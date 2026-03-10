Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5/Xbox Series/Switch 2] Pragmata : Prochain succès critique et commercial de Capcom?


Capcom a annoncé que la démo gratuite Sketchbook de son prochain jeu de tir à la troisième personne, Pragmata, a été téléchargée plus de deux millions de fois. Le jeu a également été ajouté à sa liste de souhaits plus de deux millions de fois, témoignant d'une forte attente autour de sa sortie.

Se déroulant dans un futur proche où la découverte du minerai de Lunam a révolutionné la réplication de matériaux grâce au Lunafilament, l'histoire commence par la perte de contact avec une station de recherche lunaire. Les joueurs incarnent Hugh Williams, un spécialiste chargé d'enquêter sur la panne. Après qu'un séisme l'a séparé de son équipe, Hugh se retrouve seul jusqu'à ce qu'un androïde à l'apparence d'une jeune fille le sauve. Nommée Diana, cette construction avancée à base de Lunafilament devient l'alliée de Hugh pour s'échapper de la base lunaire.

Le système de combat de Pragmata repose sur la synergie entre l'armement de Hugh et le piratage informatique de Diana. Un panneau apparaît pendant les combats, permettant aux joueurs d'utiliser un curseur pour désactiver les défenses ennemies, exposant ainsi les adversaires et permettant à Hugh d'infliger de lourds dégâts avec son arme à feu.

L'exploration repose également sur les deux personnages. Le piratage informatique de Diana permet de contourner les systèmes verrouillés et de résoudre les énigmes environnementales, tandis que Hugh peut activer ses propulseurs pour traverser des terrains autrement inaccessibles. Pragmata sortira le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series X|S et PC (via Steam).

Source : https://noisypixel.net/pragmata-sketchbook-demo-2-million-downloads-wishlists//
    jenicris posted the 03/10/2026 at 02:32 PM
    Succès critique possible, commercial ? J'ai davantage de doutes.
    link49 posted the 03/10/2026 at 02:36 PM
    jenicris Après, ça reste une nouvelle licence, mais il y a moyen que le jeu se vende très bien je pense.
    skuldleif posted the 03/10/2026 at 03:00 PM
    on ne peut que l'esperer , une new ip capcom c'est pas tout les jours
    akinen posted the 03/10/2026 at 03:16 PM
    J’espère, la demo est geniale!
    51love posted the 03/10/2026 at 03:17 PM
    Le jeu aurait été précommandé par environ un million de joueurs sur Steam.
    Avec les autres supports et le fait qu'il reste un pe de temps, je serai pas étonné qu'il fasse au moins 2-3 millions au launch.

    Et ça serait déjà franchement pas mal.
    kisukesan posted the 03/10/2026 at 03:53 PM
    je l'attends celui-ci ! j'espère que le bouche à oreille fonctionnera !
    syoshu posted the 03/10/2026 at 04:15 PM
    skuldleif ben ca fait quand meme la 3eme nouvelle IP en 3 ans chez Capcom c'est pas ce que j'appellerai "rare". C'est vrai qu'avant ça, ça faisait un moment
