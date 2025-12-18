Nous venons d'apprendre que ce mois de novembre a été un mois catastrophique pour les dépenses liées aux jeux vidéo aux États-Unis. Les ventes de consoles et de jeux physiques ont atteint leur plus bas niveau depuis 1995 chez l'Oncle Sam, et les trois principaux constructeurs de consoles ont enregistré des baisses de chiffres par rapport à l'année dernière, alors que le mois de novembre est traditionnellement le plus important pour le commerce de détail. Mais une console en particulier est en grande difficulté : la Xbox.
Interrogé par IGN, Mat Piscatella, directeur senior chez Circana est formel : les ventes de consoles Xbox Series X ont chuté de 70 % sur un an. C'est… une chute vertigineuse. Les ventes des autres consoles ont également baissé : la PS5 a reculé de 40 % sur un an, et les ventes combinées de la Nintendo Switch 2 et de la Switch 1 ont diminué de 10 % par rapport à celles de la Switch 1 seule l'année dernière, ce qui est déjà assez alarmant.
Mais le chiffre de la Xbox est tout simplement stupéfiant. En fait, il s'agit du record de ventes le plus bas dans l'histoire des consoles Xbox pour un mois de novembre aux États-Unis. Il faut bien l'admettre, Xbox n'est pas au mieux de sa forme en ce moment et fait face à certains obstacles. Comme nous l'avons déjà mentionné, les ventes de consoles sont globalement mauvaises ce mois-ci. De plus, la Xbox Series X a maintenant cinq ans et n'a pas eu droit à une nouvelle version cette année. De plus, force est d'admettre que les raisons d'en acquérir une, si ce n'est pas encore le cas, se font de plus en plus rares.
En réalité, les ventes de consoles Xbox sont en baisse aux États-Unis depuis quelque temps maintenant, du moins pour le mois de novembre, période traditionnellement faste pour le commerce de détail. Entre 2023 et 2024, les ventes de Xbox Series X en novembre avaient chuté de 29 %, et entre 2022 et 2023, la baisse était déjà de plus de 20 %. 2022 est le dernier mois de novembre où les ventes ont progressé, m'indique Piscatella, avec une hausse de 11 % par rapport à novembre 2021.
Cependant, point crucial pour 2025, la Xbox a vu son prix augmenter, surtout aux États-Unis. Piscatella nous indique que son prix moyen par unité a effectivement gonflé de plus de 30 % en un an. Cette hausse est due à de multiples augmentations de prix ces dernières années, dont certaines particulièrement importantes en septembre qui ont touché tous les modèles de consoles Xbox Series, 20 $ plus cher pour la Series S à 70 $ pour la Series X 2 To Galaxy Special Edition. Et ce, après une première augmentation en mai qui avait fait grimper le prix initial de 80 $ pour la Series S à un montant impressionnant de 130 $ pour la Galaxy Edition. Pour se rendre compte du gouffre, la Xbox Series S, la moins chère des consoles Xbox actuelles, était vendue 300 $ à sa sortie et coûte désormais 400 $.
Et les prix ne cessent d'augmenter. Des rumeurs et des inquiétudes circulent quant à une possible nouvelle hausse des prix chez Xbox, en raison de l'envolée des prix de la RAM, elle-même alimentée par le développement de l'intelligence artificielle générative. Les hausses de prix actuelles sont dues, au moins en partie, aux droits de douane américains imposés aux pays producteurs de hardware de jeu vidéo. Si la confusion et l'incertitude quant à la nature exacte de ces droits se sont quelque peu dissipées, leur application concrète, elle, demeure. Il est d'ailleurs possible que ces droits évoluent à nouveau dans les mois à venir. Parallèlement, l'économie américaine traverse une période difficile, de l'avis général, avec un endettement élevé des ménages, une forte inflation, un faible nombre de créations d'emplois et un taux de chômage en hausse. Si tout le monde a peur de ne plus pouvoir se nourrir, qui achèterait une console en ce moment ? CQFD.
Bien que les PS5 et les Nintendo Switch subissent également les conséquences de ces mêmes problèmes, leurs hausses de prix n'ont pas été aussi drastiques. La PS5 a vu son prix augmenter de 50 $ en début d'année, et Nintendo a "seulement" choisi d'augmenter les prix de sa Switch originale et de ses accessoires, tout en maintenant le prix de sa nouvelle console, déjà supérieur aux prévisions, en tout cas pour le moment. Au final, cela place la Xbox Series S et la PS5 All-Digital Edition à 400 $, et la Nintendo Switch 2 à 450 $ avant les promotions et les réductions. Faut-il s'étonner que les gens renoncent complètement à acheter des consoles ou, s'ils en achètent une, qu'ils déboursent 50 $ de plus pour le modèle flambant neuf ? La chute est telle que même la NEX Playground pour enfants à 200 $ s'est mieux vendue que la Xbox Series X en novembre.
En résumé, tout le monde est en difficulté, mais la Xbox Series X – une console qui a largement abandonné la stratégie des exclusivités et qui ne cesse d'augmenter ses prix – est la plus touchée. Piscatella explique finalement que le pic des ventes de consoles Xbox, du moins pour le mois de novembre, est loin derrière lui, ce dernier ayant atteint son pic en novembre 2011, avec son deuxième meilleur mois de novembre de tous les temps en 2014. Si même les gros titres du Game Pass disponibles day one, comme Call of Duty: Black Ops 7, ne parviennent pas à relancer les ventes de consoles Xbox et à leur redonner leur lustre d'antan, alors qui le fera ?
Pour autant, Xbox ne semble pas vouloir abandonner le marché des consoles. C'est en tout cas ce que l'entreprise a affirmé. En octobre dernier, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a laissé entendre qu'une nouvelle console Xbox verrait bien le jour, et que cette dernière serait essentiellement un hybride PC/console. Parallèlement, l'entreprise souhaite activement délaisser les grosses exclusivités au profit d'une stratégie multiplateforme. Elle l'a d'ailleurs déjà mise en œuvre, en sortant et en annonçant plusieurs de ses jeux first-party majeurs sur PlayStation peu de temps après leur sortie sur Xbox. Et d'autres passeront sans doute le cap à l'avenir. En définitive, les ventes de consoles Xbox sont peut-être en berne, mais la question pertinente est sans doute de savoir si Xbox en a réellement encore quelque chose à faire.
Source : https://www.resetera.com/threads/ign-xbox-u-s-console-unit-sales-just-reached-an-all-time-november-low.1386583/
Tout est dit. Et pourtant je préfére ma XSX Galaxy a ma PRO.
Moi j'ai des arguments mais c'est pas transposable chez tout le monde , et quoi qu'il arrive je conseil loccaz chez Xbox ce qui n'augmentera pas les ventes neuf
Heureusement niveau hardware, il leur reste les frigos Series X et les toasters Series S (Et leurs manettes généralement plus cool que chez la concurrence) donc tout n'est pas perdu.