    Ca fait fes années que les gens demandent que les jeux demat coutent moins cher qu'en physique...

    À part MKW, les autres jeux se sont alignés sur la concurrence, il fallait bien que ca arrive à un moment.

    Là où c'est pas logique c'est quand un même jeu multisupport coute plus cher sur Switch qu'ailleurs
    sonilka posted the 03/26/2026 at 01:26 PM
    On parle de l'éditeur qui a sorti MKW à 90€ en nous bassinant qu'on comprendrait pourquoi avec le temps (remarque ils n'ont pas précisé la durée de ce fameux temps ). Et ca ne semble pas avoir affecté ses ventes. Et ce n'est qu'un début, ils ont deja annoncé la couleur l'an dernier vis à vis du choix du prix en fonction du jeu. Certains autres gros titres comme le prochain Smash pourraient aussi etre vendu au meme prix que MKW.
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