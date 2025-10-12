Sans aucun doute, pour le reste de 2025 et quasiment toute l'année 2026, l'une des questions les plus importantes que se poseront les fans et les critiques sera : « Combien d'exemplaires de la Nintendo Switch 2 va-t-elle se vendre ?» Souvenez-vous, certains internautes, souvent des experts, prédisaient un échec retentissant. Au lieu de cela, elle a rapidement battu le record du lancement le plus important de l'histoire des consoles de jeux vidéo. Ses ventes ont ensuite continué à grimper, et elle a bénéficié de titres exceptionnels, tels que Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends Z-A, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, et bien d'autres !
Lorsque nous avons eu les derniers chiffres de vente de la console, elle avait franchi la barre des 10 millions d'exemplaires vendus fin septembre, un véritable exploit. Face à ce succès fulgurant, Nintendo a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice fiscal. L'informateur Paul Gale a déclaré sur Twitter que la Nintendo Switch 2 avait franchi une nouvelle étape importante : 155 millions de Switch et 15 millions de Switch 2.
Si cela se confirme, c'est plus significatif qu'il n'y paraît. Premièrement, elle maintient son statut de console la plus rapidement vendue de l'histoire. Deuxièmement, cela signifierait qu'en six mois seulement, la Switch 2 a dépassé les ventes totales de la Wii U. Enfin, cela signifie que d'ici fin mars 2026, il ne lui manque que quatre millions d'unités vendues pour atteindre les objectifs de Nintendo. Avec Noël qui approche et de nombreux jeux attendus avant la fin mars, cela semble tout à fait plausible.Bien sûr, nous attendons la confirmation officielle de Nintendo concernant ces chiffres de vente, mais cela paraît crédible, et si c'est le cas, c'est une nouvelle victoire pour Nintendo.
Source : https://www.neogaf.com/threads/supposedly-nintendo-switch-2-tops-15mill-in-sales-to-date.1691107/
posted the 12/10/2025 at 06:31 AM
Je ne serai pas surpris que d'ici fin mars 2026 on atteigne les 157-158 M.
Les 2 ou 3 derniers millions seront difficiles à aller chercher.
Ceci dit, c'est un exploit retentissant. La console n'a pour ainsi dire, jamais réellement baisser de prix. Demain, si pour la beauté du geste, ils veulent atteindre les 162-165 millions, une baisse de 100 euros du prix sur chaque machine (OLED, Lite, standard) et ils brisent ce plafond de verre.
Pour la Switch 2 c'est assez incroyable, malgré un line-up au mieux bon, au pire moyen (voire médiocre).
A voir sur la distance, mais j'ai quand même du mal à croire que la Switch 2 fasse autant que la première.
Bien sûr, je peux me tromper, et le tarif des prochaines Gen de Microsoft et Sony sera également un bon indicateur sur l'évolution des ventes de la Switch 2.
Si ils nous sortent des machines à 700-1000 €, de très nomberux joueurs se rabattront sur la Switch 2 si cette dernière continue à proposer les jeux grands publics (Call of, FIFA etc...)
Fabriqué et vendu, c'est 2 choses différentes. Les consoles de démonstration, remplacement du sav etc ne peuvent en aucun cas être considéré comme vendu. Le nouveau chiffre tiens compte des consoles produites. Donc ça englobe tous. Elle est subtil la nuance, mais comme ça ferais énormément chier sony de perdre tous les records, voilà.
link49 15 millions? Le dernier rapport annoncer combien? 10 millions?
Et noel est pas passé......
Néanmoins j'espère que ça va empêcher nintendo a se sortir les doigts du cul pour proposer des jeux ambitieux.....
Je les vois venir, chef miyamoto, regarde j'ai une idée de jeux qui pourrai cartonné .
Ho ouai, mais on va pas le sortir sur switch2, elle cartonne sans effort. On va garder l'idée pour la switch3, si celle ci a du mal a démarrer....
Suffit de voir le lancement de la 3Ds, le avant et apres programme ambassadeur....
Et Noêl n'est encore pas passée, alors le total va grimper en flêche très bientôt.
Aux yeux de Nintendo, c'est réellement 155 millions de distribuées sur le marché, qu'elles soient vendues ou non, le temps qu'une console soit livrée en magasin, puis qu'elle soit vendue au client final, il y a forcément un delta.
En tout cas ce que je voulais dire, c'est que si Nintendo soutient encore la switch 1 jusqu'en 2027, elle dépassera les 160 millions de "distribué ", comme la ps2 en somme