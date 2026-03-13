Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[GDC 2026] Clair Obscur : Expedition 33 a encore raflé cinq prix!


Clair Obscur: Expedition 33, développé par Sandfall Interactive et édité par Kepler Interactive, a été élu Jeu de l'année lors de la 26e édition des Game Developers Choice Awards (GDCA). Ce RPG de dark fantasy a raflé cinq prix, dont ceux du Meilleur Premier Jeu, des Meilleurs Graphismes, du Meilleur Scénario et de la Meilleure Écoute. Organisés chaque année par le GDC Festival of Gaming, les GDCA sont les plus prestigieuses récompenses internationales du secteur du jeu vidéo, honorant les meilleurs jeux de l'année écoulée et leurs créateurs.

Clair Obscur: Expedition 33 est un hommage vibrant au JRPG classique, qu'il réinvente avec des éléments d'action en temps réel et une esthétique et un scénario résolument inspirés de la France. Son histoire dramatique, mêlant angoisse et espoir, et son univers finement travaillé ont déjà suscité de nombreux éloges, confirmés par la performance magistrale de ce soir.

Source : https://gamesbeat.com/clair-obscur-expedition-33-dominates-game-developers-choice-awards/
    posted the 03/13/2026 at 05:19 AM by link49
