Beast of Reincarnation
name : Beast of Reincarnation
platform : Xbox Series X
editor : N.C
developer : Game Freak
genre : action
other versions : PC
[Beast of Reincarnation] Pas de version Switch 2 prévue actuellement


Game Freak, le studio à l'origine de Pokémon et connu pour sa longue collaboration avec Nintendo, semble pour l'instant ne pas sortir son prochain titre sur Nintendo Switch 2. Après le succès de son dernier opus, Pokémon Legends Z-A, sur Switch 2, Game Freak revient cette année avec un jeu inédit : Beast of Reincarnation. Annoncé l'année dernière lors du Xbox Games Showcase, ce projet a été présenté en détail lors du récent Xbox Developer Direct et s'annonce déjà comme une rupture majeure avec les productions habituelles du studio.

Alors que Game Freak a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années pour les problèmes de performance et les faiblesses graphiques de Pokémon, Beast of Reincarnation offre l'envergure et la splendeur visuelle d'un jeu AAA moderne, s'éloignant du style cartoon caractéristique des jeux habituels du studio, qu'ils soient liés ou non à Pokémon. Le jeu suivra les aventures d'Emma the Sealer , une jeune femme, et de son chien Koo, qui parcourent un Japon post-apocalyptique pour le libérer d'une créature corrompue. Le gameplay marque également une rupture radicale avec le catalogue habituel du studio, puisqu'il s'agira d'un RPG d'action doté d'un système de combat rappelant des titres d'action modernes tels que Black Myth: Wukong et Sekiro: Shadows Die Twice.

Dans une interview accordée à IGN, Kota Furushima, directeur de Beast of Reincarnation, a annoncé que Game Freak n'a actuellement aucun projet de sortie sur Nintendo Switch 2. Interrogé sur la longue collaboration du studio avec Nintendo et sur la possibilité d'une sortie sur Switch 2, Furushima a simplement répondu : « Il n'y a rien à annoncer pour le moment concernant d'autres plateformes que celles déjà annoncées. » Bien que cette réponse n'exclue pas totalement une future sortie sur Switch 2, Game Freak se concentrera pour l'instant sur le lancement du jeu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, prévu plus tard cette année.

Lors de la présentation de Beast of Reincarnation au Xbox Developer Direct, Game Freak a insisté sur l'ampleur du projet et ses six années de développement. Furushima a également souligné que, malgré une équipe « assez importante » travaillant sur le projet, le nombre de développeurs internes de Game Freak reste relativement restreint. Si le studio a naturellement pris en charge la majeure partie de la direction créative et de la gestion de projet, l'équipe a sous-traité le développement à ce que Furushima appelle « plusieurs sociétés partenaires ». Il s'est toutefois abstenu de nommer ces partenaires.

L'absence de Beast of Reincarnation sur Nintendo Switch 2 au lancement du jeu est une déception pour les fans de longue date de Game Freak, habitués à voir l'intégralité du catalogue du studio débarquer sur les consoles Nintendo. Bien que le soutien des éditeurs tiers à la Switch 2 ait été impressionnant jusqu'à présent, l'arrivée d'un gros jeu d'action AAA développé par l'un des studios externes les plus prolifiques de Nintendo aurait constitué un atout majeur pour le catalogue de la console.

Source : https://gamerant.com/beast-of-reincarnation-switch-2/
    posted the 01/24/2026 at 06:44 PM by link49
    comments (13)
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 06:53 PM
    Je pense que la switch 2 n'aura aucun des nouveaux jeux microsoft. Déjà qu'on a pas eu grand chose d'eux car ça reste des jeux sur des grosses machines.

    Ah si, peut être le jeu de poterie
    khazawi posted the 01/24/2026 at 06:58 PM
    Cela veut dire que ca ne se vendra pas au Japon parce que les ventes de jeux PS là bas sont de plus en plus catastrophiques

    Une version Switch 2 fera toujours plus de ventes qu'une version Xbox
    guiguif posted the 01/24/2026 at 07:05 PM
    kidicarus c’est pas un jeu MS
    senseisamaleretour posted the 01/24/2026 at 07:26 PM
    kidicarus guiguif indiana jones sort bientôt
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 07:33 PM
    guiguif oui, c'est vrai mais je croyais qu'il était édité par un studio de Microsoft.
    Après gamefraek, il me semble n'a jamais transposé ses autres jeux sur console Nintendo même le jeu avec l'éléphant.
    Donc, je ne vois pas ce jeu débarquer sur la console Nintendo et pourtant c'est le jeu qui m'a le plus plu dans le show.

    senseisamaleretour oh oui, je l'avais totalement oublié celui-la.
    guiguif posted the 01/24/2026 at 07:35 PM
    kidicarus Bah si GigaWrecker Alt. et Little Town Hero
    senseisamaleretour posted the 01/24/2026 at 08:07 PM
    kidicarus guiguif ya aussi call of duty et un autre avec la black women
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 08:08 PM
    guiguif tu as raison pour le premier mais le second est un switch à la base.
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 08:11 PM
    senseisamaleretour pour Call of on va attendre de voir ce qui sera proposer, mais si il y a le mode zombie à l'ancienne c'est le plus important.

    L'autre jeu, je ne vois pas de quel jeu il s'agit.
    Après bethesda travaille bien sur switch
    aros posted the 01/24/2026 at 08:12 PM
    Tembo the Badass Elephant,par exemple, est de Gamefreak, et pourtant il n'est jamais sorti sur Switch que je sache. Ce jeu-ci, s'il doit en être ainsi, ne sortira donc pas forcément sur la nouvelle console de Nintendo.
    senseisamaleretour posted the 01/24/2026 at 08:17 PM
    kidicarus south of Midnight. Mais je suis curieux de voir si il vont sortir leur vrai exclu comme halo et gears of war
    ducknsexe posted the 01/24/2026 at 08:23 PM
    Il sortira sans doute plus tard en portage ou alors Nintendo veux faire la surprise pour l annoncer dans son prochain Ndirect.

    Remercier plutot les fan de pokemon qui achètent aveuglement des jeux laid. Il se sont encore fais flouté par games freak qui se moque d eux.
    zerdow posted the 01/24/2026 at 08:32 PM
    Le jeu est developer par des devs externe , Game Freak gère juste l’histoire et l’esthétique du jeu ( charadesign et l’environnement ils ne dev rien chez eux ).
