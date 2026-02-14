accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
name :
Dragon Quest VII Reimagined
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
RPG
other versions :
PC
-
Xbox Series X
Switch
-
link49
[Switch 2 & Ps5] Classement des meilleurs démarrages au Japon
Après le classement Ps5, place à celui de la Switch 2 :
Mario Kart World semble indétronâble. A noter que Dragon Quest VII: Reimagined a un bien meilleur ratio sur Switch 2 aux vues du parc installé comparé à la Ps5.
Source :
https://www.nintendolife.com/news/2026/02/japanese-charts-dragon-quest-vii-reimagined-blows-the-competition-out-of-the-water/
tags :
1
Like
Who likes this ?
yogfei
posted the 02/14/2026 at 05:40 AM by
link49
comments (
68
)
khazawi
posted
the 02/14/2026 at 06:19 AM
Le prime de Monster Hunter et de FF est loin. Monster Hunter sur PSP, c'était une folie niveau ventes.
link49
posted
the 02/14/2026 at 06:34 AM
C'est clair. Monster Hunter Wilds doit être le premier épisode canonique a ne pas atteindre le million au Japon.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 07:41 AM
khazawi
Le prime de Monster Hunter et de FF est loin
Oui et je note que c’est sur les consoles Sony que les ventes de ces deux licences ont commencé a decliner
Le public Sony a une grande part de responsabilité sur le déclin de FF et MH
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 07:47 AM
aeris996
ça t'arrive de ne jamais dire de la merde ? Tu participes bien au déclin du site toi
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 07:55 AM
ouroboros4
N’empêche, les ventes de jeux Switch 2 ne sont vraiment pas bonnes.
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 07:57 AM
aeris996
Sachant que les ventes de FF ont toujours été largement meilleures chez Sony que chez Nintendo, permet-moi d’en douter.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 07:58 AM
Comme je disais la Switch 2 c'est les jeux Nintendo et deux ou trois licences tiers (DQ en fait partie)
Et les consoles de salon classique ne sont plus que l'ombre d'elles même.
Très loin de la variété des jeux que l'on voyait encore jusqu'à l'époque 360/PS3
Bref une autre époque.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 08:04 AM
hyoga57
Les ventes FF et MH n’ont jamais ete aussi mauvaises que sur PS5
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 08:10 AM
hyoga57
c'est clair que c'est pas bon. L'âge d'or des FF même chez Nintendo c'est fini
link49
posted
the 02/14/2026 at 08:14 AM
hyoga57
Il y a combien de jeux qui ont dépassé le million sur Ps5 et sur Switch 2 au japon?
Un indice, une en a aucun.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 08:17 AM
link49
Sur Switch 2 il y a deux jeux qui ont atteint le million au Japon : Mario Kart World et Pokemon Legends Z-A NS2 Edition
Sur PS5 aucun jeu a atteint le million alors que ca va faire bientot 6 ans que la console est sortie
link49
posted
the 02/14/2026 at 08:19 AM
aeris996
Oui, il y en a déjà 2 sur Switch 2 en 8 mois mais "les ventes de jeux Switch 2 ne sont vraiment pas bonnes".
Je serais curieux de voir les ventes totales de l'ensemble des jeux sur chaque console.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 08:26 AM
link49
Les ventes de jeux Switch 2 sont excellentes au Japon.
Meme les jeux tiers en GKC se vendent mieux que les versions PS5 malgré un parc PS5 actuellement presque deux fois plus grand que celui de la Switch 2, ca veut tout dire
link49
posted
the 02/14/2026 at 08:30 AM
aeris996
En si peu de temps, on est d'accord, les ventes de jeux sont tout sauf mauvaises.
Surtout que le parc de Switch 2 ne joue pour l'instant pas en sa faveur.
delabayko
posted
the 02/14/2026 at 08:39 AM
La Switch 2 est devenue aussi une console de jeux tiers , et ça c’est super pour nous les joueurs , quasiment tout les jeux tiers je les prends sur SWITCH 2 alors que j’ai une SERIES X
ratchet
posted
the 02/14/2026 at 09:02 AM
Toujours la petite phrase de fin pour favoriser la S2
jobiwan
posted
the 02/14/2026 at 09:09 AM
Toujours des articles sans intérêts ou faussés. C'est quoi la plus-value?
Lorsqu'on veut faire des comparatifs pertinents, il faut peut-être tout prendre en compte !!! Quand tu as un Sony qui inonde de PS5 digital au rabais, les joueurs achetant des jeux digitaux sur PS5 participent autant au succès d'un titre.
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 09:10 AM
ratchet
d'ailleurs marrant de parler de ratio alors qu'il ya quelques jours on m'avait dit qu'on s'en foutait du ration. Visiblement pas tant que
tripy73
posted
the 02/14/2026 at 09:22 AM
jenicris
: pas sûr que prendre comme référence le Japon soit un bon moyen de déterminer si la machine est une console pour les jeux Nintendo, sans parler du fait qu'avec les GKC que privilégie les éditeurs tiers une partie non négligeables des ventes doivent se faire en déma.
De plus la console ayant seulement 8 mois d'existence, il faudra attendre encore quelques années pour tirer des conclusions sur les ventes de jeux tiers et ce au niveau mondial via les données officielles de Nintendo (famitsu reste un indicateur qui ne représente plus grand-chose et qui en plus affine ses données au fil des mois).
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 09:26 AM
tripy73
pas sûr que prendre comme référence le Japon soit un bon moyen de déterminer si la machine est une console pour les jeux Nintendo, sans parler du fait qu'avec les GKC que privilégie les éditeurs tiers une partie non négligeables des ventes doivent se faire en déma.
Je parlais spécifiquement du Japon car c'est un topic sur le Japon
De plus la console ayant seulement 8 mois d'existence, il faudra attendre encore quelques années pour tirer des conclusions sur les ventes de jeux tiers et ce au niveau mondial via les données officielles de Nintendo (famitsu reste un indicateur qui ne représente plus grand-chose et qui en plus affine ses données au fil des mois).
On verra oui. Je pense qu'elle sera essentiellement comme la Switch a ce niveau. Même si elle aura davantage de AAA que cette dernière
cyr
posted
the 02/14/2026 at 09:26 AM
La bonne ambiance. Qui a des actions ? On va gagner du temps
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 09:43 AM
delabayko
La Switch 2 est devenue aussi une console de jeux tiers
Oui. Les consoles Nintendo se vendent surtout pour les jeux Nintendo, et je pense que Nintendo aimerait que ca change.
Avec la Switch 2, Nintendo semble etre dans une strategie ou il veut que les jeux tiers deviennent des déclencheurs d'achat de la machine. Les tiers sont beaucoup mis en avant dans la communication autour de la machine et les jeux Nintendo plus en retrait. Suffit de voir les Partner Showcase qui se multiplie etc...
Je pense que c'est une bonne strategie. Convaincre d'abord les joueurs que la Switch 2 est une bonne machine pour les jeux tiers, de manière a constituer des le depart une base de joueurs solide qui achetera principalement les jeux tiers durant tout le cycle de vie de la machine.
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 10:01 AM
link49
Non sans déconner ? Ça ne change pas le fait que les ventes de jeux sur Switch 2 sont loin d'être au niveau. Alors que sur PS5 on est au courant depuis 2020.
Je sais pas, remémore-toi les ventes sur la première Switch qui étaient bien au-dessus.
aeris996
Les FF se vendent mieux sur PlayStation qu’ailleurs. Le seul qui s’est mieux vendu chez Nintendo récemment est la compilation Pixel Remaster.
Après oui, les tiers ne se vendent pas sur PS5. Mais c'est pas mieux sur Switch 2.
Ouroboros4
Jenicris
Ce qui est incroyable, c’est qu’on essaye limite de nous faire croire que les FF se vendent partout, sauf sur PlayStation.
tripy73
posted
the 02/14/2026 at 10:04 AM
jenicris
: OK on est d'accord, j'avais pas compris que tu parlais spécifiquement du Japon
link49
posted
the 02/14/2026 at 10:05 AM
hyoga57
Dans le même laps de temps, je ne pense pas que la Switch 1 a eu des million-sellers en 8 mois.
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 10:06 AM
link49
Je me demande si Mario Kart 8 et Mario Odyssey n’ont pas atteint ce score ?
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 10:08 AM
hyoga57
Après oui, les tiers ne se vendent pas sur PS5. Mais c'est pas mieux sur Switch 2.
[SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 160,101
[PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 118,798
Sisi sur Switch 2 c'est mieux malgré un parc installé deux fois inférieur.
link49
posted
the 02/14/2026 at 10:11 AM
hyoga57
En jeu de lancement, de mémoire, il y a eu Zelda : BOTW mais qui a mis du temps pour atteindre le million. Pour MK8D et Odyssey, je crois que ça a mis du temps aussi.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 10:13 AM
hyoga57
Ce qui est incroyable, c’est qu’on essaye limite de nous faire croire que les FF se vendent partout, sauf sur PlayStation
C'est sur Playstation que FF a connu son demarrage le plus minable avec les 336k d'FF16 en premiere semaine
Belle médaille pour la PS5
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 10:21 AM
aeris996
que dire de FF7 Remake sur Switch 2 avec des ventes à peine supérieur de la PS5 et le jeu à dégager du top même pas une semaine après.
La fameux retour de SE chez Nintendo
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 10:23 AM
ouroboros4
que dire de FF7 Remake sur Switch 2 avec des ventes à peine supérieur de la PS5
Meme la, la Switch 2 fait mieux que la PS5 meme si c'est "a peine superieur". Merci de le rappeler
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 10:26 AM
aeris996
c'est surtout mieux de rappeler que c'est un score miserable et que le jeu n'a même pas tenu une semaine.
50000 ventes en plus SE doit être joyeux
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 10:39 AM
hyoga57
Les FF se vendent mieux sur PlayStation qu’ailleurs.
FF se vend tellement bien sur Playstation que SE a décider de changer de strategie en catastrophe et s'orienter multi constructeurs pour cette licence apres les bides de FF16 et Rebirth
Deux echecs a la suite exclusivement sur PS5, c'etait un peu trop a encaisser pour Square Enix
newtechnix
posted
the 02/14/2026 at 10:49 AM
l'âge d'or du JV est passé depuis un bon moment maintenant.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 10:55 AM
hyoga57
ceux qui disent ça sur FF ne connaissent pas la série et surtout son fanboy
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 10:59 AM
newtechnix
Je suis pas d'accord.
Lorsqu'au Japon (je rappel que le sujet de l'article c'est le marché japonais), une console comme la Switch 1 se vend a pres de 37 millions, un record, aucune console n'avait atteint un tel plafond, avec des jeux comme Animal Crossing se vend a plus de 8 millions en physique, un autre record, et pour finir une Switch 2 qui effectue le meilleur demarrage de l'histoire pour une console, je vois deux consoles au succès incroyable avec des jeux ayant un succès fou.
Dans le dernier rapport financier de Nintendo, on apprend au global que le total de jeux Switch 1 vendu est d'1.5 milliard au 31 décembre 2025
Je pense qu'on vit un certain age d'or
zekk
posted
the 02/14/2026 at 11:33 AM
newtechnix
Il n'y a que certains fanboy un peu idiot qui peut penser le contraire
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 11:37 AM
aeris996
Tous les tiers sont passés multi. En plus si on passe par là, si les exclusivités Switch sont passées multi, c’est parce que ça a bidé dessus ?
Seul FF XVI est un échec, pas les autres. Et puis bon, ne la fait pas à moi hein. Plus de 80% des jeux tiers sur Switch 2 sont des échecs niveau ventes. C’est pas réservé à Sony hein.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 11:43 AM
hyoga57
solarr
posted
the 02/14/2026 at 11:47 AM
Link49
Pokemon Legends est devant Mario Kart World puisque sans bundle, il est juste derrière. Sinon, on ne peut pas comparer.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 11:50 AM
hyoga57
Seul FF XVI est un échec, pas les autres.
Rebirth, avec son demarrage a 262k, est non seulement un echec mais en realité c'est lui le plus mauvais lancement d'un FF au Japon, mais bon vu que c'est FF7 donc pas un nouveauté et en plus un remake, c'est plus juste a mes yeux d'attribuer le plus mauvais demarrage a FF16 qui est un episode inédit
Les ventes des jeux tiers au Japon sur Switch 2 ? Je vois Momotaro NS2 Edition qui est toujours dans le top 10 trois mois apres sa sortie
alors que les jeux PS5 quittent tous le top 10 la semaine suivante de leurs sortie
solarr
posted
the 02/14/2026 at 11:50 AM
newtechnix
il n'y a plus aucune variété. 17 ans plus tard, on se tape les mêmes trucs.
DQ, FF, MH, Pokemon : les exclusivités Nintendo au Japon sont devenues insipides, c'est d'une platitude !
Des jeux DS.
La Switch 3, le top sera pareil !
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 12:00 PM
solarr
Ah je me disait bien que le comparatif était biaisé en comptant comme vendu les MK du bundle
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 12:02 PM
solarr
Il existe aussi un bundle Switch 2 avec Pokemon Legend ZA, MKW n’est pas le seul
solarr
posted
the 02/14/2026 at 12:05 PM
aeris996
ok, mea culpa mais combien de mois plus tard ?
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 12:08 PM
solarr
Puis je rappel que le public a le choix d’acheter une Switch 2 seule sans Mario Kart World inclus.
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 12:51 PM
aeris996
Mondialement ça n’en est pas un.
Et tu sais très bien que la perte de vitesse de la saga date d’il y a une quinzaine d’années.
Ouais Momotaro, un seul jeu quoi.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 12:59 PM
hyoga57
Mondialement ça n'en est pas un.
Le sujet de cet article c’est les ventes japonaises mais je comprend que ce soit embarrassant pour toi d’en parler donc tu cherches a esquiver
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 01:10 PM
aeris996
Quand bien même, vu le parc de PS5 au Japon et qu’en plus le marché est full mobile, c’est un excellent score.
Surtout qu’on parle de physique et qu’en plus il s’agit d’un remake. C’est toujours mieux que dragon Quest VII sur Switch 2.
aeris772
posted
the 02/14/2026 at 01:32 PM
hyoga57
« Final Fantasy XVI avait déja déçu avec 336.000 unités physiques, mais Final Fantasy VII Rebirth montre qu'on peut encore creuser avec 263.000 boîtes écoulées pour la période de lancement, sans grand espoir pour le numérique qui n'a jamais tapé les 50 % avec cette licence. La PlayStation 5 s'offre néanmoins un petit boost, pas suffisant pour passer devant la Switch qui maintient une forme détonante, progressant pas à pas vers les 33 millions »
https://www.gamekyo.com/news89877_charts-japon-toujours-pas-de-signe-de-renaissance-pour-la-franchise-final-fantasy.html
Signé Gamekyo
Comme quoi, pas besoin d’être un pro-N pour faire un tel constat objectif
gat
posted
the 02/14/2026 at 02:24 PM
hyoga57
aeris996
Goku VS Vegeta
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 03:25 PM
aeris996
La source.
solarr
posted
the 02/14/2026 at 03:27 PM
aeris996
il y a combien de mois d'écart entre le 05 juin MKW et la sortie de Pokemon ?
gat
posted
the 02/14/2026 at 03:46 PM
tripy73
J’suis mort. Tu casses les couilles à
jenicris
mais au branquignol de aeris666 aux 107 comptes tu lui dis rien
cidkageno
posted
the 02/14/2026 at 03:48 PM
Les ventes de jeux sur ps5 c'est vraiment la cata
edgar
posted
the 02/14/2026 at 03:54 PM
Quoi même aujourd’hui vous vous prenez la tête ?
C’est la Saint Valentin bordel, alors profitez-en pour vous tailler des pipes !
gat
posted
the 02/14/2026 at 03:58 PM
edgar
Toi TG. Ne fais pas le gars qui semble loin de cette gueguerre alors que tu te branles sur la Switch depuis 2017
tripy73
posted
the 02/14/2026 at 04:02 PM
gat
: toujours au top tes interventions, tu as rien d'autre à faire en ce samedi ?
Je casse pas les couilles à
jenicris
, on a déjà parlé de ce sujet à d'autres reprises et c'est quelqu'un avec qui il est plaisant d'échanger et c'est avec ce genre de personne que j'apprécie discuter, pas avec ceux qui passent leur temps à faire leur gueguerre de console puérile ou qui passent sur le site juste pour titiller les gens pour essayer d'avoir un peu d'attention.
Bref, comme je t'ai déjà dit, évite de me notifier pour m'impliquer dans tes délires, j'ai pas que ça à faire de répondre à des attention whores comme toi.
gat
posted
the 02/14/2026 at 04:06 PM
tripy73
Oui vive la Wii U
edgar
posted
the 02/14/2026 at 04:14 PM
gat
Mec je m’étais marié entre temps, du coup j’avais arrêté de me branler durant plusieurs années.
D’ailleurs c’est pour cette raison que j’avais quitté le navire Gamekyo, je pensais même ne jamais y revenir.
Mais depuis mon divorce au mois de mai dernier, j’ai repris du poil de la bête avec mon poignet.
Et des fois j’en viens même à me demander si c’est pas à cause de la Switch 2 que j’ai divorcé, car je me suis séparé de ma femme seulement deux semaines avant le lancement de la console.
51love
posted
the 02/14/2026 at 05:22 PM
Difficile de comparer les époques, la part du physique est en chute libre au Japon aussi.
Doit y avoir environ 1 jeu sur 2 sur console Nintendo qui est une version demat, sur PlayStation ça doit être pire, probablement autour de 2 jeux sur 3 vendus en demat.
Le dernier DQ, 450k au launch en physique en cumulant les 3 supports, ça titille peut être le million avec le demat, ça reste un score plus qu'honorable pour un remake, même d'une telle licence
Monster Hunter wilds a du tourner entre 1 et 1.5 millions a son launch sur PS5, c'est assez impressionnant, même si la marque PlayStation est en perte de vitesse la bas.
Pour Mario Kart World, même s'il est vendu en bundle, c'est un jeu de launch et ils allaient pas en vendre plus que de console.. Mais ce qui est évident c'est que s'il était sorti avec un parc de Switch 2 bien installé, le jeu aurait probablement pu claquer sans forcer les 2 millions à sa sortie, en plus d'être le principal carburant des ventes de la Switch 2.
Ya qu'une poignée de jeux en 2026 qui peuvent être de tel succès et system sellers.
Les FF sont en pertes de vitesse, mais l'erreur a été de ne pas les sortir aussi au moins sur PS4 la bas, la base de PS5 était pas ouf. Même si les années passent et que le physique meurt tjs un peu plus, il est probable que FF7 P3 se vendent au launch bien mieux que Rebirth et peut-être même Remake en cumulant les ventes PS5 et S2.
Parce même si Remake na pas fait de folies sur S2, c'était évident vu la sortie tardive, il en sera de même pour Rebirth on va fera pas les étonnés, les futurs FF s'ils sont day one multi, ça leur fera du bien.
khazawi
posted
the 02/15/2026 at 07:18 AM
51love
ca ne changera rien pour les jeux FF les sorties en day one car les jeux Square Enix, les gens s'en foutent depuis des années.
Regarde Dragon Quest, multi ou non, ca ne se vend pas bien en dehors du Japon.
Square Enix est comme Ubisoft : un éditeur du passé et qui ne reviendra jamais à son prime
aeris772
posted
the 02/15/2026 at 07:24 AM
hyoga57
Ouais Momotaro, un seul jeu quoi.
Ca fait que quelques mois que la Switch 2 est sur le marché, elle a deja un jeu tiers qui squatte le top 10 japonais depuis 3 mois consécutifs
Sur PS5 il y en a combien ? Ca fait plus de 5 ans que la PS5 est sur le marché, combien et quels sont les jeux PS5 qui sont resté plusieurs mois dans le top 10 japonais ?
Petit indice : aucun jeux
aeris772
posted
the 02/15/2026 at 07:51 AM
edgar
Quoi même aujourd'hui vous vous prenez la tête ?
Zero prise de tete de mon coté. Je ne fais que débattre argument contre argument, cet espace commentaire est aussi là pour ça après tout
51love
posted
the 02/15/2026 at 08:45 AM
khazawi
ne jamais présager du futur avec autant de certitude. Ça va prendre du temps pour remettre FF sur de bons rails, ça sera pas simple mais ça peut se faire.
Et comme je t'ai déjà dit, il suffit pas de faire du multi support pour bien vendre. Nombre de jeux sortent partout et échouent commercialement.
Parce que chaque jeu à un potentiel commercial, parfois faible, parfois immense. l'avantage du multi support c'est que tu maximises ce potentiel commercial.
Par exemple, le dernier remake de DQ, je crois pas un instant qu'il aurait pu se vend autant en exclusivité PS5.
khazawi
posted
the 02/15/2026 at 09:25 AM
51love
ca dure depuis très longtemps pour Square Enix. Ce n'est pas passager mais structurel. Ca ne m'étonnerait pas que Square Enix finisse par avoir de gros soucis financiers.
DQ, exclu ou pas, en dehors du Japon, ca ne se vend pas. C'est pas quelques ventes supplémentaires qui vont changer les choses fondamentalement.
Tu verras, le FF17 ne fera pas mieux que les opus précédent voire fera peut-être pire lol
51love
posted
the 02/15/2026 at 09:42 AM
khazawi
c'est justement pour ça qu'ils ont changé de direction. Parce que bon, avec des titres comme Forspoken notamment ils ont touché le fond commercialement, et c'était pas en rapport avec leur politique multi support. C'est un tout, mais ils ont certainement fini par observer ce qui fonctionnait chez les concurrents et vont revenir sur des choses simples et efficaces en terme d'expérience d'un côté, et arrêté les exclusivités qui nuisent aux marques à long terme.
J'espère que FF17 contribuera à redresser la barre en remettant la licence sur de bons rails. en l'êtat je suis pas devin je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
khazawi
posted
the 02/15/2026 at 09:54 AM
51love
tous les autres jeux sortis en simultané n'ont pas été spécialement mieux vendus.
FF17 n'est attendu que par les nostalgiques des années 90/2000 mais les plus jeunes, ça fait bien longtemps que ca ne leur parle pas et ça ne s'arrangera pas.
FF7R a fait moins bien que FF16 alors que c'est le jeu l'enclos iconique de Square Enix.
citer un membre
Oui et je note que c’est sur les consoles Sony que les ventes de ces deux licences ont commencé a decliner
Le public Sony a une grande part de responsabilité sur le déclin de FF et MH
Et les consoles de salon classique ne sont plus que l'ombre d'elles même.
Très loin de la variété des jeux que l'on voyait encore jusqu'à l'époque 360/PS3
Bref une autre époque.
Un indice, une en a aucun.
Sur PS5 aucun jeu a atteint le million alors que ca va faire bientot 6 ans que la console est sortie
Je serais curieux de voir les ventes totales de l'ensemble des jeux sur chaque console.
Meme les jeux tiers en GKC se vendent mieux que les versions PS5 malgré un parc PS5 actuellement presque deux fois plus grand que celui de la Switch 2, ca veut tout dire
Surtout que le parc de Switch 2 ne joue pour l'instant pas en sa faveur.
Lorsqu'on veut faire des comparatifs pertinents, il faut peut-être tout prendre en compte !!! Quand tu as un Sony qui inonde de PS5 digital au rabais, les joueurs achetant des jeux digitaux sur PS5 participent autant au succès d'un titre.
De plus la console ayant seulement 8 mois d'existence, il faudra attendre encore quelques années pour tirer des conclusions sur les ventes de jeux tiers et ce au niveau mondial via les données officielles de Nintendo (famitsu reste un indicateur qui ne représente plus grand-chose et qui en plus affine ses données au fil des mois).
Je parlais spécifiquement du Japon car c'est un topic sur le Japon
De plus la console ayant seulement 8 mois d'existence, il faudra attendre encore quelques années pour tirer des conclusions sur les ventes de jeux tiers et ce au niveau mondial via les données officielles de Nintendo (famitsu reste un indicateur qui ne représente plus grand-chose et qui en plus affine ses données au fil des mois).
On verra oui. Je pense qu'elle sera essentiellement comme la Switch a ce niveau. Même si elle aura davantage de AAA que cette dernière
Oui. Les consoles Nintendo se vendent surtout pour les jeux Nintendo, et je pense que Nintendo aimerait que ca change.
Avec la Switch 2, Nintendo semble etre dans une strategie ou il veut que les jeux tiers deviennent des déclencheurs d'achat de la machine. Les tiers sont beaucoup mis en avant dans la communication autour de la machine et les jeux Nintendo plus en retrait. Suffit de voir les Partner Showcase qui se multiplie etc...
Je pense que c'est une bonne strategie. Convaincre d'abord les joueurs que la Switch 2 est une bonne machine pour les jeux tiers, de manière a constituer des le depart une base de joueurs solide qui achetera principalement les jeux tiers durant tout le cycle de vie de la machine.
Je sais pas, remémore-toi les ventes sur la première Switch qui étaient bien au-dessus.
aeris996 Les FF se vendent mieux sur PlayStation qu’ailleurs. Le seul qui s’est mieux vendu chez Nintendo récemment est la compilation Pixel Remaster.
Après oui, les tiers ne se vendent pas sur PS5. Mais c'est pas mieux sur Switch 2.
Ouroboros4 Jenicris Ce qui est incroyable, c’est qu’on essaye limite de nous faire croire que les FF se vendent partout, sauf sur PlayStation.
[SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 160,101
[PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 118,798
Sisi sur Switch 2 c'est mieux malgré un parc installé deux fois inférieur.
C'est sur Playstation que FF a connu son demarrage le plus minable avec les 336k d'FF16 en premiere semaine
Belle médaille pour la PS5
La fameux retour de SE chez Nintendo
Meme la, la Switch 2 fait mieux que la PS5 meme si c'est "a peine superieur". Merci de le rappeler
50000 ventes en plus SE doit être joyeux
FF se vend tellement bien sur Playstation que SE a décider de changer de strategie en catastrophe et s'orienter multi constructeurs pour cette licence apres les bides de FF16 et Rebirth
Deux echecs a la suite exclusivement sur PS5, c'etait un peu trop a encaisser pour Square Enix
Lorsqu'au Japon (je rappel que le sujet de l'article c'est le marché japonais), une console comme la Switch 1 se vend a pres de 37 millions, un record, aucune console n'avait atteint un tel plafond, avec des jeux comme Animal Crossing se vend a plus de 8 millions en physique, un autre record, et pour finir une Switch 2 qui effectue le meilleur demarrage de l'histoire pour une console, je vois deux consoles au succès incroyable avec des jeux ayant un succès fou.
Dans le dernier rapport financier de Nintendo, on apprend au global que le total de jeux Switch 1 vendu est d'1.5 milliard au 31 décembre 2025
Je pense qu'on vit un certain age d'or
Seul FF XVI est un échec, pas les autres. Et puis bon, ne la fait pas à moi hein. Plus de 80% des jeux tiers sur Switch 2 sont des échecs niveau ventes. C’est pas réservé à Sony hein.
Rebirth, avec son demarrage a 262k, est non seulement un echec mais en realité c'est lui le plus mauvais lancement d'un FF au Japon, mais bon vu que c'est FF7 donc pas un nouveauté et en plus un remake, c'est plus juste a mes yeux d'attribuer le plus mauvais demarrage a FF16 qui est un episode inédit
Les ventes des jeux tiers au Japon sur Switch 2 ? Je vois Momotaro NS2 Edition qui est toujours dans le top 10 trois mois apres sa sortie alors que les jeux PS5 quittent tous le top 10 la semaine suivante de leurs sortie
DQ, FF, MH, Pokemon : les exclusivités Nintendo au Japon sont devenues insipides, c'est d'une platitude !
Des jeux DS.
La Switch 3, le top sera pareil !
Et tu sais très bien que la perte de vitesse de la saga date d’il y a une quinzaine d’années.
Ouais Momotaro, un seul jeu quoi.
Le sujet de cet article c’est les ventes japonaises mais je comprend que ce soit embarrassant pour toi d’en parler donc tu cherches a esquiver
Surtout qu’on parle de physique et qu’en plus il s’agit d’un remake. C’est toujours mieux que dragon Quest VII sur Switch 2.
« Final Fantasy XVI avait déja déçu avec 336.000 unités physiques, mais Final Fantasy VII Rebirth montre qu'on peut encore creuser avec 263.000 boîtes écoulées pour la période de lancement, sans grand espoir pour le numérique qui n'a jamais tapé les 50 % avec cette licence. La PlayStation 5 s'offre néanmoins un petit boost, pas suffisant pour passer devant la Switch qui maintient une forme détonante, progressant pas à pas vers les 33 millions »
https://www.gamekyo.com/news89877_charts-japon-toujours-pas-de-signe-de-renaissance-pour-la-franchise-final-fantasy.html
Signé Gamekyo
Comme quoi, pas besoin d’être un pro-N pour faire un tel constat objectif
Goku VS Vegeta
C’est la Saint Valentin bordel, alors profitez-en pour vous tailler des pipes !
Je casse pas les couilles à jenicris, on a déjà parlé de ce sujet à d'autres reprises et c'est quelqu'un avec qui il est plaisant d'échanger et c'est avec ce genre de personne que j'apprécie discuter, pas avec ceux qui passent leur temps à faire leur gueguerre de console puérile ou qui passent sur le site juste pour titiller les gens pour essayer d'avoir un peu d'attention.
Bref, comme je t'ai déjà dit, évite de me notifier pour m'impliquer dans tes délires, j'ai pas que ça à faire de répondre à des attention whores comme toi.
D’ailleurs c’est pour cette raison que j’avais quitté le navire Gamekyo, je pensais même ne jamais y revenir.
Mais depuis mon divorce au mois de mai dernier, j’ai repris du poil de la bête avec mon poignet.
Et des fois j’en viens même à me demander si c’est pas à cause de la Switch 2 que j’ai divorcé, car je me suis séparé de ma femme seulement deux semaines avant le lancement de la console.
Doit y avoir environ 1 jeu sur 2 sur console Nintendo qui est une version demat, sur PlayStation ça doit être pire, probablement autour de 2 jeux sur 3 vendus en demat.
Le dernier DQ, 450k au launch en physique en cumulant les 3 supports, ça titille peut être le million avec le demat, ça reste un score plus qu'honorable pour un remake, même d'une telle licence
Monster Hunter wilds a du tourner entre 1 et 1.5 millions a son launch sur PS5, c'est assez impressionnant, même si la marque PlayStation est en perte de vitesse la bas.
Pour Mario Kart World, même s'il est vendu en bundle, c'est un jeu de launch et ils allaient pas en vendre plus que de console.. Mais ce qui est évident c'est que s'il était sorti avec un parc de Switch 2 bien installé, le jeu aurait probablement pu claquer sans forcer les 2 millions à sa sortie, en plus d'être le principal carburant des ventes de la Switch 2.
Ya qu'une poignée de jeux en 2026 qui peuvent être de tel succès et system sellers.
Les FF sont en pertes de vitesse, mais l'erreur a été de ne pas les sortir aussi au moins sur PS4 la bas, la base de PS5 était pas ouf. Même si les années passent et que le physique meurt tjs un peu plus, il est probable que FF7 P3 se vendent au launch bien mieux que Rebirth et peut-être même Remake en cumulant les ventes PS5 et S2.
Parce même si Remake na pas fait de folies sur S2, c'était évident vu la sortie tardive, il en sera de même pour Rebirth on va fera pas les étonnés, les futurs FF s'ils sont day one multi, ça leur fera du bien.
Regarde Dragon Quest, multi ou non, ca ne se vend pas bien en dehors du Japon.
Square Enix est comme Ubisoft : un éditeur du passé et qui ne reviendra jamais à son prime
Ca fait que quelques mois que la Switch 2 est sur le marché, elle a deja un jeu tiers qui squatte le top 10 japonais depuis 3 mois consécutifs
Sur PS5 il y en a combien ? Ca fait plus de 5 ans que la PS5 est sur le marché, combien et quels sont les jeux PS5 qui sont resté plusieurs mois dans le top 10 japonais ?
Petit indice : aucun jeux
Zero prise de tete de mon coté. Je ne fais que débattre argument contre argument, cet espace commentaire est aussi là pour ça après tout
Et comme je t'ai déjà dit, il suffit pas de faire du multi support pour bien vendre. Nombre de jeux sortent partout et échouent commercialement.
Parce que chaque jeu à un potentiel commercial, parfois faible, parfois immense. l'avantage du multi support c'est que tu maximises ce potentiel commercial.
Par exemple, le dernier remake de DQ, je crois pas un instant qu'il aurait pu se vend autant en exclusivité PS5.
DQ, exclu ou pas, en dehors du Japon, ca ne se vend pas. C'est pas quelques ventes supplémentaires qui vont changer les choses fondamentalement.
Tu verras, le FF17 ne fera pas mieux que les opus précédent voire fera peut-être pire lol
J'espère que FF17 contribuera à redresser la barre en remettant la licence sur de bons rails. en l'êtat je suis pas devin je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
FF17 n'est attendu que par les nostalgiques des années 90/2000 mais les plus jeunes, ça fait bien longtemps que ca ne leur parle pas et ça ne s'arrangera pas.
FF7R a fait moins bien que FF16 alors que c'est le jeu l'enclos iconique de Square Enix.