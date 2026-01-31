Des sources bien informées se sont manifestées pour commenter la rumeur d'un Partner Direct prévu la semaine prochaine. Parmi elles, Attack the Backlog, qui a demandé : « Les partenaires voyagent-ils vraiment seuls ? » à propos de cette présentation. Cela pourrait signifier plusieurs choses : la présentation de contenu exclusif, un jeu mettant en scène des personnages Nintendo, une fusion de jeux, ou encore un Nintendo Direct traditionnel après l'événement.
Ce serait donc peut-être LE mois Nintendo. Y aura-t-il un Partner Showcase + Nintendo Direct général dans le même mois ? Nash Weedle, et Attack the Backlog donc, prennent un énorme risque. Quoi qu'il en soit, nous devrions en savoir plus très bientôt.
Source : https://mynintendonews.com/2026/01/31/leaker-says-do-partners-really-travel-alone-when-talking-about-partner-nintendo-direct//
posted the 01/31/2026 at 05:04 PM by link49
J'espère mais avec Nintendo ces temps-ci je suis plus habitué aux déceptions
taiko C'est la présence d'un potentiel partner direct la semaine prochaine qui est en news, pas la possibilité d'un autre direct, général, au premier trimestre à côté.