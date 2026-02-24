Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
[Switch 2] FFVII Rebirth : Du 30 fps autant que possible 


Plus tôt ce mois-ci, Square Enix a confirmé la sortie de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 en juin 2026.Comparé au premier opus, ce deuxième volet est un jeu bien plus vaste, avec des zones en monde ouvert certes petites, mais extrêmement détaillées. Malgré cela, l'objectif reste apparemment le même, d'après Naoki Hamaguchi, le directeur de la trilogie.

Dans une récente interview accordée à Automaton, il a indiqué que les ingénieurs de l'équipe visaient les 30 images par seconde « autant que possible ». Cela concernera non seulement Rebirth, mais aussi le troisième volet de la trilogie :

Naoki Hamaguchi : « Nous visons constamment les 30 images par seconde. Pour FFVII Rebirth et le troisième volet de la trilogie, nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour optimiser le jeu et garantir des performances stables à ce niveau. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience. »

Hamaguchi ajoute que l'équipe travaille d'arrache-pied pour optimiser le jeu et maintenir une fréquence d'images stable, tout en améliorant au maximum la qualité visuelle.Ces propos font suite à des déclarations récentes d'Hamaguchi, qui reconnaissait que le processus de production du deuxième opus avait été bien plus complexe, mais restait confiant quant à la capacité de son équipe d'ingénieurs à relever le défi.

Hamaguchi a également confirmé que les deux titres suivants le Remake offriront une expérience de jeu identique à celle des autres plateformes.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/final-fantasy-vii-rebirth-team-consistently-aiming-for-30fps-on-switch-2-wherever-possible/
    posted the 02/24/2026 at 12:31 PM by link49
    comments
    guiguif posted the 02/24/2026 at 12:33 PM
    20/30fps quoi
    ouroboros4 posted the 02/24/2026 at 12:33 PM
    "autant que possible"

    Aie.
    solarr posted the 02/24/2026 at 12:41 PM
    Même à 25fps, c'est jouable.
    chreasy97 posted the 02/24/2026 at 12:47 PM
    Si en travaillant sur la version PS5, ils se disent : non ce passage ne passera pas sur la Switch 2. C'est mort, car la NS2 sera donc en lead...
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 12:48 PM
    32 fps
    aeris534 posted the 02/24/2026 at 12:54 PM
    Hamaguchi a également confirmé que les deux titres suivants le Remake offriront une expérience de jeu identique à celle des autres plateformes.

    micheljackson posted the 02/24/2026 at 12:55 PM
    30fps "autant que possible"...notamment dans les menus
    shambala93 posted the 02/24/2026 at 12:57 PM
    Perso je peux plus jouer en 30fps . C’est sûrement idiot mais dorénavant ça ne passe plus.
    hypermario posted the 02/24/2026 at 01:11 PM
    shambala93 Pareil, moi je ne peux pas vivre avec moins de 6.000€ par mois, une fois que tu y a gouté pas moyen de revenir en arriere. Je comprendrais jamais ceux qui arrive a vivre avec 2.000€.
    micheljackson posted the 02/24/2026 at 01:19 PM
    hypermario
    30fps ça correspond plus au RSA
    rogeraf posted the 02/24/2026 at 01:34 PM
    shambala93 on ne voit quasi pas la différence entre 30 et 60 fps sur les jeux lents
    jenicris posted the 02/24/2026 at 01:40 PM
    On le voyait déjà dans le trailer que le framerate...
    Après le jeu a déjà du mal sur PS5, alors sur Switch 2, pas de surprise
