Clair Obscur : Expedition 33
4
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
link49
link49 > blog
[GOTY IGN Japan] Un avant-goût du gagnant de ce soir aux TGA 2025


Voici les 10 meuilleurs jeu de l'année 2025 selon IGN Japan :

10. "OOoo"
9. "Split Fiction"
8. "Monster Hunter Wilds"
7. "Dragon Quest I & II HD-2D "
6. "ELDEN RING NIGHTREIGN"
5. "Dynasty Warriors ORIGINS"
4. "Indiana Jones and the Great Circle"
3. "Ghost of Yōtei"
2. "SILENT HILL f"
1. "Clair Obscur : Expedition 33"

En plus d'avoir été élu GOTY 2025, Clair Obscur : Expedition remporte deux autres distinctions :



Et surtout, celle de la meilleure bande originale :



A voir si le Clair Obscur : Expedition 33 rafle aussi le titre de GOTY 2025 lors des Game Awards 2025.

Source : https://www.resetera.com/threads/ign-japan-top-10-best-games-of-the-year.1379443/
    3
    Likes
    Who likes this ?
    djfab, tripy73, yukilin
    posted the 12/11/2025 at 06:14 PM by link49
    comments (7)
    akinen posted the 12/11/2025 at 06:21 PM
    En passant, Nintendo sortira son wrapup en janvier contrairement aux autres
    djfab posted the 12/11/2025 at 06:25 PM
    Les japonais mettent un jeu français premier, c'est exceptionnel ça !! Même occidental ça doit être rare !
    flom posted the 12/11/2025 at 06:44 PM
    Quand je vois le chef d oeuvre qu'est silksong...
    shinz0 posted the 12/11/2025 at 06:44 PM
    Clair Obscur : Expedition 33 noté 7 sur 10 par IGN Japan mais quand même GOTY
    dalbog posted the 12/11/2025 at 07:53 PM
    Death Stranding 2 snobé alors que c'est japonais.
    Silksong mérite une place et Hades 2 aussi.

    Silent Hill f beaucoup trop haut je trouve et Indiana Jones n'a rien à faire là.
    jenicris posted the 12/11/2025 at 07:54 PM
    Clair Obscur est le seul qui mérite cette année. Le jeu est pas parfait, loin de là mais le reste...
    guiguif posted the 12/11/2025 at 08:02 PM
    shinz0 j'allais le dire, 7/10, Goty
