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kaiserstark
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PSSR 2 déployé demain pour Silent Hill f, Monster Hunter Wilds, Final Fantasy VII Rebirth
PlayStation a annoncé que la nouvelle version du PSSR sera disponible le 17 mars à 6 heures du matin pour les jeux suivants :

-SILENT HILL 2
-SILENT HILL f
-Dragon Age: The Veilguard
-Control
-Alan Wake 2
-Senua’s Saga: Hellblade II
-Final Fantasy VII Rebirth
-Nioh 3
-Rise of the Ronin
-Monster Hunter Wilds
-Dragon’s Dogma 2

Crimson Desert adoptera aussi le nouveau PSSR lors de sa sortie le 19 mars. Et ce n’est pas tout : Assassin’s Creed Shadows et surtout Cyberpunk 2077 recevront également un patch dans les semaines à venir pour prendre en charge cette nouvelle version du PSSR.

Digital Foundry a aussi pu testé en avance cette nouvelle version du PSSR :



La version améliorée du PSSR est basée sur l'algorithme développé dans le cadre du projet Amethyst, fruit d'une collaboration entre Sony et AMD.

Le FSR4 en est dérivé.

Le nouveau PSSR n'est pas le FSR4 et représente également une itération de cette collaboration.

La vidéo ne teste pas l'activation forcée du mode PSSR amélioré mais les versions implémentées via des correctifs.

Les résolutions sont globalement identiques pour ces jeux.

Silent Hill f :

-L'effet sur la végétation de l'ancien PSSR à cause du RTGI a disparu; le nouveau PSSR est stable. Les détails des textures sont légèrement plus nets.

-La stabilité globale de l'image est améliorée grâce à une réduction du scintillement (objets éloignés, cheveux, feuillage, etc.) et des saccades en mouvement.

-Auparavant, un bruit de grain, semblable à celui d'un film, était présent dans l'image. Bien que difficilement perceptible avec la compression YouTube, ce bruit a disparu.

-Cela s'applique à la plupart des versions PSSR (ancienne et nouvelle).

FF7 Rebirth :

-Les détails des objets éloignés sont beaucoup plus nets et stables (clôtures, feuillage, contours des objets géométriques, etc.).

-Réduction du scintillement et amélioration de la stabilité en mouvement.

-La végétation est plus belle, même s'il peut encore légèrement avoir un effet de flou quand on bouge la caméra mais c'est bien moins prononcé qu'avant.

-La résolution des textures est nettement supérieure et la résolution globale, ainsi que les détails, sont améliorés.

-Le mode graphique, en particulier, est beaucoup plus net et la résolution globale de l'image est de bien meilleure qualité en termes de détails.

Dragon Age : The Veilguard :

-Dans les anciennes versions PSSR, les détails étaient très instables et il y avait beaucoup d'artefacts de reconstruction et de bruit. Les nouvelles versions PSSR améliorent ce point. C'est le cas, mais le progrès est moins important.

-Il subsiste un léger effet de point, particulièrement visible sur certaines textures (vêtements), et la résolution globale des détails est moins nette.

Monster Hunter Wilds :

-Le PSSR amélioré est une nette amélioration par rapport à l'ancien : l'image est plus nette et plus fidèle à la résolution de sortie.

-L'aliasing est réduit et les contours sont plus précis.

-Le scintillement est moins prononcé et l'image est plus stable.

-C'est particulièrement visible sur les reflets.

Une première estimation du coût du nouveau PSSR a montré une amélioration très progressive, à peine perceptible.

Le nouveau PSSR est meilleur sur les jeux testés ici, mais l'amélioration varie d'un jeu à l'autre.

Si les développeurs font les bons choix, nous pourrions potentiellement constater uniquement des améliorations avec les nouveaux modèles PSSR, grâce à la possibilité d'activer ou de désactiver le PSSR.
https://blog.fr.playstation.com/2026/03/16/nouvelle-version-du-pssr-deployee-pour-silent-hill-f-monster-hunter-wilds-final-fantasy-vii-rebirth-crimson-desert-et-bien-plus-encore/
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    icebergbrulant, link49
    posted the 03/16/2026 at 03:47 PM by kaiserstark
    comments (27)
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 03:50 PM
    Hâte d'essayer sur Rebirth
    xynot posted the 03/16/2026 at 03:51 PM
    Je me serais laissé tenté si elle était arrivée bien plus tôt dans la gen, mais en l'état si la PS6 sort l'an prochain, je vais pas drop 900 balles maintenant, le PC fera le taff en attendant.
    icebergbrulant posted the 03/16/2026 at 04:00 PM
    xynot La PS6 en 2027, je n’y crois pas du tout

    Si GTA 6 fait un effort dès la sortie avec la PS5 Pro, cette dernière risque de s’arracher, surtout couplée avec les promos Black Friday en novembre 2026

    Une PS5 Pro à 650 euros serait le "rêve" pour cette fin d’année
    xynot posted the 03/16/2026 at 04:03 PM
    icebergbrulant Après pour GTA j'ai ma PS5 Slim déjà, donc même pour 650 j'ai pas trop envie de claquer ça "inutilement" pour moi
    supasaiyajin posted the 03/16/2026 at 04:05 PM
    icebergbrulant Tu rêves probablement tout nu.
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 04:07 PM
    icebergbrulant 700 avec des promos mais 650 j'en doute quand même
    xynot posted the 03/16/2026 at 04:08 PM
    ouroboros4 + lecteur
    51love posted the 03/16/2026 at 04:11 PM
    C'est du super boulot, ils ont gommé tous les principaux défauts du PSSR

    L'image est plus sharp, plus détaillé, et aussi beaucoup plus stable.

    ça peut par moment sembler minime, on zoom par endroit pour bien voir les differences, comme par exemple sur PC quand je 'm'amusais' a passer du FSR3 vers du DLSS pour voir la différence.

    Mais même en jeu, plus encore en regardant les détails ici et là, c'est tellement plus propre, c'est un plus vraiment très appréciable.

    Juste avec cette upgrade du PSSR, c'est comme si le GPU de la PS5 Pro avait pris une gamme soudainement.
    kaiserstark posted the 03/16/2026 at 04:13 PM
    xynot Oui je suis du même avis surtout quand tu as déjà une PS5.

    Puis la PS6 sortira très probablement avec une nouvelle version encore meilleure du PSSR avec même peut-être des choses comme le ray reconstruction ect...

    Surtout si elle sort vraiment fin 2027, c'est dans seulement un peu plus d'un an.
    supasaiyajin posted the 03/16/2026 at 04:13 PM
    Et il y aura enfin une MAJ pour Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro.
    rogeraf posted the 03/16/2026 at 04:15 PM
    J'ai regarder sur ma XBOX affiche ça demain
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 04:21 PM
    c'est vraiment dommage que ces upscale n'existent pas sur PS5/XSX
    ce sont pourtant ces machines qui en ont le plus besoin disposant d'une puissance brut inférieur et ca pourrait les faire perdurer de fou
    , je parle meme pas de la XSS dont les réso interne pour le 60 fps sont ou serait trop basse.

    encore un peu a attendre pour la Helix et avec le FSR diamond et l'auto SR via IA (sans cout en ressource via NPU) pour les jeux non supporté
    51love posted the 03/16/2026 at 04:22 PM
    kaiserstark je me tâtais a upgrade ma PS5 vers la Pro pour me faire Saros avec ce PSSR2... Je le ferai peut etre, mais j'avoue que l'idée d'une PS6 qui sortirait dans environ 1 an et demi (pr pas laisser l'opportunité aux futures machines Xbox / Steam de faire le buzz)... ça refroidi un peu, et ça pourrait en refroidir plus d'un

    Après oui, la PS6 arrivera avec son lot d'amélioration. On le voit sur Crimson Desert, la qualité du rendu et l'impact sur les perf du Ray Reconstruction de Nvidia est intouchable pour le moment pour AMD? meme sur des GPU haut de gamme, mais ça pourrait changer d'ici là.

    Mais ouais, sur ce titre, le gap technique du PC avec la PS5/PS5 Pro semble vraiment visible.
    xynot posted the 03/16/2026 at 04:25 PM
    51love Surtout si la PS6 a un prix d'entrée plus doux que la PS5 Pro, j'ai pas envie de faire une mauvaise affaire juste pas impatience de nouvelles techs
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 04:27 PM
    kaiserstark Je pense plus à 2028 minimum
    51love posted the 03/16/2026 at 04:27 PM
    xynot ce qui est sur c'est que Sony marge comme des cochons sur la PS5 Pro, alors qu'ils ne le feront pas sur PS6.

    Par contre, le cout de production de la PS6 semble "astronomique" par rapport a une PS5 pro, du genre 200$ en plus?

    Donc moins cher qu'une PS5 Pro, je ne sais pas, si oui de très peu je pense vu les infos qu'on a. Mais le rapport perf/prix sera incomparable.
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 04:29 PM
    51love taura qu'a regarder du gameplay de sarros sur PS5 de base et a mon avis ca fera large le café , je sais même pas si yaura un mode 30fps sur PS5
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 04:30 PM
    kaiserstark ouroboros4 les 2 seuls insiders qu'on a sur la next gen disent 2027
    https://www.gamekyo.com/blog_article484662.html

    mais tu le sais deja
    leonr4 posted the 03/16/2026 at 04:31 PM
    CP2077

    https://x.com/CyberpunkGame/status/2033559467132858396
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 04:32 PM
    51love C'est ça
    La PS5 Pro est cher car dés son lancement elle n'a pas été vendue à perte comme la PS5(ou Sony se rattrape sur les accessoires jeux et services)
    Du coup je la vois bien au prix de la PS5 Pro mais vendue à perte cette fois.

    skuldleif avec la crise de la RAM et des composants comme les GPU je reste prudent
    Surtout en plus vu le bordel dans le monde tout est possible
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 04:32 PM
    51love https://www.youtube.com/watch?v=XtCS5tuvCKs
    tien capturé sur PS5
    maxx posted the 03/16/2026 at 04:37 PM
    leonr4 Oh putain enfin... Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Le PSSR mais du coup, peut-on espérer le mode RT Shadow a 60fps? Ou vont ils taper dans les capacités supérieures en terme de RT de la console pour proposer plus de RT? Wait and see.
    En tous cas, je vais enfin m'y mettre une fois l'update disponible ! Avec mon jeu physique qui date de 2020
    leonr4 posted the 03/16/2026 at 04:47 PM
    maxx Vu ce qu'ils disent dans le tweet il semblerait que ça sera bien plus qu'une simple mise en œuvre du PSSR2.

    Je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais peut être on pourra espérer du RTGI et autres ajouts dessus.
    ouken posted the 03/16/2026 at 04:55 PM
    Frs4.....mouai non
    taiko posted the 03/16/2026 at 05:03 PM
    Yen a vraiment qui croient que la ps6 c'est pour 2027... ???? C'est pour fin 2028 voir un bon 2029 bien tassé.

    Non je viens de commander la ps5 pro pour crimson.. alors qu'elle me donnait pas envie. J'ai revendu ps5 et series x.

    Bah bon comme toujours ces comparos, c'est de la branlette et on voit aucune différence quasiment si on zoome pas.
    La ps5 pro a eu le talent de dégrader les jeux pour pouvoir voir la différence sur le pssr2. C'est du génie.

    En l'état j'attends de voir pour crimson. Et j'espère que gta6 va prendre en compte la ps5 pro pour plus qu'une meilleure résolution que quand on fait un zoom x10. Mais j'y crois moyen, rdr2 envoyait déjà sur une ps4 de base
    kaiserstark posted the 03/16/2026 at 05:06 PM
    51love J'y ai pensé aussi vu que l'upgrade de la PS5 à la Pro semble désormais vraiment valoir le coup ou avant c'était vraiment au cas par cas car forcément sur des jeux comme Wolverine, GTA VI et même le jeu de SSM ou Intergalactic si ils utilisent le RT, il y aura forcément une différence qui pourrait-être significative.

    Mais si la PS6 sort vraiment en fin d'année prochaine comme Kepler le pense même si il a dit qu'un délai pouvait toujours arriver, je me dis que pour si peu de temps ça ne vaut pas vraiment le coup et de toute façon ces jeux auront probablement des patchs ou des remasters sur PS6
    zboubi480 posted the 03/16/2026 at 05:15 PM
    taiko tu revends tes consoles pour acheter une PS5 Pro alors que tu trouves qu'elle n'apporte pas grand chose ??
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