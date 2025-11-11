L'engouement des fans pour le jeu de simulation de vie « Pokémon Pokopia » a fait grimper en flèche le cours de l'action Nintendo mercredi, certains saluant ce nouveau titre comme un remède bienvenu aux conflits mondiaux. Le géant japonais Nintendo a enregistré des ventes exceptionnelles pour sa dernière console Switch 2, mais certains ont jugé le catalogue de nouveaux jeux pour cette plateforme peu attrayant.
Le succès initial de « Pokémon Pokopia », sorti le 5 mars et acclamé par la critique, avec des ruptures de stock annoncées dans le monde entier, a donc rassuré les investisseurs.
« Pokémon Pokopia », lancé en exclusivité sur Switch 2, « est immédiatement devenu un succès viral inattendu », a déclaré Atul Goyal, analyste chez la banque d'investissement Jefferies.
« Ce titre réussit à combler le fossé entre les joueurs passionnés et les joueurs occasionnels », a ajouté M. Goyal.
Le nouveau jeu Pokémon affiche une note globale de 89 sur Metacritic, un score record pour cette franchise de jeux vidéo vieille de trente ans, selon M. Goyal. L'action Nintendo a progressé de 9 % en milieu de matinée mercredi, probablement grâce à la diffusion de la bande-annonce finale du très attendu film « Super Mario », suite réunissant un casting prestigieux. Les joueurs ont comparé le jeu, dans lequel ils incarnent un personnage humanoïde chargé de redonner vie à un village, à « Animal Crossing », un autre jeu de simulation de vie de Nintendo qui a connu un grand succès pendant la pandémie.
« Si vous cherchez à vous évader du quotidien, essayez Pokopia, c'est comme une thérapie », a écrit l'influenceuse américaine Ashley Duncan sur X.
« Pendant le Covid, on avait Animal Crossing. Maintenant, on a Pokopia. Merci pour ces distractions, Nintendo », pouvait-on lire dans une autre publication X du compte fan Pokemon Daily Post, suivi par près de 90 millions de personnes.
Le principe de base de Pokémon, inspiré de la tradition japonaise de la chasse aux insectes pendant l'été, est de capturer et d'entraîner au combat des centaines de « monstres de poche » aux yeux ronds. Le phénomène a évolué depuis la sortie du premier jeu en 1996, donnant naissance à une série animée, des films, un jeu de cartes à collectionner et l'application de réalité augmentée pour smartphone « Pokémon Go ».
La Nintendo Switch 2, console de jeux la plus rapidement vendue au monde, est sortie en juin 2025 et succède à la première Switch. La Switch originale est désormais la deuxième console la plus vendue de tous les temps après la PlayStation 2 de Sony, notamment grâce au succès de jeux comme « Animal Crossing ».
