Si tout se déroule comme prévu, FromSoftware s'apprête à réaliser une année 2026 exceptionnelle sur Nintendo Switch 2. Elden Ring: Tarnished Edition et The Duskbloods ont été annoncés lors du Nintendo Direct Switch 2 d'avril 2025, mais depuis, le développement des deux jeux est resté plutôt discret.
Cependant, les deux titres ont été mentionnés dans le rapport financier de Kadokawa (propriétaire de FromSoftware) pour le troisième trimestre 2025/26 (via VGC), et tous deux visent toujours une sortie en 2026. Malheureusement, les réponses du rapport sont assez vagues, mais au moins, les deux jeux sont toujours en développement, n'est-ce pas ?
Interrogé sur la date de sortie d'Elden Ring: Tarnished Edition, Kadokawa se contente de déclarer : « Nous n'avons pas encore annoncé de date de sortie précise. » La question soulève la question de savoir si le jeu est inclus dans les prévisions pour l'exercice fiscal, ce que Kadokawa « n'a pas divulgué ». Il ne faut donc peut-être pas s'attendre à une sortie le mois prochain.
Même constat pour The Duskbloods : Kadokawa réaffirme n'avoir annoncé « aucune date de sortie précise ». Le rapport confirme toutefois une distribution conjointe avec Nintendo, « les responsabilités commerciales étant réparties par région », et réitère l'exclusivité du jeu sur Switch 2.
Voilà donc tout ce que nous savons pour le moment. Il faudra probablement attendre le prochain Nintendo Direct pour en savoir plus. Et même là, rien n'est garanti.
Elden Ring: Tarnished Edition devait initialement sortir en 2025. Ce portage du RPG en monde ouvert acclamé par la critique inclura de nouvelles classes et l'extension Shadow of the Erdtree. Les premiers retours de la Gamescom 2025 étaient plutôt négatifs concernant l'état du portage, mais les versions ultérieures ont globalement amélioré l'expérience des joueurs et des critiques.
Depuis sa révélation, The Duskbloods est resté quasiment muet, hormis un court extrait diffusé lors des Game Awards l'an dernier et une petite fuite d'informations affirmant que le jeu recèle « de nombreux éléments novateurs dont l'équipe est très fière ». On sait qu'il s'agit d'un jeu PvPvE où l'on incarne un personnage vampirique que l'on personnalise pour affronter d'autres joueurs en ligne… et c'est à peu près tout.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/yes-elden-ring-and-the-duskbloods-are-definitely-still-coming-to-switch-2-in-2026/
Ce sera peut etre Nintendo qui editera le jeu mais ce statut n'empeche pas d'etre en GKC quand on voit l'exemple avec Pokopia
Donc une version PS5 tu peux l'attendre longtemps elle n'arrivera pas
Comme dit à Aeris555, pour Elden Ring Tarnished Edition, ce serait vraiment vraiment ouf, mais pour The Duskblood, qui sera très probablement sur une cartouche 64Go (ou moins, s'il devait en sortir entre temps), puisqu'il sera exclusif à la console Nintendo Switch 2, ce sera en réalité moins significatif car c'est un jeu multijoueurs uniquement (exception faite du HUB, je crois).
aeris555
Pour Elden Ring, la version japonaise sera en format GKC, mais la distribution des jeux Fromsoftware est différente selon la région du monde, donc en faite, on en sait rien (nous concernant), même si Namco Bandai étant Namco Bandai, il fait assez peu de doute - même si on peut espérer que d'un jeu vendu à plus de 30 millions d'exemplaire et son extension plus du tiers, l'éditeur puisse faire un geste.
Maintenant bon, l'édition Tarnished Edition regroupe le jeu original et son extension, donc la question à se poser en premier lieu, c'est plutôt celle-ci : est-ce que la taille du jeu sur Switch 2 nécessite vraiment l'usage d'une GKC ou cela aurait-il pu être évité ? C'est ça la vraie question. Quant à The Duskblood, qu'il sorte entier sur la cartouche ou non, en réalité, ça importe beaucoup moins qu'Elden Ring, puisque c'est un jeu multijoueurs uniquement (à l'exception du HUB), car le gain de place pour un tel jeu - car je ne crois pas qu'il pèsera bien lourd, et pour s'en convaincre... y'a qu'à voir un Sekiro : Shadows Die Twices qui sur Xbox One X pèse environ 14 Go (y'a pire).
En 30fps, certes, mais en mode portable et si t'as un écran ou une TV compatible 120Hz, ça doit se jouer, si...
Puis en mode portable, le 30fps se ressentira moins au niveau des yeux avec un écran tel que celui qu'embarque la Nintendo Switch 2, même si c'est vrai qu'en galopant, c'est la où ça sera le plus dérangeant, je pense. En espérant que le jeu soit stable et bon dans ses résolutions.
La licence appartient à From Software et non à Nintendo donc il a toutes ses chances de sortir ailleurs. Les licences de Bloodborne et DS appartiennent à Sony
C'est plus proche du cas de Silent Hill 2R. Qui a fini par sortir ailleurs
Le meilleur exemple c'est Bayonneta. La licence n'appartient pas a Nintendo elle appartient a Sega. Donc si on suit ton raisonnement, Bayonetta 2 et 3 avaient "toute les chances de sortir ailleurs", pourtant c'est resté exclusif Nintendo
Donc tu as une vision assez simpliste et reductrice des choses. Ce n'est pas aussi simple que ca.
Non tu es juste dans le déni de la réalité : le jeu n'appartient pas à Nintendo et n'avait pas besoin d'eux pour être fait (contrairement à Bayo jeu de niche d'un petit dev financièrement) et Nintendo n'a pas su garder des jeux comme Monster Hunter donc aucune raison qu'ils puissent garder un Souls de FS