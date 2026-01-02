Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Switch 1/2] Le Virtual Boy fera t-il mieux que l'original?


L'application Virtual Boy - Nintendo Classics arrive sur Switch 2 le 17 février 2026, exclusivement pour les abonnés au pack d'extension Nintendo Switch Online. Pour jouer, vous aurez également besoin du casque Virtual Boy (ou de son équivalent en carton), disponible en précommande depuis quelques mois sur la boutique en ligne Nintendo. Si vous n'avez pas encore précommandé, il est malheureusement trop tard pour le moment.

Au 31 janvier 2026, le casque Virtual Boy est officiellement épuisé sur la boutique My Nintendo. Le Virtual Boy n'a pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie initiale, mais il semble que ses jeux et son format conservent une certaine popularité cette année. Même le modèle en carton, moins cher, est actuellement indisponible.

D'après la page de la boutique, il sera peut-être possible de se procurer à nouveau le Virtual Boy une fois le service lancé. Un message sous le titre indiqué : «Si vous n'avez pas pu précommander, veuillez consulter cette page à partir du 16/02/2026 pour acheter (dans la limite des stocks disponibles)».

Source : https://www.gonintendo.com/contents/57231-the-virtual-boy-switch-switch-2-accessory-has-sold-out-ahead-of-launch/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/01/2026 at 03:07 PM by link49
    comments (9)
    fdestroyer posted the 02/01/2026 at 03:37 PM
    Mais genre, c'est impossible de jouer en 2D sur sa TV ou en mode portable ? Faut absolument laccesoir ?
    masharu posted the 02/01/2026 at 03:40 PM
    Ils en n'ont pas produit beaucoup, tout simplement.

    Le seule problème c'est l'obligation pour jouer aux jeux VB, ça ne devrait pas l'être. Ça aurait été comme forcer la console d'être en mode portable pour jouer aux jeux GB/GBC et GBA...
    judebox posted the 02/01/2026 at 03:47 PM
    Alors à l'époque ce n'était dispo qu'au Japon et en plus il n'y avait pas internet.
    Mais ça reste toujours aujourd'hui un appareil bien naze avec des jeux tout aussi nazes (encore plus maintenant) et qui foutent la gerbe.

    Alors ce serait aberrant que ça se vende plus qu'à l'époque, mais avec la société de consommation qu'on est devenu, ça ne m'étonnerai pas...
    fdestroyer posted the 02/01/2026 at 04:03 PM
    judebox Japon et USA, et ya plusieurs jeux qui sont très bon, Wario Land en tête. C'est le format (avoir la gueule posé dans un casque qui n'a même pas de serre tête !!) le gros soucis
    judebox posted the 02/01/2026 at 04:16 PM
    fdestroyer yes, USA également. Par contre les jeux t’y joues une fois et tu arrêtes, c’est quand même pas ouf. Et les couleurs…
    fdestroyer posted the 02/01/2026 at 04:30 PM
    judebox Oui c'est pas la fiesta, c'est clair, mais ça vaut la peine de donner la possibilité d'y jouer.

    Et je comprends toujours pas comment Nintendo à pu ne pas sortir la virtual Boy en relief sur 3DS .. l'un des plus gros manquement jamais vu ?! Sérieux l'histoire s'écrivait toute seule là!
    vieuxconsoleux posted the 02/01/2026 at 04:35 PM
    Jouer en 2D flat n’a AUCUN intérêt, vraiment, les jeux ne tiennent que par le côté 3D ( meme wario qui en sympa sans plus).
    Par contre j’y ai rejoué l’année dernière quand ils l’ont annoncé et l’effet whaou marche toujours, malgré les casques VR récent . Et puis t’as pas la gerbe.
    Hate de voir les retours par rapport à l’original , pour ceux qui veulent le tester, perso ça sera sans moi vu que j’ai l’original avec seulement 5 jeux mais j’ai les meilleurs!
    fuu posted the 02/01/2026 at 05:39 PM
    J'ai utilisé un émulateur virtualboy sur mon meta quest, les jeux sont bons, surtout le wario
    cyr posted the 02/01/2026 at 08:34 PM
    J'ai jamais compris , mais sans moi.
