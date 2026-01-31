Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Fire Emblem : Fortune's Wave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18830
visites since opening : 32423207
link49 > blog
[Rumeur] Un Partner Showcase + un Nintendo Direct général en février?


Des sources bien informées se sont manifestées pour commenter la rumeur d'un Partner Direct prévu la semaine prochaine. Parmi elles, Attack the Backlog, qui a demandé : « Les partenaires voyagent-ils vraiment seuls ? » à propos de cette présentation. Cela pourrait signifier plusieurs choses : la présentation de contenu exclusif, un jeu mettant en scène des personnages Nintendo, une fusion de jeux, ou encore un Nintendo Direct traditionnel après l'événement.

Ce serait donc peut-être LE mois Nintendo. Y aura-t-il un Partner Showcase + Nintendo Direct général dans le même mois ? Nash Weedle, et Attack the Backlog donc, prennent un énorme risque. Quoi qu'il en soit, nous devrions en savoir plus très bientôt.

Source : https://mynintendonews.com/2026/01/31/leaker-says-do-partners-really-travel-alone-when-talking-about-partner-nintendo-direct//
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, kevinmccallisterrr
    posted the 01/31/2026 at 05:04 PM by link49
    comments (6)
    taiko posted the 01/31/2026 at 05:28 PM
    C'est en news depuis 2 jour sur l'accueil
    ducknsexe posted the 01/31/2026 at 05:43 PM
    le meilleur copain du Partner Showcase est le Nintendo Direct général héhéhéhé
    myki posted the 01/31/2026 at 06:38 PM
    taiko non la on parle bien d'éventuellement 2 direct et pas qu'un seul.
    mrvince posted the 01/31/2026 at 06:50 PM
    C'est ce que j'ai dit sur la 1ere news. 1 partner et un spé Nintendo la semaine d'après.
    wickette posted the 01/31/2026 at 07:03 PM
    Je ne pense pas qu'ils soient fiables ces gens mais je connais pas très bien tous ces journalistes/insiders.

    J'espère mais avec Nintendo ces temps-ci je suis plus habitué aux déceptions

    taiko C'est la présence d'un potentiel partner direct la semaine prochaine qui est en news, pas la possibilité d'un autre direct, général, au premier trimestre à côté.
    taiko posted the 01/31/2026 at 07:14 PM
    Au temps pour moi
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo