Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Gears of War : E-Day
2
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18768
visites since opening : 32044045
link49 > blog
[IGN] Ce que Microsoft et la la Xbox Series nous réservent en 2026


"Eh bien, je peux affirmer sans hésiter une chose en étant « le spécialiste Xbox » chez IGN : on ne s’ennuie jamais. Certes, c’est souvent frustrant, déprimant, bizarre et parfois même choquant. Mais on ne s’ennuie quasiment jamais. C’est ce qui s’est passé pour Xbox en 2025. En relisant la version précédente de cette chronique, je me suis rendu compte que j’avais vu juste sur de nombreux points, que je m’étais trompé sur quelques-uns et que certaines choses étaient totalement imprévisibles. Alors, pour 2026, je m’attends une fois de plus à l’inattendu, mais j’analyserai aussi en profondeur tout ce que l’on peut raisonnablement supposer sur ce qui pourrait bien être la dernière année complète de la génération Xbox Series avant que Microsoft ne semble se préparer à sortir une console hybride PC/console."



"Le fait est qu’il y a un mois, cet article aurait été beaucoup plus facile à écrire. L'événement aurait été le retour triomphal des quatre titres phares de Microsoft – Halo, Gears of War, Fable et Forza – réunis la même année pour la première fois depuis plus de dix ans (!) et offrant ainsi à la Xbox son catalogue le plus fourni et sans doute le meilleur depuis l'époque de la Xbox 360. Mais voilà que Galactus, alias Grand Theft Auto 6, débarque et tout dévore sur son passage. Repoussé de mai à novembre 2026, le jeu monopolise désormais la période à partir de novembre – une période cruciale pour les achats de fin d'année, correspondant chaque année au quatrième trimestre. Tout dirigeant d'une société de jeux vidéo qui prendrait la décision de sortir un jeu en même temps que GTA 6 devrait être licencié et interné. C'est non seulement une mauvaise idée, mais un suicide commercial."

Source : https://www.neogaf.com/threads/ign-what-to-expect-from-xbox-in-2026.1691910/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/05/2026 at 05:11 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 01/05/2026 at 05:50 AM
    Le faite que gta6 sort en novembre n'est pas surprenant. Noel, fin d'année tous ça....

    Mais bon si il y a que gta6 pour les fêtes, ça va être triste. En tous cas pour moi.
    kikoo31 posted the 01/05/2026 at 06:46 AM
    Lol t es matinal ,toi
    zekk posted the 01/05/2026 at 07:40 AM
    cyr Mais bon si il y a que gta6 pour les fêtes, ça va être triste. En tous cas pour moi.

    Je comprends, malheureusement les autres vont se faire écraser par GTA, s'ils sortent en période de fête, il n'y aura que des jeux comme Mario Kart World qui arriveront à ce vendre au delà de GTA durant cette période
    magneto860 posted the 01/05/2026 at 08:18 AM
    Un petit jeu arrivera à se vendre en novembre prochain, un jeu à 50 euros aussi.

    Heureusement que tous les jeux ne se vendent pas à 80 balles, et ne ciblent pas 10+ millions de ventes la première année.
    metroidvania posted the 01/05/2026 at 08:39 AM
    Passez sur ps5 pro ca vaut clairement la peine. Sauf si vous avez encore le gamepass
    taiko posted the 01/05/2026 at 08:43 AM
    Je pense vendre la series x. Je m'en servais pour le gamepass qui est devenu trop cher pour être intéressant. Avec la première Switch vendue également, je prendrais une switch 2 pour la famille et mes filles.
    Le reste ça sera sur ps5 (quand elle aura des jeux)
    sonilka posted the 01/05/2026 at 08:54 AM
    Tout dirigeant d'une société de jeux vidéo qui prendrait la décision de sortir un jeu en même temps que GTA 6 devrait être licencié et interné. C'est non seulement une mauvaise idée, mais un suicide commercial

    Ou alors c'est connaitre sa communauté. C'est fatiguant ce délire autour de GTAVI. Tout le monde n'est pas obnubilé par cette licence. Il existe des joueurs qui n'en ont strictement rien à faire. Le monde du jeu vidéo (et le monde en général) ne va pas s'arrêter de tourner le jour de la sortie de GTA. Bref excepté les grosses IP classiques qui drainent majoritairement le meme public que GTA, les autres n'ont pas besoin de cesser d'exister à l'approche de la sortie du jeu de R*.
    taiko posted the 01/05/2026 at 09:02 AM
    metroidvania La ps5 pro vaut la peine !?

    Bien la première fois que je lis ça ou seulement par quelques personnes qui veulent se conforter dans leur achat. Y'a aussi les super gamers qui aiment compter les pixels tmet qui passent plus de temps à comparer des photos zoomées qu'à jouer.

    J'ai pris la PS4 pro. On ne m'aura pas 2 fois.
    sdkios posted the 01/05/2026 at 09:11 AM
    taiko Clairement. Les differences sont si minimes, que ca n'impacte en rien sur le plaisir des sessions de jeu (a part comme tu dis, pour ceux qui aiment mettre pause et se toucher sur 3 pixels en plus) ca ne vaut clairement pas l'investissement si on a deja la PS5 normale. A la limite en tant que nouvelle console si on a pas de PS5, why not.
    rogeraf posted the 01/05/2026 at 09:55 AM
    "C'est non seulement une mauvaise idée, mais un suicide commercial" : blablabla, meme discours a chaque fois ... y a des gens qui ne prendront pas GTA
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo