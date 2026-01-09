La première présentation New Game+ Showcase s'est conclue par une discussion entre Pearl Abyss sur Crimson Desert, son prochain RPG d'action-aventure fantastique. Nous avons déjà pu découvrir de nombreuses séquences de gameplay et constater l'immensité du monde, mais comment se compare-t-il aux plus grands jeux en monde ouvert du marché ? Selon Will Powers, expert en marketing et planification stratégique, la carte est plus vaste que celle de Red Dead Redemption 2.
De plus, elle est « au moins » deux fois plus grande que le monde ouvert jouable de The Elder Scrolls V : Skyrim. Bien sûr, la taille ne fait pas tout, car Pearl Abyss s'est efforcé de rendre Pywel incroyablement interactif. L'équipe de développement a encore beaucoup à dévoiler, du système d'artisanat aux maisons. Même les éléments présentés, comme les Îles Célestes et leurs énigmes, restent entourés de mystère.
Fait intéressant, Powers a souligné que si les joueurs pourront effectivement affronter des dragons (au pluriel), il n'est pas confirmé qu'il soit possible de les vaincre. Le dragon mécanique géant Golden Star compte-t-il ? L'avenir nous le dira, mais avec la sortie de Crimson Desert le 19 mars sur Xbox Series X/S, PS5 et PC, nous ne tarderons plus à explorer Pywel. À noter également : malgré la présence de nombreuses factions, aucune n'influencera la fin du jeu.
Source : https://gamingbolt.com/crimson-deserts-world-is-larger-than-red-dead-redemption-2/
tags :
posted the 01/09/2026 at 12:34 PM by link49