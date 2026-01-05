"Eh bien, je peux affirmer sans hésiter une chose en étant « le spécialiste Xbox » chez IGN : on ne s’ennuie jamais. Certes, c’est souvent frustrant, déprimant, bizarre et parfois même choquant. Mais on ne s’ennuie quasiment jamais. C’est ce qui s’est passé pour Xbox en 2025. En relisant la version précédente de cette chronique, je me suis rendu compte que j’avais vu juste sur de nombreux points, que je m’étais trompé sur quelques-uns et que certaines choses étaient totalement imprévisibles. Alors, pour 2026, je m’attends une fois de plus à l’inattendu, mais j’analyserai aussi en profondeur tout ce que l’on peut raisonnablement supposer sur ce qui pourrait bien être la dernière année complète de la génération Xbox Series avant que Microsoft ne semble se préparer à sortir une console hybride PC/console."
"Le fait est qu’il y a un mois, cet article aurait été beaucoup plus facile à écrire. L'événement aurait été le retour triomphal des quatre titres phares de Microsoft – Halo, Gears of War, Fable et Forza – réunis la même année pour la première fois depuis plus de dix ans (!) et offrant ainsi à la Xbox son catalogue le plus fourni et sans doute le meilleur depuis l'époque de la Xbox 360. Mais voilà que Galactus, alias Grand Theft Auto 6, débarque et tout dévore sur son passage. Repoussé de mai à novembre 2026, le jeu monopolise désormais la période à partir de novembre – une période cruciale pour les achats de fin d'année, correspondant chaque année au quatrième trimestre. Tout dirigeant d'une société de jeux vidéo qui prendrait la décision de sortir un jeu en même temps que GTA 6 devrait être licencié et interné. C'est non seulement une mauvaise idée, mais un suicide commercial."
Mais bon si il y a que gta6 pour les fêtes, ça va être triste. En tous cas pour moi.
Je comprends, malheureusement les autres vont se faire écraser par GTA, s'ils sortent en période de fête, il n'y aura que des jeux comme Mario Kart World qui arriveront à ce vendre au delà de GTA durant cette période
Heureusement que tous les jeux ne se vendent pas à 80 balles, et ne ciblent pas 10+ millions de ventes la première année.
Le reste ça sera sur ps5 (quand elle aura des jeux)
Ou alors c'est connaitre sa communauté. C'est fatiguant ce délire autour de GTAVI. Tout le monde n'est pas obnubilé par cette licence. Il existe des joueurs qui n'en ont strictement rien à faire. Le monde du jeu vidéo (et le monde en général) ne va pas s'arrêter de tourner le jour de la sortie de GTA. Bref excepté les grosses IP classiques qui drainent majoritairement le meme public que GTA, les autres n'ont pas besoin de cesser d'exister à l'approche de la sortie du jeu de R*.
Bien la première fois que je lis ça ou seulement par quelques personnes qui veulent se conforter dans leur achat. Y'a aussi les super gamers qui aiment compter les pixels tmet qui passent plus de temps à comparer des photos zoomées qu'à jouer.
J'ai pris la PS4 pro. On ne m'aura pas 2 fois.