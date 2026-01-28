Compile Heart voulait faire son Persona-like, enfin School-RPG comme on dit au Japon, le voici avec ces premiers screen venant de Famitsu.Le jeu sortira au Japon sur PS5, PS4 et Switch 1 et 2 le 25 mai prochain.Le jeu se déroule dans une ville universitaire futuriste construite sur une île flottante de la baie de Tokyo, où étudiants et professeurs, transformés en monstres, errent en liberté. Les donjons, générés de manière procédurale, prennent la forme d'environnements tubulaires sans plafond, permettant des déplacements à 360 degrés dans toutes les directions, à l'instar du jeu d'arcade classique Gyruss. Les combats offrent une action ultra-rapide en temps réel.: Kouji Okada (co-fondateur d'ATLUS, co-créateur des séries Megami Tensei et Persona): Tadashi Satomi (Scénariste de Persona : Revelations et Persona 2 : Innocent Sin / Eternal Punishment): Tsukasa Masuko (Megami Tensei, Megami Tensei II, Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei II, etc.): Ilya Kuvshinov: FRAM: Kengo Kawanishi, Aimi, Shunsuke Takeuchi, Atsushi Tamaru, Aoi Nagatsuki, Asami Shimoda