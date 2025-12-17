Avec la dernière mise à jour du PS Portal, c'est la Masterclass !Je ne l'avais pas utilisé depuis septembre et là... c'est vraiment caviar. La qualité des jeux en streaming est dingue, je ne vois pas vraiment la différence en terme de qualité d'image avec le streaming depuis ma PS5 Pro !Latence maitrisée, qualité d'image au top, Sony a fait un excellent travail avec le PS Portal, qui ne devait être qu'un écran déporté pour PS5, devient finalement une véritable plateforme de jeu en streaming ^^ ! J'ai pu jouer à EA WRC sans encombre, jeu nécessitant une latence basse pour être praticable...Et bonus : On peut désormais acheter ses jeux depuis le PS Portal, ce qui en fait un objet indépendant de la PS5... pour les plus aventureux.