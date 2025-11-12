Voici les 10 meuilleurs jeu de l'année 2025 selon IGN Japan :
10. "OOoo"
9. "Split Fiction"
8. "Monster Hunter Wilds"
7. "Dragon Quest I & II HD-2D "
6. "ELDEN RING NIGHTREIGN"
5. "Dynasty Warriors ORIGINS"
4. "Indiana Jones and the Great Circle"
3. "Ghost of Yōtei"
2. "SILENT HILL f"
1. "Clair Obscur : Expedition 33"
En plus d'avoir été élu GOTY 2025, Clair Obscur : Expedition remporte deux autres distinctions :
Et surtout, celle de la meilleure bande originale :
A voir si le Clair Obscur : Expedition 33 rafle aussi le titre de GOTY 2025 lors des Game Awards 2025.
Source : https://www.resetera.com/threads/ign-japan-top-10-best-games-of-the-year.1379443/
posted the 12/11/2025 at 06:14 PM by link49
Silksong mérite une place et Hades 2 aussi.
Silent Hill f beaucoup trop haut je trouve et Indiana Jones n'a rien à faire là.