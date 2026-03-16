PlayStation a annoncé que la nouvelle version du PSSR sera disponible le 17 mars à 6 heures du matin pour les jeux suivants :-SILENT HILL 2-SILENT HILL f-Dragon Age: The Veilguard-Control-Alan Wake 2-Senua’s Saga: Hellblade II-Final Fantasy VII Rebirth-Nioh 3-Rise of the Ronin-Monster Hunter Wilds-Dragon’s Dogma 2Crimson Desert adoptera aussi le nouveau PSSR lors de sa sortie le 19 mars. Et ce n’est pas tout : Assassin’s Creed Shadows et surtout Cyberpunk 2077 recevront également un patch dans les semaines à venir pour prendre en charge cette nouvelle version du PSSR.Digital Foundry a aussi pu testé en avance cette nouvelle version du PSSR :La version améliorée du PSSR est basée sur l'algorithme développé dans le cadre du projet Amethyst, fruit d'une collaboration entre Sony et AMD.Le FSR4 en est dérivé.Le nouveau PSSR n'est pas le FSR4 et représente également une itération de cette collaboration.La vidéo ne teste pas l'activation forcée du mode PSSR amélioré mais les versions implémentées via des correctifs.Les résolutions sont globalement identiques pour ces jeux.Silent Hill f :-L'effet sur la végétation de l'ancien PSSR à cause du RTGI a disparu; le nouveau PSSR est stable. Les détails des textures sont légèrement plus nets.-La stabilité globale de l'image est améliorée grâce à une réduction du scintillement (objets éloignés, cheveux, feuillage, etc.) et des saccades en mouvement.-Auparavant, un bruit de grain, semblable à celui d'un film, était présent dans l'image. Bien que difficilement perceptible avec la compression YouTube, ce bruit a disparu.-Cela s'applique à la plupart des versions PSSR (ancienne et nouvelle).FF7 Rebirth :-Les détails des objets éloignés sont beaucoup plus nets et stables (clôtures, feuillage, contours des objets géométriques, etc.).-Réduction du scintillement et amélioration de la stabilité en mouvement.-La végétation est plus belle, même s'il peut encore légèrement avoir un effet de flou quand on bouge la caméra mais c'est bien moins prononcé qu'avant.-La résolution des textures est nettement supérieure et la résolution globale, ainsi que les détails, sont améliorés.-Le mode graphique, en particulier, est beaucoup plus net et la résolution globale de l'image est de bien meilleure qualité en termes de détails.Dragon Age : The Veilguard :-Dans les anciennes versions PSSR, les détails étaient très instables et il y avait beaucoup d'artefacts de reconstruction et de bruit. Les nouvelles versions PSSR améliorent ce point. C'est le cas, mais le progrès est moins important.-Il subsiste un léger effet de point, particulièrement visible sur certaines textures (vêtements), et la résolution globale des détails est moins nette.Monster Hunter Wilds :-Le PSSR amélioré est une nette amélioration par rapport à l'ancien : l'image est plus nette et plus fidèle à la résolution de sortie.-L'aliasing est réduit et les contours sont plus précis.-Le scintillement est moins prononcé et l'image est plus stable.-C'est particulièrement visible sur les reflets.Une première estimation du coût du nouveau PSSR a montré une amélioration très progressive, à peine perceptible.Le nouveau PSSR est meilleur sur les jeux testés ici, mais l'amélioration varie d'un jeu à l'autre.Si les développeurs font les bons choix, nous pourrions potentiellement constater uniquement des améliorations avec les nouveaux modèles PSSR, grâce à la possibilité d'activer ou de désactiver le PSSR.