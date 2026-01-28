profile
Villion Code : Nouveau Persona-like par le co-fondateur d'Atlus
Compile Heart voulait faire son Persona-like, enfin School-RPG comme on dit au Japon, le voici avec ces premiers screen venant de Famitsu.

Le jeu sortira au Japon sur PS5, PS4 et Switch 1 et 2 le 25 mai prochain.

Le jeu se déroule dans une ville universitaire futuriste construite sur une île flottante de la baie de Tokyo, où étudiants et professeurs, transformés en monstres, errent en liberté. Les donjons, générés de manière procédurale, prennent la forme d'environnements tubulaires sans plafond, permettant des déplacements à 360 degrés dans toutes les directions, à l'instar du jeu d'arcade classique Gyruss. Les combats offrent une action ultra-rapide en temps réel.

Producteur du projet : Kouji Okada (co-fondateur d'ATLUS, co-créateur des séries Megami Tensei et Persona)
Scénario : Tadashi Satomi (Scénariste de Persona : Revelations et Persona 2 : Innocent Sin / Eternal Punishment)
Compositeur sonore : Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II, etc.)
Conception des personnages : Ilya Kuvshinov
Chanson thème : FRAM
Distribution des voix : Kengo Kawanishi, Aimi, Shunsuke Takeuchi, Atsushi Tamaru, Aoi Nagatsuki, Asami Shimoda

https://www.gematsu.com/2026/01/compile-heart-and-megami-tensei-co-creator-announce-villion-code-for-ps5-switch-2-ps4-and-switch
    posted the 01/28/2026 at 07:35 PM by guiguif
    comments (21)
    aozora78 posted the 01/28/2026 at 07:38 PM
    Punaise je suis cette artiste depuis genre au moins 12 ans sur le net quand elle faisait majoritairement des fanarts. Elle a bien perçé dans l'animation, le jeu vidéo et même dans les covers de certains albums.
    aozora78 posted the 01/28/2026 at 07:41 PM
    "Les combats offrent une action ultra-rapide en temps réel."
    Dommage, je vois déjà le degré zéro de l'ambition du à un manque de budget et que ça sort de nul part.

    Curieux quand même et j'espère avoir tort.
    guiguif posted the 01/28/2026 at 07:44 PM
    aozora78 C'est un homme
    malroth posted the 01/28/2026 at 07:47 PM
    Sortie uniquement au Japon ?

    Pas chez nous ? Et pas de trad Fr ? ^^
    hyoga57 posted the 01/28/2026 at 08:17 PM
    guiguif T’as oublié de rajouter qu’il y a la taxe Switch 2.
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 08:39 PM
    Mouais à voir...
    mizuki posted the 01/28/2026 at 08:47 PM
    Commencer par "Persona-like, enfin School-RPG" et finir sur "Les combats offrent une action ultra-rapide en temps réel."... C'est vraiment le pire ascenseur émotionnel
    yanssou posted the 01/28/2026 at 08:51 PM
    Bof bof

    mizuki Persona 5 a failli être en temps réel, c'est pas si déconnant.
    sonilka posted the 01/28/2026 at 08:55 PM
    Original dis donc. Le coup du développeur qui quitte son studio de toujours pour en fonder un nouveau et ... faire la meme chose. Le seul truc réjouissant la dedans c'est le nom du chara designer. J'aime beaucoup son style. A une époque il balançait pas mal des ses dessins en accès libre.
    rbz posted the 01/28/2026 at 08:55 PM
    pas fan du style très numérique de Ilya Kuvshinov.
    et la franchement ca fait quelques projets ou ses chara design ne dégage rien du tout.

    Pour le projet a voir, les trucs fauchés ça a du bon
    liberty posted the 01/28/2026 at 09:12 PM
    hyoga57 et la taxe switch 1/ps4 ''C'est pour ça que le jeu n'est pas très beau, obligé de développer sur l'ancienne génération ''
    cail2 posted the 01/28/2026 at 09:14 PM
    hyoga57
    Sauf si Game Key Card
    burningcrimson posted the 01/28/2026 at 10:25 PM
    yanssou Je suis persuadé que P6 sera un A-RPG pour bien se démarquer des SMT canons.
    yanssou posted the 01/28/2026 at 10:32 PM
    burningcrimson je préfère du tour par tour dynamique, ou un mix entre les deux.
    raioh posted the 01/28/2026 at 10:42 PM
    Le chara design de Vtuber, on en peut plus
    saintsaga posted the 01/28/2026 at 10:55 PM
    aozora78 j'admire son travail aussi, j’ai tout de suite reconnu. Mais c'est étonnant que tu ne saches pas que c'est un homme ????
    aozora78 posted the 01/28/2026 at 11:05 PM
    saintsaga maintenant que vous le dites je m'en souviens que j'avais déjà eu cette réfléxion et que j'avais il y a quelques années que c'était un homme. Je crois même que c'était peut-être ici

    Mais bon est-ce bien important.
    weslloyd1 posted the 01/28/2026 at 11:48 PM
    Oh ?! je connaissais pas le nom de l'artiste, j'ai recherché son nom, et je le suis ! je savais même pas qu'il travaillait pour des jeux etc.. vraiment surpris !
    weslloyd1 posted the 01/28/2026 at 11:49 PM
    edit : et je savais pas qu'il était autant populaire je le suis sur "Cara", un réseau d'artistes un peu plus "intime"
    pimoody posted the 01/29/2026 at 07:06 AM
    Le chara design j’accroche pas sur ce que ça dégage perso.
    shirou posted the 01/29/2026 at 08:47 AM
    Sa reste un jeux Idea Factory...
