Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
name :
Dragon Quest VII Reimagined
platform :
Switch 2
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
RPG
other versions :
PC
-
Xbox Series X
Switch
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
> blog
[DQ7R] Le jeu sort cette semaine, vous allez l'acheter?
Le 05 févier, le jeu DRAGON QUEST VII Reimagined sera disponible. Vous allez le prendre sur quel support?
Personnelement, je le prendrais sur Switch 2, le format ne me dérangeant pas.
Source :
https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/DRAGON-QUEST-VII-Reimagined-2915159.html?srsltid=AfmBOooeRyCm0abRaae3KLVLg-lZvd5wcfCluMLZ_uc5AxhrXceo3_EA/
posted the 02/01/2026 at 06:29 AM by
link49
comments (
58
)
megadeth
posted
the 02/01/2026 at 06:35 AM
préco sur ps5
link49
posted
the 02/01/2026 at 06:37 AM
J'ai vraiment hâte, surtout que j'ai aimé et toujours la version 3DS.
narustorm
posted
the 02/01/2026 at 07:01 AM
Préco ps5 je le ferrai sur le ps portal
darkxehanort94
posted
the 02/01/2026 at 07:12 AM
Jamais de la vie
aeris223
posted
the 02/01/2026 at 07:21 AM
Oui sur Switch 2
ouroboros4
posted
the 02/01/2026 at 07:29 AM
Sur PS5 la seul et l'unique version physique évidemment.
ratchet
posted
the 02/01/2026 at 07:35 AM
Le fanboyisme qui conduit à des choix ridicules.
Faut prendre tout sauf S2.
aeris223
posted
the 02/01/2026 at 07:37 AM
Link49
Personnelement, je le prendrais sur Switch 2, le format ne me dérangeant pas.
Pareil je le prendrai pas en demat mais en Game Key Card car non seulement ce format ne me derange pas mais en plus je le cautionne.
Des lors ou il y a une boite et une cartouche, une GKC est un format physique
ouroboros4
posted
the 02/01/2026 at 07:39 AM
ratchet
rendan
posted
the 02/01/2026 at 07:41 AM
Sur Switch 2 évidemment la meilleure version
aeris223
posted
the 02/01/2026 at 07:43 AM
rendan
kujiraldine
posted
the 02/01/2026 at 07:49 AM
Je le prends sur Steam.
Avantages Steam:
- Le combo PC fixe / Steam Deck avec cross save est super confort, surtout pour un jeu aussi long. DQ7 de base, c'est facilement plus de 100h.
- Le jeu est moins cher.
- Petit bonus: Comme c'est un jeu sur Unreal Engine (je crois), je pourrai le faire en VR par curiosité.
Pourquoi pas la version PS5 ou Switche 2 ?:
- La PS5 prend un peu la poussière car elle est presque réservée aux exclus.
- Sur Switch 2, c'est un clé. Ça refuse le confort du démat car on n'a pas d'accès direct mais ça bouffe de quand même de l'espace sur une carte mémoire super chère. Je n'y trouve pas mon compte.
ouroboros4
posted
the 02/01/2026 at 07:51 AM
kujiraldine
et oui sur Steam le Cloud est gratuit.
Payant chez les autres...
badeuh
posted
the 02/01/2026 at 07:51 AM
Non (pas DOne) pour deux raisons, d'abord je l'ai fait sur Playstation puis 3DS et l'autre raison provient de l'espoir de l'avoir en cartouche dans quelques mois une fois que les tailles intermédiaires des supports S2 seront dispo.
Bilan à la faveur d'une grosse promo (disons moins de 20€) pour la GKC ou d'une ré-édition.
Le fait que je pense à S2 et pas à la PS5 provient du fait qu'avec le peu de temps que je peux prendre tranquillement sur le setup PS5/TV je privilégie d'autres styles de jeu.
Pour moi un DQ, c'est en nomade car très long, bcp à lire et peu d'actions.
hyoga57
posted
the 02/01/2026 at 07:53 AM
Day-one sur PS5 également.
link49
posted
the 02/01/2026 at 07:53 AM
aeris223
Je suis curieux de savoir si sur Ps5 il y aura un patch day one à télécharger ou pas.
roivas
posted
the 02/01/2026 at 07:59 AM
key card, donc non. Je prendrais pas sur PC car pour moi c'est un jeu idéal à jouer en nomade.
Si ils font l'effort d'une sortie au format physique je ferais ptet l'effort mais là non, on peut pas non plus dire que la démo m'a captivé et si c'est comme pour DQ3 que je finisse par m'endormir dessus (une première XD).
Pour le moment y'a que DQ XI que j'ai vraiment apprécié dans la série.
aeris223
posted
the 02/01/2026 at 08:06 AM
kujiraldine
- La PS5 prend un peu la poussière car elle est presque réservée aux exclus.
Pareil, ma PS5 Pro prend la poussière
car je la réserve presque uniquement aux exclus Sony a part quelques exceptions biensur. J’achete mes jeux tiers sur Switch 1/2.
Et quand une exclu Sony sort, je suis rarement interessé. Death Stranding 2 et Ghost of Wokei, mouais non, pas envie de m’infliger ca perso
Le dernier jeu PS5 que j’ai acheté c’est MH Wilds, etant fan de MH. Ca fait quasiment un an. Bon, comme beaucoup le jeu ne m’a pas pleinement satisfait mais c’est un autre sujet.
Ayant adoré Returnal j’envisage de prendre Saros, mais ayant quelques réserves je sais pas encore si ce sera day one ou si j’attend une promo. Wait and see
ouroboros4
posted
the 02/01/2026 at 08:11 AM
hyoga57
la seul l'unique la vrai de tout collectionneur
olex
posted
the 02/01/2026 at 08:12 AM
Je le prends sur PS5, étant donné que j'ai pris les premiers remakes récents de DraQ sur ce support. Vu que le jeu est sorti à l'époque sur PS1, je préfère retrouver le confort avec une console de salon et la bonne vieille télé, bien qu'en HD désormais
burningcrimson
posted
the 02/01/2026 at 08:15 AM
J attends une promo
fdestroyer
posted
the 02/01/2026 at 08:23 AM
A terme sans doute que je le prendrai, j'attend de voir les comparatif NS1 / PS5 pour me décider sur quel support, NS2 étant bien sûr exclu pour moi
badeuh
posted
the 02/01/2026 at 08:26 AM
fdestroyer
30fps flou (réso dynamique) vs 60fps en 2k, si tu joues en mode salon il n'y a pas de débat
kujiraldine
posted
the 02/01/2026 at 08:30 AM
ouroboros4
: Le cloud gratuit, c'est trop un argument de vente sous estimé. Je peux aller n'importe où et bim, s'il y a un PC dispo, je peux jouer un minimum. Et je ne parle même pas du projet FEX-Emu qui me permettra de parcourir une partie de ma librairie Steam sur mon tel :V
aeris223
: Ha! Returnal. Un de mes coups de cœurs sur la machine. J'attends aussi Saros et je n'attendrai pas la version PC.
J'ai également une PS5 pro mais comme j'ai une 5080, dès qu'on parle d'un jeu multiplateforme, c'est mort: le PC passe avant. Mais Saros, ce sera day one!
Sinon, j'ai adoré Ghost of Yotei. Classique mais efficace.
Bref: DQ7R, se sera sur Steam, donc.
stampead
posted
the 02/01/2026 at 08:33 AM
kujiraldine
je pense aussi annulé ma préco ps5 après avoir appris qu 'il n y aura pas de costume de vocation.Donc je pense prendre la version pc tout simplement car les mods vont régler ce problème.
kujiraldine
posted
the 02/01/2026 at 08:36 AM
badeuh
fdestroyer
: L'argument technique est valable mais comme à l'origine le jeu est SUPER LONG, envisager une option hybride pour optimiser son temps reste pertinent. Je pense que même si DQ7R améliore son rythme, il prendra au moins 80h
stampead
: quand tu dis "costume de vocation", tu veux parler des vêtements de classes ? Il n'y en n'a pas ? Purée! Mais c'est trop abusé, ça. Je ne savais pas.
shambala93
posted
the 02/01/2026 at 08:40 AM
Non, la DA et surtout le charadesign est abominable. Les visages …
thelastone
posted
the 02/01/2026 at 08:46 AM
Preço sur switch 2, je trouve la DA et l'ambiance de la démo extraordinaire
hyoga57
posted
the 02/01/2026 at 08:49 AM
ouroboros4
En physique et qui tournera à la perfection.
fdestroyer
posted
the 02/01/2026 at 08:58 AM
badeuh
kujiraldine
merci! J'avoue que l'option d'y jouer sur Switch Lite me traverse l'esprit.
fiveagainstone
posted
the 02/01/2026 at 09:01 AM
Non, pas tout de suite en tout cas.
J'aime pas l'aspect visuel et je sors de DQI&II...j'ai l'impression d'avoir un DQ par an, c'est trop vu que les jeux garde la même base, c'est lassant.
wickette
posted
the 02/01/2026 at 09:02 AM
Mon DQ préféré mais déjà fait, vu le temps que ça m’a pris la première fois et du fait que, comme c’est un BON jeu mémorable, je m’en souviens encore, je passe mon tour
Mais franchement j’aurais pris sans hésiter si je ne l’avais pas pris sur 3DS
yogfei
posted
the 02/01/2026 at 09:06 AM
Oui sur switch 2 parce que possibilité de revente après l'avoir fini, je m'en tire pour 5€ sur ce genre de jeu entre le moment ou je l'achète à Auchan et le moment ou je le revends sur vinted, j'ai même était en positif sur les dragon quest HD2D... Quand jouer te fait gagner de l'argent c'est magique...
sonilka
posted
the 02/01/2026 at 09:17 AM
Non. Je sais que je vais m'emmerder. C'est du DQ donc un scénario quasi inexistant et similaire à tous les précédents, quasi zéro travail d'écriture sur les personnages, un bestiaire et une OST vue, revue, archi vue. Si on y ajoute en plus la DA de ce remake, c'est définitivement mort. Meme si on me l'offrait j'aurais pas la force.
tynokarts
posted
the 02/01/2026 at 09:20 AM
J’espère un beau succés
Pas day one, trop de jeu à finir, sur PS5 pour le combo PP ( Platine, Portal)
epicurien
posted
the 02/01/2026 at 09:20 AM
kujiraldine
Pareil, sur Steam pour la VR, et je te confirme, c'est l'UE et ca fonctionne direct avec UEVR (pas parfait mais ca viendra avec un profile) :
vidéo de la démo en VR
kujiraldine
posted
the 02/01/2026 at 09:24 AM
epicurien
:
Tout se passe comme prévu
stampead
posted
the 02/01/2026 at 09:36 AM
kujiraldine
exactement ,parcontre si tu as la bonté de préco le jeu ,le costume trodain du personnage principal de dragon quest 8 te seras offert et si tu es généreux et que tu t acquittes d une certaine somme tu pourras même t'offrir des costumes de dragon quest XI.c'est pas beau le capitalisme ? on pense d 'abord a se faire du fric avant de faire plaisir aux fan.D'ou mon envie de le prendre sur pc et attendre des mods de fans offert aux fans.
cyr
posted
the 02/01/2026 at 09:38 AM
https://www.reddit.com/r/SquareEnix/comments/1nhmezl/for_which_platform_will_you_get_dragon_quest_vii/?tl=fr
Sur reddit ce sondage étais plus convaincant.
Le jeux m'interroge pas.
Hâte de voir le top jap.
narustorm
tynokarts
certains disait que la switch2 etais trop chère, mais visiblement certains mettent plus chère pour jouer en 1080p lcd.....
Cette communauté me fera toujours autant rire.
Ouroboros
sur xbox série il y a qu'un code dans la boite?
link49
posted
the 02/01/2026 at 09:44 AM
Cyr
Tout comme sur Switch 1, le jeu est sur cartouche il me semble.
shambala93
posted
the 02/01/2026 at 09:47 AM
sonilka
Même si tu as raison hormis quelques épisodes sympas, c’est peut-être la licence de JRPG la plus faineante que je connaisse
kujiraldine
posted
the 02/01/2026 at 09:48 AM
stampead
: Bordel. Sérieusement, c'était dispo sur 3DS... C'est juste abusé.
Et les propositions de costumes en préco ou dlc, c'est juste de la merde, ça.... C'est désespérant de voir les éditeurs s’entêter dans ce genre de pratique, mais à force de voir ces offres se répéter, il faut croire qu'il y a vraiment assez de gens pour passer à la caisse.
derno
posted
the 02/01/2026 at 09:59 AM
non, je l'ai fais et je l'ais toujours sur 3DS, je l'ai bien aimé et si je voulais le refaire je le referais sur 3DS.
stampead
posted
the 02/01/2026 at 10:04 AM
kujiraldine
surtout que c'est la génération 80-90 qui achètes ce genre de dlc, donc ceux qui ont vécu le jeu vidéo sans cette merde donc ma génération.La genZ se fait beaucoup craché dessus, mais au moins ils se font pas avoir par le capitalisme et l'esprit corporate, ils achètent quasiment pas de jeu,alors j 'imagine même pas en terme de dlc,ou alors peut être sur des free to play.
jenicris
posted
the 02/01/2026 at 10:43 AM
PS5 mais pas day one
narustorm
posted
the 02/01/2026 at 10:56 AM
cyr
jamais dit que la console etait trop chere
Je veux juste jouer avec mes jeux en physique, j'arrive pas a passer a la Gkc et sa commence a m'énerver moi même
temporell
posted
the 02/01/2026 at 11:01 AM
non et c'est pas la GKC le problème, c'est plus l'impression de voir une inférior version de la version 3DS
guiguif
posted
the 02/01/2026 at 11:46 AM
non
jackfrost
posted
the 02/01/2026 at 12:02 PM
Pas day one, mais pourquoi pas l'année prochaine. Le planning est trop serré
.
Je trouve que la version 3ds était trop longue et ennuyeuse.
shofroy
posted
the 02/01/2026 at 12:02 PM
L'ayant fait il y a quelques années sur 3DS non. (L'épisode qui me donnait le moins envie et pourtant un que j'ai préféré.)
Peut-être d'occasion plus tard.
perse9
posted
the 02/01/2026 at 12:11 PM
je vais certainement le prendre car c'est une valeur sur du jrpg mais pas day one.
alexkidd
posted
the 02/01/2026 at 12:22 PM
Oui sur PS5 ou NS, sans doute sur NS vu que je joue pas mal sur portable. Par contre j'attends un peu, j'ai un déluge de jeux à finir avant
Ce noël je me suis pris par exemple DQX Offline sur Switch, je le ferai avant ^^
giru
posted
the 02/01/2026 at 12:24 PM
Preco sur Switch 2
heliossa
posted
the 02/01/2026 at 12:34 PM
Préco sur switch 2
gat
posted
the 02/01/2026 at 12:40 PM
J’attends la version N-Gage.
micheljackson
posted
the 02/01/2026 at 12:47 PM
Oui sur Steam, car on peut utiliser SpecialK pour ajouter le HDR et profiter du jeu avec des couleurs éclatantes
pcverso
posted
the 02/01/2026 at 12:48 PM
Si je le prendrais ce sera sur pc pour en profiter aussi sur ma sd .
snave
posted
the 02/01/2026 at 02:07 PM
Ouais complètement, déjà préco.
