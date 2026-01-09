Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Crimson Desert
1
Likers
name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18778
visites since opening : 32103867
link49 > blog
[Crimson Desert] Une carte plus vaste que celle de Red Dead Redemption 2


La première présentation New Game+ Showcase s'est conclue par une discussion entre Pearl Abyss sur Crimson Desert, son prochain RPG d'action-aventure fantastique. Nous avons déjà pu découvrir de nombreuses séquences de gameplay et constater l'immensité du monde, mais comment se compare-t-il aux plus grands jeux en monde ouvert du marché ? Selon Will Powers, expert en marketing et planification stratégique, la carte est plus vaste que celle de Red Dead Redemption 2.

De plus, elle est « au moins » deux fois plus grande que le monde ouvert jouable de The Elder Scrolls V : Skyrim. Bien sûr, la taille ne fait pas tout, car Pearl Abyss s'est efforcé de rendre Pywel incroyablement interactif. L'équipe de développement a encore beaucoup à dévoiler, du système d'artisanat aux maisons. Même les éléments présentés, comme les Îles Célestes et leurs énigmes, restent entourés de mystère.

Fait intéressant, Powers a souligné que si les joueurs pourront effectivement affronter des dragons (au pluriel), il n'est pas confirmé qu'il soit possible de les vaincre. Le dragon mécanique géant Golden Star compte-t-il ? L'avenir nous le dira, mais avec la sortie de Crimson Desert le 19 mars sur Xbox Series X/S, PS5 et PC, nous ne tarderons plus à explorer Pywel. À noter également : malgré la présence de nombreuses factions, aucune n'influencera la fin du jeu.

Source : https://gamingbolt.com/crimson-deserts-world-is-larger-than-red-dead-redemption-2/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/09/2026 at 12:34 PM by link49
    comments (3)
    shambala93 posted the 01/09/2026 at 12:35 PM
    Vu qu’on peut voler, c’est pas plus mal !
    alucardhellsing posted the 01/09/2026 at 12:36 PM
    Alors j'eespere vraiment un OW aussi riche que celui de RDR parce qu'en matière d'OW c'etait d'une abondance de details , de missions , de chasse , d'easter egg
    altendorf posted the 01/09/2026 at 12:41 PM
    Mais j'ai toujours pas compris c'était quoi concrètement à part le gameplay. On est sur du Souls-like en open world ou plus sur du The Witcher-like ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo