Plus tôt ce mois-ci, Square Enix a confirmé la sortie de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2 en juin 2026.Comparé au premier opus, ce deuxième volet est un jeu bien plus vaste, avec des zones en monde ouvert certes petites, mais extrêmement détaillées. Malgré cela, l'objectif reste apparemment le même, d'après Naoki Hamaguchi, le directeur de la trilogie.
Dans une récente interview accordée à Automaton, il a indiqué que les ingénieurs de l'équipe visaient les 30 images par seconde « autant que possible ». Cela concernera non seulement Rebirth, mais aussi le troisième volet de la trilogie :
Naoki Hamaguchi : « Nous visons constamment les 30 images par seconde. Pour FFVII Rebirth et le troisième volet de la trilogie, nos ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour optimiser le jeu et garantir des performances stables à ce niveau. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience. »
Hamaguchi ajoute que l'équipe travaille d'arrache-pied pour optimiser le jeu et maintenir une fréquence d'images stable, tout en améliorant au maximum la qualité visuelle.Ces propos font suite à des déclarations récentes d'Hamaguchi, qui reconnaissait que le processus de production du deuxième opus avait été bien plus complexe, mais restait confiant quant à la capacité de son équipe d'ingénieurs à relever le défi.
Hamaguchi a également confirmé que les deux titres suivants le Remake offriront une expérience de jeu identique à celle des autres plateformes.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/final-fantasy-vii-rebirth-team-consistently-aiming-for-30fps-on-switch-2-wherever-possible/
Aie.
30fps ça correspond plus au RSA
Après le jeu a déjà du mal sur PS5, alors sur Switch 2, pas de surprise