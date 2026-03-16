PlayStation a annoncé que la nouvelle version du PSSR sera disponible le 17 mars à 6 heures du matin pour les jeux suivants :
-SILENT HILL 2
-SILENT HILL f
-Dragon Age: The Veilguard
-Control
-Alan Wake 2
-Senua’s Saga: Hellblade II
-Final Fantasy VII Rebirth
-Nioh 3
-Rise of the Ronin
-Monster Hunter Wilds
-Dragon’s Dogma 2
Crimson Desert adoptera aussi le nouveau PSSR lors de sa sortie le 19 mars. Et ce n’est pas tout : Assassin’s Creed Shadows et surtout Cyberpunk 2077 recevront également un patch dans les semaines à venir pour prendre en charge cette nouvelle version du PSSR.
Digital Foundry a aussi pu testé en avance cette nouvelle version du PSSR :
La version améliorée du PSSR est basée sur l'algorithme développé dans le cadre du projet Amethyst, fruit d'une collaboration entre Sony et AMD.
Le FSR4 en est dérivé.
Le nouveau PSSR n'est pas le FSR4 et représente également une itération de cette collaboration.
La vidéo ne teste pas l'activation forcée du mode PSSR amélioré mais les versions implémentées via des correctifs.
Les résolutions sont globalement identiques pour ces jeux.
Silent Hill f :
-L'effet sur la végétation de l'ancien PSSR à cause du RTGI a disparu; le nouveau PSSR est stable. Les détails des textures sont légèrement plus nets.
-La stabilité globale de l'image est améliorée grâce à une réduction du scintillement (objets éloignés, cheveux, feuillage, etc.) et des saccades en mouvement.
-Auparavant, un bruit de grain, semblable à celui d'un film, était présent dans l'image. Bien que difficilement perceptible avec la compression YouTube, ce bruit a disparu.
-Cela s'applique à la plupart des versions PSSR (ancienne et nouvelle).
FF7 Rebirth :
-Les détails des objets éloignés sont beaucoup plus nets et stables (clôtures, feuillage, contours des objets géométriques, etc.).
-Réduction du scintillement et amélioration de la stabilité en mouvement.
-La végétation est plus belle, même s'il peut encore légèrement avoir un effet de flou quand on bouge la caméra mais c'est bien moins prononcé qu'avant.
-La résolution des textures est nettement supérieure et la résolution globale, ainsi que les détails, sont améliorés.
-Le mode graphique, en particulier, est beaucoup plus net et la résolution globale de l'image est de bien meilleure qualité en termes de détails.
Dragon Age : The Veilguard :
-Dans les anciennes versions PSSR, les détails étaient très instables et il y avait beaucoup d'artefacts de reconstruction et de bruit. Les nouvelles versions PSSR améliorent ce point. C'est le cas, mais le progrès est moins important.
-Il subsiste un léger effet de point, particulièrement visible sur certaines textures (vêtements), et la résolution globale des détails est moins nette.
Monster Hunter Wilds :
-Le PSSR amélioré est une nette amélioration par rapport à l'ancien : l'image est plus nette et plus fidèle à la résolution de sortie.
-L'aliasing est réduit et les contours sont plus précis.
-Le scintillement est moins prononcé et l'image est plus stable.
-C'est particulièrement visible sur les reflets.
Une première estimation du coût du nouveau PSSR a montré une amélioration très progressive, à peine perceptible.
Le nouveau PSSR est meilleur sur les jeux testés ici, mais l'amélioration varie d'un jeu à l'autre.
Si les développeurs font les bons choix, nous pourrions potentiellement constater uniquement des améliorations avec les nouveaux modèles PSSR, grâce à la possibilité d'activer ou de désactiver le PSSR.
Si GTA 6 fait un effort dès la sortie avec la PS5 Pro, cette dernière risque de s’arracher, surtout couplée avec les promos Black Friday en novembre 2026
Une PS5 Pro à 650 euros serait le "rêve" pour cette fin d’année
L'image est plus sharp, plus détaillé, et aussi beaucoup plus stable.
ça peut par moment sembler minime, on zoom par endroit pour bien voir les differences, comme par exemple sur PC quand je 'm'amusais' a passer du FSR3 vers du DLSS pour voir la différence.
Mais même en jeu, plus encore en regardant les détails ici et là, c'est tellement plus propre, c'est un plus vraiment très appréciable.
Juste avec cette upgrade du PSSR, c'est comme si le GPU de la PS5 Pro avait pris une gamme soudainement.
Puis la PS6 sortira très probablement avec une nouvelle version encore meilleure du PSSR avec même peut-être des choses comme le ray reconstruction ect...
Surtout si elle sort vraiment fin 2027, c'est dans seulement un peu plus d'un an.
ce sont pourtant ces machines qui en ont le plus besoin disposant d'une puissance brut inférieur et ca pourrait les faire perdurer de fou
, je parle meme pas de la XSS dont les réso interne pour le 60 fps sont ou serait trop basse.
encore un peu a attendre pour la Helix et avec le FSR diamond et l'auto SR via IA (sans cout en ressource via NPU) pour les jeux non supporté
Après oui, la PS6 arrivera avec son lot d'amélioration. On le voit sur Crimson Desert, la qualité du rendu et l'impact sur les perf du Ray Reconstruction de Nvidia est intouchable pour le moment pour AMD? meme sur des GPU haut de gamme, mais ça pourrait changer d'ici là.
Mais ouais, sur ce titre, le gap technique du PC avec la PS5/PS5 Pro semble vraiment visible.
Par contre, le cout de production de la PS6 semble "astronomique" par rapport a une PS5 pro, du genre 200$ en plus?
Donc moins cher qu'une PS5 Pro, je ne sais pas, si oui de très peu je pense vu les infos qu'on a. Mais le rapport perf/prix sera incomparable.
https://www.gamekyo.com/blog_article484662.html
mais tu le sais deja
https://x.com/CyberpunkGame/status/2033559467132858396
La PS5 Pro est cher car dés son lancement elle n'a pas été vendue à perte comme la PS5(ou Sony se rattrape sur les accessoires jeux et services)
Du coup je la vois bien au prix de la PS5 Pro mais vendue à perte cette fois.
skuldleif avec la crise de la RAM et des composants comme les GPU je reste prudent
Surtout en plus vu le bordel dans le monde tout est possible
tien capturé sur PS5
En tous cas, je vais enfin m'y mettre une fois l'update disponible ! Avec mon jeu physique qui date de 2020
Je ne sais pas ce qu'ils vont faire mais peut être on pourra espérer du RTGI et autres ajouts dessus.
Non je viens de commander la ps5 pro pour crimson.. alors qu'elle me donnait pas envie. J'ai revendu ps5 et series x.
Bah bon comme toujours ces comparos, c'est de la branlette et on voit aucune différence quasiment si on zoome pas.
La ps5 pro a eu le talent de dégrader les jeux pour pouvoir voir la différence sur le pssr2. C'est du génie.
En l'état j'attends de voir pour crimson. Et j'espère que gta6 va prendre en compte la ps5 pro pour plus qu'une meilleure résolution que quand on fait un zoom x10. Mais j'y crois moyen, rdr2 envoyait déjà sur une ps4 de base
Mais si la PS6 sort vraiment en fin d'année prochaine comme Kepler le pense même si il a dit qu'un délai pouvait toujours arriver, je me dis que pour si peu de temps ça ne vaut pas vraiment le coup et de toute façon ces jeux auront probablement des patchs ou des remasters sur PS6