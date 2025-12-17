profile
Toutes mes félicitations à Sony !
Avec la dernière mise à jour du PS Portal, c'est la Masterclass !

Je ne l'avais pas utilisé depuis septembre et là... c'est vraiment caviar. La qualité des jeux en streaming est dingue, je ne vois pas vraiment la différence en terme de qualité d'image avec le streaming depuis ma PS5 Pro !

Latence maitrisée, qualité d'image au top, Sony a fait un excellent travail avec le PS Portal, qui ne devait être qu'un écran déporté pour PS5, devient finalement une véritable plateforme de jeu en streaming ^^ ! J'ai pu jouer à EA WRC sans encombre, jeu nécessitant une latence basse pour être praticable...

Et bonus : On peut désormais acheter ses jeux depuis le PS Portal, ce qui en fait un objet indépendant de la PS5... pour les plus aventureux.

Otakugame.fr - https://otakugame.fr/playstation-portal-la-mise-a-jour-qui-change-tout-pour-la-portable-de-sony/
    posted the 12/17/2025 at 10:42 PM by suzukube
    comments (4)
    marcelpatulacci posted the 12/17/2025 at 10:58 PM
    C'quoi cette avatar il est tout tristounet ?!
    suzukube posted the 12/17/2025 at 11:03 PM
    marcelpatulacci ça va, il retient encore son cœur du bout de son fil
    ducknsexe posted the 12/17/2025 at 11:10 PM
    Ce parpaing
    narustorm posted the 12/17/2025 at 11:19 PM
    Acheter en novembre et je la lâche plus malgré la nouveauté de la switch 2
